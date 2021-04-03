МакГрегор подтвердил бой против Порье и назвал дату
Конор МакГрегор и Дастин Порье проведут третий бой. Их поединок станет главным на вечере боев UFC 264 10 июля.
Источник:Твиттер МакГрегора
Дату боя подтвердил и сам МакГрегор, опубликовав соответствующее сообщение в твиттере.
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"Бой забронирован. 10 июля вы увидите кто такой МакГрегор. Настроился и полностью уничтожу", – написал МакГрегор.
Стоит добавить, что перед тем эту же дату подтвердил и Порье. А в UFC согласовали проведение третьего боя между бойцами.
Третий бой МакГрегор – Порье
- Для обоих бойцов это будет третий бой в рамках UFC. Пока каждый из них имеет по одной победе.
- Впервые они встретились в октагоне 27 сентября 2014 года на UFC 178. Тогда МакГрегор победил еще в первом раунде.
- Второй их бой состоялся 24 января 2021 года. На этот раз Порье взял реванш. Во втором раунде он отправил окровавленного МакГрегора в нокаут.
- Порье мог претендовать на чемпионский бой, но выбрал именно МакГрегора в качестве следующего соперника.
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