Манчестер Сити продолжает свой путь к досрочному чемпионству в АПЛ. На этот раз команда Пепа Гвардиолы на выезде обыграла Лестер в субботу, 3 апреля.

Лестер – Манчестер Сити 0:2

Голы: Мэнди, 58, Жезус, 74

Манчестер Сити к этому матчу подошел в статусе лидера АПЛ. И фаворита матча. Лестер же ведет борьбу с Манчестер Юнайтед за второе место. Поэтому "лисицам" надо было во что бы то ни стало побеждать. МанСити же стремился взять реванш за унизительное домашнее поражение в первом круге 2:5.

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И уже в начале матча гостям удалось выйти вперед. Фернандиньо нанес мощный удар из-за пределов штрафной. Шмейхель опоздал со стриибком, и мяч залетел в ворота. Но арбитр гол не засчитал, ведь Агуэро в этом моменте находился в офсайде – пробег перед голкипером в момент удара, закрыв ему угол обзора.

Команды проводили довольно неспешную игру, без особой остроты. Хотя в середине первого тайма "горожане" снова могли выйти вперед. Но мяч после удара Де Брюйне попал в перекладину.

Двумя моментами обе команды обменялись в конце первого тайма. За Манчестер Сити мог забить Марез, но Шмейхель среагировал на его удар. А на противоположной концовке поля Варди таки отправил мяч в ворота, но его не засчитали. Офсайд.

Первый гол в матче был забит на 58-й минуте. Отличился Мэнди. К нему после нескольких рикошетов отлетел мяч в штрафной, и он нанес удар в дальний угол ворот. Стоит добавить, что Менди вышел на позиции левого защитника, где, как правило, выступает украинец Александр Зинченко. Но на этот раз игрок сборной Украины не попал даже в заявку на матч.

После этого оба тренера провели замены, и гости прибавили в игре. Вышедший на замену Стерлинг отдал результативный пас на Жезуса, который в касание отправил мяч в ворота.

Манчестер Сити побеждает и еще на шаг приближается к чемпионству. Лестер же теряет шанс сократить отставание и выйти на второе место в турнирной таблице.