Малиновский отметился результативным пасом за Аталанту: видео
Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел в старте итальянской Аталанты на матч чемпионата против Удинезе. И отметился результативной передачей в первом тайме. А во втором тайме отдал еще один результативный пас.
Источник:24 канал
Малиновский отметился результативным пасом перед самым перерывом. Получив мяч вблизи штрафной, он увидел забегание Муриэля за спину защитника.
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Малиновский сразу же отдал пас на партнера. И уже Муриэль в штрафной, обыграв соперника, забил гол. Это взятие ворот стало вторым для нападающего в этом матче.
Видео гола Муриэля после паса Малиновского
Но после этого Удинезе удалось сократить отставание. Поэтому на перерыв команды ушли при счете 2:1.
Однако во втором тайме Аталанта снова была впереди в матче с разницей в два гола. И снова к взятию ворот приложился Малиновский. Правда на этот раз его адресатом стал Сапата.
Видео гола Сапаты после паса Малиновского
На 71-й минуте Удинезе удалось вновь сократить отставание. Но сыграть хотя бы вничью гостям не хватило сил.
На 78-й минуте Малиновский был заменен
Стоит добавить, что еще один украинец – Виктор Коваленко – попал в заявку на игру, но начал ее на скамейке запасных. И просидел там весь матч.
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