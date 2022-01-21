В игре только Ломаченко и Хэйни: кто получит бой против Камбососа и будет ли он за абсолют

После того, как Джордж Камбосос сенсационно победил Теофимо Лопеса, того самого американца, который одолел Василия Ломаченко, ситуация в легком весе должна была сдвинуться с мертвого места. Но уже проходит второй месяц и нет ни официальных претендентов на титулы австралийца, ни реальных договоренностей о бое.

Почему Камбосос не совсем абсолютный чемпион мира

Александр Усик в 2018 году начал моду на звание абсолютного чемпиона мира. Украинец собрал в своих руках все четыре пояса в первом тяжелом весе – WBC, WBO, WBA, IBF.

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Нечто похожее в 2020 году пытался осуществить Василий Ломаченко, однако уступил Теофимо Лопесу из-за травмы плеча. Тогда Лопеса в 23 года провозгласили самым молодым в истории абсолютным чемпионом мира.

Но следует разобраться, какими же титулами завладел американец и что он проиграл Камбососу.

Перед боем против Ломы болтливый Лопес имел только титул IBF, который выиграл в декабре 2019 года у Ричарда Комми. Теофимо нокаутировал ганца.

Ломаченко в поединке против Лопеса выставил на кон три чемпионских пояса:

WBA Super, который получил в 2018 году в бою с Хорхе Линаресом;

WBO, который выиграл в бою против Хосе Педрасы в 2018 году;

WBC Franchise, за который формально и фактически никогда не дрался.

Титул WBC Franchise Ломаченко получил осенью 2019 года за "выдающиеся достижения". Перед этим украинец одолел Люка Кэмпбелла за "нормальный" в нашем понимании чемпионский пояс WBC.

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Но Мировой боксерский совет сделал украинца так называемым "франчайзинговым чемпионом", как и Сауля Альвареса. Этот статус означал, что Василию не нужно защищать пояс.

Тогда президент WBC Маурисио Сулейман говорил, что звание WBC Franchise не может перейти от одного боксера к другому. Но на практике оказалось, что может.

В то же время титул WBC, который Ломаченко одержал в бою против Кэмпбелла, перешел к непобедимому американцу Девину Хэйни. Фактически Хейни не сражался за чемпионский пояс WBC.



Девин Хэйни / Фото Ed Mulholland/Matchroom Boxing

Из-за путаницы с поясами неизвестно, является ли Камбосос абсолютным чемпионом мира. Он владеет поясами WBC Franchise, WBA Super, IBF и WBO.

При этом, помимо Хейни, титул WBA WORLD CHAMPION у американца Джервонты Дэвиса. Камбосос называет себя абсолютным чемпионом мира. Но что делать со званиями Хейни и Дэвиса?

В игре только Ломаченко и Хейни

После того как Камбосос завладел титулами, на бой с австралийцем претендовали не только Ломаченко и Хэйни. Вызов Джорджу кое-как бросали Райан Гарсия и "Танк" Дэвис. Об этой четверке в своих заявлениях упоминал и сам Камбосос.

Но с течением времени кандидатуры Дэвиса и Гарсии как будущих соперников Камбососа отпали. Медийно и в кабинетах за бой с Камбососом соревнуются только Ломаченко и Хэйни.

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Первым медийную битву начал глава Matchroom Boxing Эдди Хирн, представляющий Хейни. Британец заявил, что ведет переговоры с Камбососом о бое.

Сторона Хейни готова принять бой в любой точке мира. Также Хирн считает, что встреча Хейни и Камбососа – сейчас самый большой бой в легком весе.

Вместе с тем, Хирн рассказал, что параллельно с австралийцем общается и глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который ведет дела Ломаченко.



Василий Ломаченко / Фото Getty Images

В отличие от Хирна, в своей риторике Арум говорит только об Австралии как месте для поединка Камбосос – Ломаченко. Тем самым он, наверное, подыгрывает Камбососу.

Арум даже назвал город Сидней, но отметил, что из-за вспышки коронавируса – Австралия не лучшее место для поединка.

И действительно, на фоне скандала вокруг теннисиста Новака Джоковича, пожалуй, не каждый захочет драться в Австралии. Кто может гарантировать, что министр не аннулирует визу Ломаченко или Хейни? Риски высоки.

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Впоследствии в СМИ появилось еще одно заявление 90-летнего Арума. Он положительно оценил переговоры с представителем Камбососа и отметил, что канал ESPN, с которым сотрудничает Top Rank, готов взять на себя расходы.

После этого Арум подбросил дров в костер, заявив, что Хейни никто не знает в Австралии, в отличие от Ломаченко – бывшего чемпиона мира в трех дивизионах и экс-лидера p4p.

Тут как тут прибежали не только Хейни, но и Камбосос. Девин едва не истерично набросился на Арума, сказав, что Ломаченко упустил свой шанс.

Ответил Аруму и Камбосос, и заявил, что он – главная звезда в Австралии, а не Ломаченко или Хэйни. Мол, болельщики придут смотреть на него.

Самое интересное, что заявление Джорджа появилось на стриминговой платформе DAZN, с которой сотрудничает Matchroom Boxing Хирна.

Аргументы в пользу Ломаченко и Хэйни

Похоже, что Боб Арум потерял надежду свести Ломаченко в ринге со своим проектом Шакуром Стивенсеном и пытается удовлетворить просьбу украинца.

Промоутер едва ли не впервые встал на защиту Василия в контексте проигранного боя Лопесу и наконец обратил внимание, что украинец дрался с травмой.

Арум крепко взялся за организацию боя Ломаченко и имеет хорошие шансы договориться со своим американским земляком Лу Ди Беллой, который представляет Камбососа. Недавно Арум и Ди Белла успешно провели встречу Ломаченко и Комми.

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В то же время Matchroom Boxing уже знает, как сотрудничать с Камбососом. Ведь именно эта компания организовала бой австралийца против Лопеса. По сути Хирн спас этот бой, когда Triller отказался его организовывать.

Для Matchroom Boxing, как и Top Rank, нет разницы, где состоится поединок. Обе компании соберут примерно одинаковые средства с билетов. Вопрос только в том, в каком поединке мощнее.

Ломаченко и Хейни – это рынок США. Хотя PPV боев Ломаченко не бьет рекорды, все же с этой точки зрения Ломаченко более выгодный соперник для Камбососа.



Камбосос в бою против Лопеса / Фото Ed Mulholland/Matchroom Boxing

Александр Красюк, промоутер Александра Усика, предполагал, что Ломаченко и Камбосос попытаются договориться о бое полюбовно, ведь тогда смогут сами определить распределение гонорара.

Ломаченко имеет еще один инструмент, как добиться поединка – путем статуса официального претендента по линии WBO. В Арума хорошие отношения с главой WBO Пако Валькарселем.

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Пока Ломаченко не предоставили статус обязательного претендента, что может свидетельствовать, что команды ищут самое разумное решение.

Если говорить не о финансах, то для Камбососа бой против Ломаченко несет максимальные риски. Если во встрече с Хейни австралиец будет иметь примерно равные шансы на победу, то против украинца – мизерные.

Ломаченко не столь сильно интересуют финансы. Двукратный олимпийский чемпион стремится получить титулы и наконец стать абсолютным чемпионом мира. Лопес грубо сбросил Василия с боксерского Олимпа. Однако украинец не менее эффектно на него возвращается.

Летом 2021-го Лома разбил Масайоши Накатани, после чего деклассировал Комми. На потенциальный бой с Камбососом мотивация Василия будет чрезвычайная. В феврале украинцу исполнится 34 года – едва ли не последний шанс получит что-то большое в боксе.