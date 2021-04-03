В матче между Рухом и Зарей в субботу, 3 апреля, гости одержали уверенную победу. Все благодаря дублю Громова.

Рух – Заря 0:2

Голы: Громов, 8, 60

Удаление: Иванисеня, 82( Заря)

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Этот матч Рух начал крайне неудачно. Уже в дебюте встречи Зец в собственной штрафной сбил Кабаева. Но арбитр решил, что там фола не было. И через несколько минут Кабаев сумел отомстить. Именно он отдал результативный пас на Громова, и игрок нанес мощный удар в касание из-за пределов штрафной. Как ни пытался Бандура в прыжке дотянуться до мяча, ничего у него не удалось.

Видео первого гола Громова

Этот удар стал единственным, который гости нанесли в створ ворот Руха в первом тайме. Зато футболист львовской команды создали не одну возможность отличиться, но упустили их. Да и Васил довольно надежно играл в воротах.

Хотя Громов в первом тайме еще раз отправил мяч в ворота соперника. Но гол не засчитали из-за офсайда у Шахаба. Он хоть и не касался мяча, но заблокировал проход сопернику, который пытался опередить Громова.

Во втором тайме Рух продолжил давить на ворота соперника, но снова пропустил. И снова отличился Громов, и снова ему ассистировал Кабаев. На этот раз после прострела с левого фланга он в касание низом переправил мяч в ворота Бандуры.

Видео второго гола Громова

В конце матча Заря осталась в меньшинстве. Вторую желтую карточку от арбитра получил Иванисеня, и досрочно покинул поле.

Заря побеждает и закрепляется на третьем месте в турнирной таблице. Команда на четыре очка отстает от второго Шахтера, и на столько же опережает четвертую Ворсклу. В воскресенье, 4 апреля, эти команды сыграют между собой.

Рух же остался на последней строчке турнирной таблицы, набрав 13 очков за 19 туров.