Скандальное заявление Яремчука, помолвка Свитолиной: главные новости спорта 3 апреля
Воспитанник Динамо Роман Яремчук заявил, что не отказался бы перейти в Шахтер. МакГрегор подтвердил дату третьего боя против Порье. Украинская теннисистка Элина Свитолина согласилась выйти замуж за француза Гаэля Монфиса. Таковы были главные новости спорта в субботу, 3 апреля
Источник:24 канал
Двойной ассист Малиновского
Руслан Малиновский вышел в старте Аталанты на матч против Удинезе. И дважды отдал результативные передачи. В первом тайме – на Муриэля, а во втором – на Сапату. Аталанта в этом матче победила 3: 2.
Виктор Коваленко весь матч провел в запасе.
Скандальное заявление Яремчука
Форвард сборной Украины Роман Яремчук дал большое интервью. Там много говорилось о его вероятных переходах в другие команды из бельгийского Гента. И встал вопрос о том, готов ли Яремчук перейти в Шахтер, ведь он воспитанник Динамо. Игрок заявил, что не видит в этом проблем, ведь имеет определенную обиду на Динамо. По его словам, в киевском клубе, его "выбросили на улицу".
Топ-матчи выходных
3 апреля в чемпионатах Англии, Франции и Германии состоялись топовые матчи в борьбе за чемпионство.
- Манчестер Сити обыграл на выезде Лестер. "Горожане "опережают МЮ на 17 очков (хотя "красные дьяволы" еще имеют два матча в запасе). До окончания АПЛ осталось 7 туров.
- ПСЖ дома проиграл Лиллю и опустился на второе место, пропустив вперед "догов". В конце матча Неймар получил красную карточку.
- Бавария победила на выезде РБ Лейпциг – прямого конкурента в борьбе за "серебряную салатницу". Теперь отрыв между командами составляет семь очков.
- Челси неожиданно дома уступил Вест Бромвичу со счетом 2:5. Команда прервала 14-матчевую беспроигрышную серию главного тренера Томаса Тухеля с момента, когда он возглавил Челси. И впервые под его руководством пропустила больше, чем один гол. Челси в этом матче в середине первого тайма остался в меньшинстве после удаления Тьяго Силвы.
Матчи УПЛ
В субботу было сыграно и три матча УПЛ.
- Мариуполь и Ингулец забили на двоих семь голов, а в матче трижды назначали пенальти. Сильнее оказались азовцы.
- Заря благодаря дублю Громова победила на выезде Рух. В конце матча удаление за разговоры с арбитром получил Иванисеня.
- Десна обыграла Олимпик и поднялась на четвертое место. Олимпик же проиграл все семь матчей в УПЛ в 2021 году.
Помолвка Свитолиной
Элина Свитолина согласилась выйти замуж за Гаэля Монфиса. Французский теннисист сделал ей предложение 3 апреля.
Пара вместе с января 2019 года. Хотя дважды они "ставили свои отношения" на паузу. Первый раз летом 2019 года, а второй раз – в феврале 2021 года. Но 31 марта 2021 года пара снова начала встречаться.
Украинцы отправятся на турнир в Москву
16 украинских тяжелоатлетов решили выступить на чемпионате Европы, который состоится в Москве. Все из-за того, что это будет первый крупный международный старт для штангистов после начала пандемии. А все результаты спортсменов будут зачислены в олимпийскую квалификацию.
На Олимпиаде Украина может представить четырех штангистов – двух мужчин и двух женщин. Пока лицензию на турнир получил Дмитрий Чумак.
МакГрегор и Порье согласовали дату боя
Конор МакГрегор и Дастин Порье проведут третий бой. Бойцы встретятся в октагоне 10 июля.
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