РБ Лейпциг и мюнхенская Бавария встретились в субботу, 3 апреля, в центральном матче 27 тура немецкой Бундеслиги. В напряженной игре победу одержала Бавария.

РБ Лейпциг – Бавария 0:1

Голы: Горецка, 39

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Предисловие к матчу

В Германии матч между Лейпцигом и Баварией окрестили чемпионским. Если "быки" и планируют бросить вызов Баварии в погоне за "серебряной салатницей", то это нужно делать в очной игре да еще и на родном стадионе.

Перед игрой Бавария опережала Лейпциг на 4 очка. Математика проста: если Бавария побеждает, то уходит в отрыв на 7 очков; ничья ничего не меняет, а победа Лейпцига обостряет интригу.

Бавария и Лейпциг не могут определить более сильного в рамках Бундеслиги уже 4 матча подряд. Все поединки завершались ничьими.

Перед поединком обе команды потеряли важных игроков. "Быки" остались без Кампеля, Анхелино, Лаймера, Собослая и Хальстенберга. Еще хуже ситуация у Баварии, которая не могла рассчитывать на лидеров.

Роберт Левандовский, Альфонсо Дэвис, Жером Боатенг и Корентен Толиссо пропускали игру по разным причинам.

Единственный гол Горецки

Начало матча оказалось чрезвычайно нервным. Обе команды демонстрировали осторожный футбол. "Быки" начали игру первым номером и эпизодически отдавали инициативу мюнхенцам. Всего за первую половину тайма команды не создали очевидной угрозы у ворот друг друга.

На 38 минуте, как гром среди ясного неба, случился гол. Томас Мюллер из глубины получил передачу в штрафной и идеально выкатил на Горецко, который набегал. Леон исполнил роль киллера и мощно попал в створ ворот.

Под занавес тайма у Баварии было еще два момента после розыгрыша углового. Сперва Сане удачно сыграл на подборе. Лерой остановил мяч перед штрафной и вторым касанием сразу пробил взлет в нижний угол. Гулачи выручил команду и отбил на угловой.

Сразу после подачи с угла поля Бавария получила еще одну возможность. Чупо-Мотинг выпрыгнул и мотнул головой. Мяч полетел вниз и оказался в руках голкипера.

Восстание Лейпцига

После перерыва хозяева предстали новой командой. Сперва неплохую возможность имел самый активный игрок Лейпцига Кристофер Нкунку. Игроку "быков" повезло в штрафной Баварии, когда мяч после навеса отлетел к его ногам. И Нкунку не сохранил хладнокровие и поспешил с ударом. Мяч пролетел мимо правого угла ворот.

Через минуту уже Забитцер был на хорошей позиции в штрафной Баварии, но мяч после его удара в падении пролетел мимо ворот.

Лейпциг заметно увеличил темп и буквально за две минуты Ольмо упустил два замечательных случая. Сперва испанец из пределов штрафной пробил мимо голкипера. А впоследствии воспользовался ошибкой Зюле, вошел в штрафную с левого фланга, но снова не попал в створ ворот.

Бдительность Нойера мощными дальними ударами проверил Забитцем. Голкипер Баварии уверенно справился с двумя выстрелами австрийца.

Бавария первый удар во втором тайме нанесла на 75 минуте. Свежие Гнабри и Мусиала организовали остроту у ворот "быков". Гнабри прошел с левого фланга и откатил на хавбека. Тот пробивал в верхний угол, но не попал в створ ворот.

Через две минуты острота пришла с правого фланга Баварии. Мюллер классно на приеме обыграл Адамса и пробил с острого угла. Венгерский голкипер отбил мяч.

С середины тайма Баварии удалось взять ситуацию под контроль. Лейпциг, хоть и был упорным в нападении, однако силы заметно покидали хозяев. Поэтому игра переместилась ближе к центру поля.

Уже в компенсированное время Гнабри вывел Чупо-Мотинга на рандеву из Гулачи, но нападающий пробил в руки голкиперу. В итоге Бавария отстояла победный результат и гол Горецки стал решающим!

За 7 туров до завершения сезона преимущество Баварии над Лейпцигом составляет 7 очков!