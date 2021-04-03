Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел в старте итальянской Аталанты на матч чемпионата против Удинезе. И отметился результативной передачей в первом тайме. А во втором тайме отдал еще один результативный пас.

Малиновский отметился результативным пасом перед самым перерывом. Получив мяч вблизи штрафной, он увидел забегание Муриэля за спину защитника.

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Малиновский сразу же отдал пас на партнера. И уже Муриэль в штрафной, обыграв соперника, забил гол. Это взятие ворот стало вторым для нападающего в этом матче.

Видео гола Муриэля после паса Малиновского

Но после этого Удинезе удалось сократить отставание. Поэтому на перерыв команды ушли при счете 2:1.

Однако во втором тайме Аталанта снова была впереди в матче с разницей в два гола. И снова к взятию ворот приложился Малиновский. Правда на этот раз его адресатом стал Сапата.

Видео гола Сапаты после паса Малиновского

На 71-й минуте Удинезе удалось вновь сократить отставание. Но сыграть хотя бы вничью гостям не хватило сил.

На 78-й минуте Малиновский был заменен

Стоит добавить, что еще один украинец – Виктор Коваленко – попал в заявку на игру, но начал ее на скамейке запасных. И просидел там весь матч.