Мариуполь и Ингулец в субботу, 3 апреля, открыли программу 20 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Харькове завершился результативной победой Мариуполя.

Мариуполь – Ингулец 4:3

Голы: Бондаренко, 45+3 (п), 46, 60 (п), Стасюк, 67 – Плохотнюк, 52, Коваленко, 54, Шевцов, 88

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Из-за проблем с газоном на стадионе имени Владимира Бойко в Мариуполе игру перенесли в Харьков на ОСК "Металлист". Мариуполь продолжает играть домашние матчи за пределами родного города.

Команды подходили к игре как соседи в турнирной таблице. Ингулец набрал 19 очков и занимал 8 место. "Азовцы" отставали от соперника всего на 1 очко.

Доминирование Мариуполя

На старте игры Мариуполю удалось провести результативную атаку. Топалов отличился в воротах гостей, однако гол был отменен из-за офсайда. Ингулец ответил дальним ударом Щедрого, с которым уверенно справился голкипер.

На 19 минуте Мариуполю удалось заработать штрафной с перспективной позиции. Пробить решил Топалов, но игрок Мариуполя не смог попасть в верхний угол. Мяч пролетел над воротами.

Через несколько минут Топалов оформил "офсайдный дубль". Мариуполь развил результативную атаку после перехвата мяча, но арбитр снова отменил гол из-за офсайда.

На 33 минуте Бондаренко получил прекрасную возможность, чтобы вывести Мариуполь вперед. Топалов классно открылся на левом фланге и прострелил в штрафную на набегавшего Бондаренко. Артем пробил в касание, но не попал в створ ворот.

Мариуполь в основном атаковал левым флангом, где Ингулец не так плотно играл против соперника. На 42 минуте Топалов и Стасюк организовали хорошую стеночку, после которой Петр прострелил в штрафную на Кулакова. Форвард "азовцев" пробил на удобной для Малыша высоте и голкипер отбил мяч.

На второй компенсированной минуте Мариуполь получил стопроцентную возможность отличиться. Салем не поладил с Малышом и пропустил мяч на голкипера. На перехвате был Кулаков, которого сбил вратарь – пенальти. Удар с отметки уверенно реализовал Бондаренко – 1: 0!

Результативная перестрелка

Сразу после перерыва Мариуполь удвоил преимущество. "Азовцы" развили атаку правым флангом. Очеретько получил вертикальную передачу и отпасовал на Бондаренко, который пробил из-за пределов штрафной. Малыш не смог отбить мяч, хотя имел все шансы спасти партнеров.

Однако Ингулец так же быстро восстановил паритет. Сначала на 52 минуте гости организовали атаку после вбрасывания аута. Коваленко пробил в дальний угол, а Плохотнюк минимальным касанием переправил мяч под стойку.

Через две минуты Коваленко таки записал свою фамилию на табло. Нападающий Ингульца классным ударом головой замкнул навес с правого фланга и сравнял счет – 2:2!

Не успел Ингулец отпраздновать два гола, как хозяева восстановили преимущество в 2 мяча. На 59 минуте Семенко после углового завалил в штрафной соперника – пенальти. Бондаренко снова переиграл голкипера и оформил хет-трик.

А на 67 минуте Ингулец провалился на правом фланге. Свежий Кирюханцев получил много пространства и спокойно навесил в штрафную. Мяч пролетел мимо всех футболистов и оказался у Стасюка, который присоединился к атаке. Защитник Мариуполя спокойно принял мяч и пробил точно в ворота.

На 82 минуте Шевцов имел шанс вернуть интригу в матч. Футболист Ингульца получил мяч перед воротами "азовцев", но затянул с ударом. В итоге защитники закрыли пространство для точного удара.

Через 5 минут интрига ожила. Голкипер Кудрик неудачно вышел из ворот и сбил Балана – пенальти. Удар с отметки удачно реализовал Шевцов – 4: 3.

Арбитр компенсировал 5 минут, которых было достаточно, чтобы увидеть еще один гол. Однако команды остановились на 7 мячах и Мариуполь одержал победу.

Благодаря победе Мариуполь обошел Ингулец в турнирной таблице и теперь занимает 9 место. Клуб из села Петрово может потерять 10 место, если свой матч выиграет донецкий Олимпик.

Мариуполь – Ингулец видеообзор