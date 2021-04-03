Десна без проблем обыграла дома Олимпик и поднялась на четвертое место: видео
В матче между Десной и Олимпиком в субботу, 3 апреля, хозяева поля праздновали итоговую победу. В каждом из таймов черниговской команде удалось забить по одному голу.
Источник:24 канал
Десна – Олимпик 2:0
Голы: Тотовицкий, 44, Безбородько, 69
Это был матч в котором Калитвинцев-отец противостоял Калитвинцеву-сыну. Первый тренирует Олимпик, а второй выступает за Десну. И именно Калитвинцев едва ли не первым создал момент, чтобы открыть счет в матче. Он пробил из-под защитника, но голкипер Кичак успел среагировать и ногой отбил мяч.
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Впоследствии хорошую возможность упустил Картушов. Тотовицкий отдал ему пас в разрез, но полузащитник пробил мимо ворот.
И все же на перерыв Десна ушла в статусе команды, которая впереди в счете. После подачи с углового Безбородько головой сбросил мяч на дальнюю штангу, а уже там Тотовицкий отправил мяч в ворота.
Видео гола Тотовицкого
Во втором тайме Десна продолжала контролировать игру. А вот относительно гола, который черниговцы забили, возникают вопросы. На 69-й минуте отличился Безбородко. Хотя стоит отметить игру всей команды – Гуцуляк из центра отдал пас на право на Калитвинцева, тот перевел мяч на противоположный фланг на Картушова. А уже он прострелил на свободного Безбородко в центре штрафной, который в касание отправил мяч в пустые ворота. Вот только во время этой атаки Безбородко завалил Векляка, придержав его за шею. Именно поэтому он и оказался в штрафной без опеки. Но арбитр этого не заметил и гол засчитал.
Видео гола Безбородько
Счет в матче мог быть и более разгромным, но больше Кичак не пропускал. Хотя удар Конопли со штрафного мог стать результативным – стенка из игроков Олимпика "развалилась", и мяч летел в угол ворот.
Десна побеждает и поднимается на четвертое место, обойдя Ворсклу. У полтавской команды впереди матч против Шахтера дома.
Олимпик же седьмой матч подряд в чемпионате проигрывает. Команда не может забить гол четыре последних матча.
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