Москва примет чемпионат Европы по тяжелой атлетике. На этот турнир заявлено сразу 16 украинских спортсменов.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике продлится в России с 3 по 11 апреля. Сразу 16 спортсменов на этом турнире будут представлять Украину – 10 женщин и 6 мужчин.

Напомним Украинский тяжеловес Чумак стал чемпионом Европы из-за дисквалификации россиянина за допинг

Это будет первый крупный международный старт для штангистов после начала пандемии. Результаты спортсменов будут зачислены в олимпийскую квалификацию.

Стоит добавить, что на Олимпиаде Украину сможет представить четыре спортсмена – два мужчины и две женщины. Одну олимпийскую лицензию уже получил Дмитрий Чумак.

Кто будет представлять Украину на соревнованиях в России:

Женщины

Ангелина Ломачинская (45 кг)

Камила Конотоп (55 кг)

Светлана Самуляк (55 кг)

Мария Гангур (59 кг)

Евгения Росинская (71 кг)

Ирина Деха (76 кг)

Алина Марущак (81 кг)

Валентина Кисиль (87 кг)

Анастасия Лысенко (87 + кг)

Кристина Бородина (87 + кг)

Мужчины