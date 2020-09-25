Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук победила на последнем этапе Бриллиантовой лиги в 2020 году. Она с личным рекордом сезона выиграла турнир в Дохе.

В этом сезоне руководство Бриллиантовой лиги несколько изменило правила соревнований. Все спортсменки имели по пять прыжков. Но в финал выходили только три лучших. И победительница определялась именно по шестому прыжку.

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Марина Бех-Романчук еще в первом прыжке показала результат в 6,55 метра. Этого в целом достаточно, чтобы войти в тройку лучших. Но в пятой попытке она прыгнула на 6,79 метра. Лидировала к тому времени шведка Хадди Санья, которая во второй попытке прыгнула на 6,85 метра.

И именно украинка и шведка могли бы побороться за первое место, если бы Санья не провалила свою попытку. Она неудачно прыгнула на 6,55 метра, став в итоге третьей.

Бех-Романчук прыгнула на 6,91 метра. Это ее лучший показатель сезона. До личного рекорда не хватило 2 сантиметров. Она его установила еще в 2016 году в Луцке.

До этого лучшим показателем для Бех-Романчук в 2020 году был прыжок на 6,87 метра, который она совершила на соревнованиях в Берлине в сентябре.