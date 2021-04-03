Конор МакГрегор и Дастин Порье проведут третий бой. Их поединок станет главным на вечере боев UFC 264 10 июля.

Дату боя подтвердил и сам МакГрегор, опубликовав соответствующее сообщение в твиттере.

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"Бой забронирован. 10 июля вы увидите кто такой МакГрегор. Настроился и полностью уничтожу", – написал МакГрегор.

Стоит добавить, что перед тем эту же дату подтвердил и Порье. А в UFC согласовали проведение третьего боя между бойцами.

The fight is booked!

July 10th you’re gonna see what the Mac is about.

Adjust and absolutely fucking destroy! #BilliStrut pic.twitter.com/bdFlGyN3i1 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 3, 2021

Третий бой МакГрегор – Порье