Челси неудачно сыграл против Вест Бромвича в матче АПЛ. Команда потерпела унизительное поражение, пропустив сразу пять голов.

Челси – Вест Бровмич 2:5

Голы: Пулишич, 27, Маунт, 71 – Перейра, 45+2, 45+4, Робинсон, 63, 90+1, Дьянь, 68

Удаление: Силва, 29 (Челси)

Челси после назначения Томаса Тухеля до игры против Вест Бромвича сыграл 14 матчей, в которых одержал 10 побед. Еще четыре матча закончились вничью. А больше, чем один гол, "синие" не пропускали. Все изменилось 3 апреля, когда на "Стэмфорд Бридж" пожаловал Вест Бромвич.

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Хотя именно Челси первым открыл счет в этом матче. Пулишич первым оказался на добивании после удара со штрафного, когда мяч попал в стенку. Произошло это на 27-й минуте.

А уже на 29-й минуте "аристократы" остались в меньшинстве. Тиаго Силва получил вторую желтую карточку.

А уже в компенсированное арбитром время Челси дважды пропустил – дубль оформил Перейра. Особенно эффектным получился первый гол. Ведь результативный пас отдал в ворота Джонстон.

Во втором тайме Вест Бромвич продолжил разрывать оборону гостей, забив еще трижды.

Сначала Робинсон не менее эффектным ударом в касание в воздухе отметился. Впоследствии Дьянь довел счет до разгромного.

Сократить отставание Челси удалось усилиям Маунта, отличившегося после паса Вернера.

И все же избежать разгрома Челси не удалось. Робинсон уже в компенсированное арбитром время тоже оформил дубль.

Видеообзор матча Челси-Вест Бромвич

Стоит отметить, что матч первого круга между этими командами закончился вничью 3:3. Томе Вест Бромвич после первого тайма побеждал 3:0, а Робинсон оформил дубль. Спастись Челси от поражения удалось, забив третий гол на 90+3 минуте.