Вихованець Динамо Роман Яремчук заявив, що не відмовився б перейти в Шахтар. МакГрегор підтвердив дату третього бою проти Пор'є. Українська тенісистка Еліна Світоліна погодилася вийти заміж за француза Гаеля Монфіса. Такими були головні новини спорту в суботу, 3 квітня

Подвійний асист Маліновського

Руслан Маліновський вийшов у старті Аталанти на матч проти Удінезе. І двічі віддав результативні передачі. У першому таймі – на Муріеля, а в другому – на Сапату. Аталанта в цьому матчі перемогла 3:2.

Віктор Коваленко весь матч провів в запасі.

Скандальна заява Яремчука

Форвард збірної України Роман Яремчук дав велике інтерв'ю. Там чимало говорилося про його ймовірні переходи в інші команди з бельгійського Гента. І постало питання про те, чи готовий Яремчук перейти в Шахтар, адже він вихованець Динамо. Гравець заявив, що не бачить в цьому проблем, адже має певну образу на Динамо. За його словами, в київському клубі, його "викинули на вулицю".

Топ-матчі вихідних

3 квітня в чемпіонатах Англії, Франції та Німеччини відбулися топові матчі в боротьбі за чемпіонство.

Манчестер Сіті обіграв на виїзді Лестер. "Містяни" випереджають МЮ на 17 очок (хоча "червоні дияволи" ще мають два матчі в запасі). До закінчення АПЛ залишилося 7 турів.

ПСЖ вдома програв Ліллю та опустився на друге місце, пропустивши вперед "догів". Наприкінці матчу Неймар отримав червону картку.

Баварія перемогла на виїзді РБ Лейпциг – прямого конкурента в боротьбі за срібну салатницю. Тепер відрив між командами складає сім очок.

Челсі неочікувано вдома поступився Вест Бромвічу з рахунком 2:5. Команда перервала 14-матчеву безпрограшну серію головного тренера Томаса Тухеля з моменту, коли він очолив Челсі. І вперше під його керівництвом пропустила більше, аніж один гол. Челсі в цьому матчі в середині першого тайму залишився у меншості після вилучення Тіаго Сілви.

Матчі УПЛ

В суботу було зіграно і три матчі УПЛ.

Заручини Світоліної

Еліна Світоліна погодилася вийти заміж за Гаеля Монфіса. Французький тенісист зробив їй пропозицію 3 квітня.

Пара разом з січня 2019 року. Хоча двічі вони "ставили свої стосунки" на паузу. Перший раз влітку 2019 року, а вдруге – в лютому 2021 року. Та 31 березня 2021 року пара знову почала зустрічатися.

Українці відправляться на турнір до Москви

16 українських важкоатлетів вирішили виступити на чемпіонаті Європи, який відбудеться у Москві. Все через те, що це буде перший великий міжнародний старт для штангістів після початку пандемії. А всі результати спортсменів будуть зараховані в олімпійську кваліфікацію.

На Олімпіаді Україна може представити чотирьох штангістів – двох чоловіків та двох жінок. Поки ліцензію на турнір здобув Дмитро Чумак.

МакГрегор та Пор'є погодили дату бою

Конор МакГрегор та Дастін Пор'є проведуть третій бій. Бійці зустрінуться в октагоні 10 липня.