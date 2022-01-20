Домашний тиран

Майк Тайсон – суперзвезда середины и конца 80-х. Он самый молодой чемпион в истории хевивейта.

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С женщинами боксер был таким же уверенным, как и на ринге. В 1987-м все начали обсуждать его бурные отношения с актрисой Робин Гивенс. Она была старше боксера на 2 года.

"О боксе" – новый проект на сайте 24 канала о ключевых событиях бокса в мире и Украине. Мы знаем, что в Украине большая боксерская аудитория. Поэтому мы решили создать проект, в рамках которого будем рассказывать не только о боксерах и боях, но и все, что происходит за кулисами драматического и зрелищного спорта. Автор проекта – Михаил Гема.

Пара начала встречаться в 1987-м, не прожив вместе и года, дело дошло до свадьбы, поскольку Робин сообщила своему возлюбленному о беременности.

Вскоре у супругов случилось несчастье – Робин пережила выкидыш. Уже через несколько лет после развода Тайсон рассказал, что сомневается в правдивости истории с беременностью.

Майк Тайсон и его первая жена, актриса Робин Гивенс / Фото Getty Images

Не прожив и года вместе, отношения Робин и Майка начали резко портиться. Обвинения звучали с обеих сторон, но основным мотивом была все же беременность.

Боксер убежден, что новость его возлюбленной о появлении первенца была выдуманной. Он аргументировал это тем, что таким образом его жена хотела украсть у него средства.

Сама же Гивенс все это отрицала. И подчеркивала, что вступила в брак с боксером, потому что у нее были сильные чувства. Актриса уверяла, что деньги она может заработать сама.

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Вскоре любящий мужчина превратился в монстра. Ему стало трудно контролировать свои эмоции, а особенно агрессию. Он начал издеваться над своей женой.

Тайсон постоянно срывался на Робин, обзывал ее бранными словами. Более того, как-то Майк даже ударил свою жену.

Робин Гивенс / Фото из инстаграма актрисы

По словам жены легендарного боксера, именно этот удар он считает лучшим в своей жизни.

Робин не собиралась терпеть издевательств своего мужа. Она рассказывала о проделках Тайсона в эфирах крупнейших телеканалов страны. Свою супружескую жизнь она описывала, как настоящий ад, а своего мужа называла психом.

И несмотря на заявления актрисы о том, что она вышла замуж за Тайсона – из-за пылкой любви, "вытрясти" немалую сумму средств со своего мужа ей все же удалось.

Уже на грани развода Гивенс начала настаивать на моральной компенсации от Майка. Суд пошел на встречу Робин и обязал боксера выплатить ей 10 миллионов долларов.

И по словам Тайсона, жена постоянно воровала у него деньги и прибегала к различным махинации с его банковским счетом.

Майк Тайсон / Фото из инстаграма боксера

Легендарный боксер рассказал историю, как поймал жену в постели с Брэдом Питтом. Тогда пара официально еще не развелась, однако Робин и Майк уже не жили вместе.

Тайсон перед встречей с адвокатом решил заехать к жене. Он надеялся, что она согласится на "прощальный" секс. Но у Гивенс были другие планы, рядом с ней был Брэд Питт.

По словам боксера, молодой актер дрожал от страха и умолял не бить его.

История любви Владимира Кличко и Хайден Панеттьери

Казалось бы, что сейчас личная жизнь легендарного украинского боксера Владимира Кличко находится за семью замками. Однако еще несколько лет назад в сети активно обсуждали его роман с актрисой Хайден Панеттьери.

Пара была в отношениях 8 лет, однако обручиться им так и не удалось. Владимир был старше Хайден на 13 лет, а также выше на 45 сантиметров.

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери / Фото из твиттера актрисы

Украинский боксер и голливудская актриса познакомились накануне Нового 2010 года на "книжной вечеринке" общих друзей. Бурный роман Владимира и Хайден набирал обороты. Парочка все чаще начала появляться в публичных местах.

Впервые вместе их заметили на закрытом концерте Леди Гаги в Майами. А в конце января боксер и актриса вышли вместе на красную дорожку Best of Musical Gala в Гамбурге.

Мировые СМИ активно обсуждали этот роман, ему сразу пророчили скорый конец. Ведь Владимир и Хайден поддерживали свои отношения на расстоянии.

