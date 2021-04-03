Нападающий Роман Яремчук является воспитанником киевского Динамо. Но сыграть в основной команде он не сумел. Поэтому отправился в Бельгию. Но не против в будущем снова вернуться в чемпионат Украины, в том числе в Шахтер.

О планах Роман Яремчук рассказал в интервью Игорю Бурбасу. Среди других вопросов был и о его вероятном переходе в Шахтер. Форвард заявил, что не видит проблем в будущем перейти в этот клуб. Однако не знает, как сложится его судьба.

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"Меня же Динамо, можно сказать, выбросило на улицу. Так еще и заработало на мне деньги. Я считаю Шахтер топ-клубом Европы. Почему бы нет? Посмотрим", – заявил Яремчук.

По его словам, у него есть амбиции что-то выиграть в Украине. Но пока его карьера складывается по-другому.

Стоит добавить, что Яремчук рассказал о заинтересованности им и других европейских команд. Проблемы с переходом в турецкие клубы заключаются в том, что там не готовы платить за сам трансфер. Что касается других команд, то руководство бельгийского Гента оказалось не готовым отпускать нападающего.

Кроме того, в Генте на него выставили цену около 20 миллионов евро, ведь 25% от суммы трансфера бельгийский клуб должен отдать Динамо. И не так много клубов готовы заплатить эту сумму.

По Динамо Яремчук перебрался в школу киевского клуба в 11 лет. И немало забивал на юношеском и молодежном уровне. Но во взрослой команде закрепиться ему не удалось. Летом 2016 года он ушел в аренду в Александрию, где стал автором самого быстрого гола в УПЛ – на 8-й секунде матча в ворота Ворсклы.

Летом 2017 года его продали в Гент, где он выступает до сих пор.

В последнем матче за сборную Украины против Казахстана 31 марта именно Яремчук открыл счет в матче. Но удержать победу украинцам не удалось – игра закончилась вничью 1:1.