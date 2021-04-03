16 украинцев выступят в России на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Москва примет чемпионат Европы по тяжелой атлетике. На этот турнир заявлено сразу 16 украинских спортсменов.
Источник:Европейская федерация тяжелой атлетики
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике продлится в России с 3 по 11 апреля. Сразу 16 спортсменов на этом турнире будут представлять Украину – 10 женщин и 6 мужчин.
Напомним Украинский тяжеловес Чумак стал чемпионом Европы из-за дисквалификации россиянина за допинг
Это будет первый крупный международный старт для штангистов после начала пандемии. Результаты спортсменов будут зачислены в олимпийскую квалификацию.
Стоит добавить, что на Олимпиаде Украину сможет представить четыре спортсмена – два мужчины и две женщины. Одну олимпийскую лицензию уже получил Дмитрий Чумак.
Кто будет представлять Украину на соревнованиях в России:
Женщины
- Ангелина Ломачинская (45 кг)
- Камила Конотоп (55 кг)
- Светлана Самуляк (55 кг)
- Мария Гангур (59 кг)
- Евгения Росинская (71 кг)
- Ирина Деха (76 кг)
- Алина Марущак (81 кг)
- Валентина Кисиль (87 кг)
- Анастасия Лысенко (87 + кг)
- Кристина Бородина (87 + кг)
Мужчины
- Дмитрий Вороновский (55 кг)
- Павел Залипский (61 кг)
- Руслан Кожакин (89 кг)
- Евгений Янцевич (96 кг)
- Дмитрий Чумак (109 кг)
- Алексей Бибик (109 + кг)
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