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К тому времени Кличко готовился провести две важные защиты чемпионских титулов против американца Эдди Чемберса и нигерийца Сэмюэля Питера. А актриса должна была сниматься в продолжении фильма "Крик".

Оказалось, что не так уж легко поддерживать отношения на разных континентах. В прессе начали активно обсуждать развитие событий романа между боксером и актрисой. Всех очень интересовало, случайно не разбежалась ли пара.

Впервые влюбленные разошлись в 2011-м году. По словам Владимира, главной причиной было расстояние. Он заверил, что нелегко поддерживать взаимоотношения между двумя континентами.

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери / Фото из твиттера актрисы

Но изрядной интриги добавляли американские и европейские СМИ. Они уверяли, что для расставания у пары была другая причина. Хайден заметили в компании игрока американского футбола Марка Санчеса из Нью-Йорк Джетс. В прессе говорилось, что их отношения никак не похожи на дружеские.

И со временем у Америки появился новый поклонник – Скотти Макнайт, который тоже занимается американским футболом. Эти отношения длились полтора года, в декабре 2012-го пара разошлась.

Но уже через несколько месяцев Хайден засветилась в объятиях Владимира Кличко. Осенью 2013-го влюбленные объявили о помолвке. Известная актриса даже посетила Киев, чтобы познакомиться с мамой своего любимого и поддержать братьев Кличко во время Евромайдана.

Хайден Панеттьери в Киеве / Фото из твиттера актрисы

Пара объявила дату свадьбы, однако ее пришлось перенести, когда стало известно, что Хайден забеременела.

У звездных супругов 9 декабря 2014-го года родилась дочь. Ее назвали Кайей-Евдокией. После появления первенца пара осела в Лос-Анджелесе.

Все ожидали, что вскоре влюбленные объявят новую дату свадьбы, но этого не произошло. Уже в 2018-м пара рассталась и на этот раз окончательно. Актриса поселилась в Лос-Анджелесе, где закрутила роман с Брайаном Хикерсоном.

Дочь Владимира Кличко / Фото из инстаграма Хайден Панеттьери

Чемпион в тюрьме

Непобедимый американский боксер Флойд Мейвезер в своей личной жизни придерживается принципа свободы. Спортсмен ни разу не был женат, хотя у него подрастает четверо детей от двух избранниц. От гражданской жены Джози Харрис, с которой спортсмен прожил около 10 лет, родились двое сыновей – Кораун и Зион, и дочь Джира.

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Пара начала встречаться в 1995-м году. Их отношения длились более 15 лет, узаконить свои отношения они не спешили. Оказалось, что жизнь пары была совсем неидеальной.

Когда отношения Флойда и Джози были на грани, Харрис решила рассказать об избиении со стороны ее мужа. По ее словам, избранник 6 раз поднимал на нее руку.

Флойд Мейвезер и Джози Харрис / Фото из инстаграма боксера

После таких подробностей против Мейвезера открыли уголовное дело и дали реальный тюремный срок. Джози решила окончательно разойтись с боксером, однако его это не устраивало. Ему не понравилось, что бывшая девушка нашла себе нового избранника.

Однажды он ворвался в ее дом, бросил на пол и начал бить. Жизнь Харрис спас сын, которому удалось выбраться из дома и сообщить в полицию.

После этого ужасного инцидента женщина долго восстанавливалась в больнице. У нее обнаружили черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Флойд Мейвезер с семьей / Фото из инстаграма боксера

Полиция все же задержала известного боксера и возбудила против него уголовное дело. Неожиданно Харрис выступила против обвинительного решения. Причина резкого изменения позиции женщины неизвестна.

Но суд вынес обвинительный приговор, боксера посадили на полгода. В тюрьме Мейвезер выполнял общественные работы, а Джози каждый месяц выплачивал 2,5 тысячи евро.

Сам же боксер уверял, что жену свою никогда не бил. По его словам, он пытался помочь ей отказаться от употребления наркотиков.

В марте 2020-го Харрис нашли мертвой в автомобиле. Причиной смерти стала случайная передозировка наркотиками. В организме 40-летней женщины нашли алпразолам (ксанакс) и фентанил (опиоид), что привело к "смешанной токсичности лекарств".

