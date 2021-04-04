Воспитанник Динамо Роман Яремчук заявил, что не отказался бы перейти в Шахтер. МакГрегор подтвердил дату третьего боя против Порье. Украинская теннисистка Элина Свитолина согласилась выйти замуж за француза Гаэля Монфиса. Таковы были главные новости спорта в субботу, 3 апреля

Двойной ассист Малиновского

Руслан Малиновский вышел в старте Аталанты на матч против Удинезе. И дважды отдал результативные передачи. В первом тайме – на Муриэля, а во втором – на Сапату. Аталанта в этом матче победила 3: 2.

Виктор Коваленко весь матч провел в запасе.

Скандальное заявление Яремчука

Форвард сборной Украины Роман Яремчук дал большое интервью. Там много говорилось о его вероятных переходах в другие команды из бельгийского Гента. И встал вопрос о том, готов ли Яремчук перейти в Шахтер, ведь он воспитанник Динамо. Игрок заявил, что не видит в этом проблем, ведь имеет определенную обиду на Динамо. По его словам, в киевском клубе, его "выбросили на улицу".

Топ-матчи выходных

3 апреля в чемпионатах Англии, Франции и Германии состоялись топовые матчи в борьбе за чемпионство.

Манчестер Сити обыграл на выезде Лестер. "Горожане "опережают МЮ на 17 очков (хотя "красные дьяволы" еще имеют два матча в запасе). До окончания АПЛ осталось 7 туров.

ПСЖ дома проиграл Лиллю и опустился на второе место, пропустив вперед "догов". В конце матча Неймар получил красную карточку.

Бавария победила на выезде РБ Лейпциг – прямого конкурента в борьбе за "серебряную салатницу". Теперь отрыв между командами составляет семь очков.

Челси неожиданно дома уступил Вест Бромвичу со счетом 2:5. Команда прервала 14-матчевую беспроигрышную серию главного тренера Томаса Тухеля с момента, когда он возглавил Челси. И впервые под его руководством пропустила больше, чем один гол. Челси в этом матче в середине первого тайма остался в меньшинстве после удаления Тьяго Силвы.

Матчи УПЛ

В субботу было сыграно и три матча УПЛ.

Помолвка Свитолиной

Элина Свитолина согласилась выйти замуж за Гаэля Монфиса. Французский теннисист сделал ей предложение 3 апреля.

Пара вместе с января 2019 года. Хотя дважды они "ставили свои отношения" на паузу. Первый раз летом 2019 года, а второй раз – в феврале 2021 года. Но 31 марта 2021 года пара снова начала встречаться.

Украинцы отправятся на турнир в Москву

16 украинских тяжелоатлетов решили выступить на чемпионате Европы, который состоится в Москве. Все из-за того, что это будет первый крупный международный старт для штангистов после начала пандемии. А все результаты спортсменов будут зачислены в олимпийскую квалификацию.

На Олимпиаде Украина может представить четырех штангистов – двух мужчин и двух женщин. Пока лицензию на турнир получил Дмитрий Чумак.

МакГрегор и Порье согласовали дату боя

Конор МакГрегор и Дастин Порье проведут третий бой. Бойцы встретятся в октагоне 10 июля.