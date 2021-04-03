Элина Свитолина согласилась выйти замуж за Гаэля Монфиса
Украинская теннисистка Элина Свитолина обручилась с французом Гаэлем Монфисом. Пара уже давно вместе, хотя на некоторое время и ставили на паузу свои отношения.
Источник:твиттер Элины Свитолиной
Фотографию с помолвки оба теннисиста выложили в своих соцсетях.
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"Да. До начала нашей вечности", – подписала фотографию Свитолина.
"Вона сказала так. Мадам Монфіс", – підписав фотографію французький тенісист.
Оба поставили тегом дату "июль 2021 года". Тогда, пожалуй, и состоится свадьба пары.
- О том, что Элина Свитолина встречается с Гаэлем Монфисом, стало известно в январе 2019 года. Произошло это во время Australian Open. Француз приходил на ее матчи и сидел рядом с тренером в ее углу.
- Пара даже имела совместный инстаграм g.e.m.s.life, куда выкладывали совместные фотографии. Однако уже в июне этого года они перестали публиковать туда фотографии, заблокировав аккаунт. А Свитолина удалила все совместные фотографии. В СМИ писали, что пара больше не вместе.
- Но вскоре пара снова была вместе. Свитолина привезла Монфиса в Украину, показав ему нашу страну. Они посетили Киев и Одессу.
- Однако неожиданно для всех в феврале 2021 года Свитолина заявила о том, что она больше не встречается с Монфисом – пара решила сделать перерыв. Свитолина тогда написала, что "У нас еще сохранилась любовь друг к другу, но... Просто два лучших друга поняли, что нужно разойтись и помочь друг другу жить максимально радостной и полной жизнью".
- Но 31 марта 2021 года на их общей странице в инстаграм снова появились посты. И они были посвящены любви.
- 3 апреля Монфис сделал предложение женитьбы Свитолиной. Украинская теннисистка ответила согласием.
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