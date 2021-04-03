В чемпионате Франции состоялся центральный матч в борьбе за чемпионство. В гости к ПСЖ приехал Лилль. И одержал важную победу.

До этого матча обе команды делили лидерство в чемпионате Франции, набрав по 63 очка. Поэтому победитель игры становился единоличным лидером.

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В этом компоненте повезло Лиллю. Гости реализовали свой момент, когда на 20-й минуте встречи Дэвида оставили одного в штрафной. И форвард, получив пас, расстрелял ворота ПСЖ. Навас мог бы и спасти парижан, но ему помешал рикошет.

Видео гола Дэвида в ворота ПСЖ

А в конце встречи на поле произошла стычка, и арбитр удалил с поля сразу двух игроков. На 89-й минуте Неймар вел борьбу с Джало за мяч. И когда тот вылетел за пределы поля, Неймар решил пнуть соперника, пытаясь добраться до мяча. Именно за это он увидел перед собой вторую желтую карточку и досрочно покинул поле.

Видео удаления Неймара

Но после этого остальные игроки тоже решили принять участие в этой схватке, и Джало тоже получил желтую карту. Она тоже для него стала второй в матче. Поэтому последние минуты обе команды провели десять на десять.

Лилль победил и вышел на первое место в турнирной таблице.

ПСЖ же теперь будет готовиться к первому матчу 1/4 финала Лиги чемпионов против Баварии на выезде. Их игра запланирована на 7 апреля.