Флойд Мейвезер с женой / Фото из инстаграма боксера

Карьера боксера

Флойд Мейвезер – чемпион мира по боксу в 5 весовых категориях.

Бронзовый призер Олимпийских игр 1996 года

Обладатель чемпионских поясов WBA, WBC, IBF, WBC

Одержал 50 побед в 50 боях.

Любовь в трех

У известного американского боксера Томми Моррисона была целая армия поклонниц. Порой Моррисон встречался одновременно с несколькими девушками.

В 1996-м Томми сообщил, что у него обнаружили ВИЧ. После известия карьера боксера была закончена, а многомиллионные контракты потеряны. Один из самых ярких и известных бойцов исчез на долгие годы.

Впоследствии боксер женился на своей старой знакомой Доне Фримен. Пара проводила время в компании с пиццей, пивом и марихуаной.

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И оказалось, что у спортсмена была еще одна возлюбленная – Доун Гилберт из Тихуаны, которая вскоре стала незаконной второй женой.

Боксер даже сыграл свадьбу с Гилберт. С ней он жил в Талсе, а с Фримен – в Джеи. Обе женщины знали о существовании друг друга.

Томми Моррисон / Фото Getty Images

Но в 1999-м Фримен покинула боксера после того, как он попал за решетку за незаконное хранение наркотиков и оружия.

Гилберт оказалась более терпеливой. Она дождалась освобождения Моррисона. Женщина даже уговорила любимого начать лечение.

После возвращения из тюрьмы пара поженилась во второй раз, только на этот раз было все по-настоящему. Однако их супружеская жизнь продолжалась не слишком долго – до 2007-го. Гилберт и Моррисон расстались после того, как Томми вернулся в спорт.

Карьера Моррисона

Томми Моррисон – чемпион в тяжелом весе по версии WBO (1993). Он провел на профессиональном ринге 52 поединка, из которых выиграл – 48.

После того, как в 2007 году у боксера обнаружили ВИЧ, Моррисон провел 2 четырехраундовых поединка, первый в США в 2007, второй в Мексике в 2008 году. Оба боя он выиграл нокаутом, после чего ушел из бокса.

Трагедия Джонни Тапиа

Пристрастие к наркотикам возникло у молодого боксера Джонни Тапиа еще в 18-летнем возрасте. После дисквалификации он трижды оказывался на грани жизни и смерти от передозировок.

Казалось бы, что уже ничего не могло предотвратить быструю трагическую развязку. Однако все же нашелся человек, который спас жизнь спортсмена. Ею оказалась Тереза Чавес.

Джонни Тапиа с женой / Фото из фейсбука Терезы Тапиа

Тапиа влюбился в девушку и упорно добивался ее благосклонности. В 1994-м она все же согласилась выйти замуж за боксера.

Почти сразу жена погрузилась в наркотический ужас жизни своего мужа. Во время одного из скандалов Джонни даже угрожал ей пистолетом.

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Чавес не собиралась терпеть выходки своего избранника и поставила ему ультиматум – либо семья, либо наркотики. Джонни боялся потерять свою жену, поэтому решил победить свою наркотическую зависимость.

Пара заперлась на целый месяц в доме, чтобы пережить сложный период боксера вместе. Мать Терезы передавала им продукты через окно.

Супруги Тапиа / Фото из фейсбука Терезы Тапиа

В результате эта изоляция помогла спортсмену. Он смог не только отказаться от наркотиков, но и вернуться на ринг. С этого момента наступил самый яркий чемпионский период в карьере боксера.

Но настоящие кошмары еще ждут пару. В 2007-м супруги едва не развелись, Тереза хотела бросить мужа из-за его очередного употребления наркотиков. Этот период запомнился для семьи комой Тапиа. Джонни снова находился на грани.

После выздоровления боксер попал в тюрьму за незаконнное хранение наркотиков.

Супруги Тапиа / Фото из фейсбука Терезы Тапиа

Несмотря на выходки своего мужа, Тереза надеялась на счастливую супружескую жизнь. Но она длилась не долго. Джонни Тапиа умер через год после возвращения из тюрьмы.

У боксера не было никаких признаков передозировки или употребления наркотиков. По словам его жены, он умер в результате сердечной недостаточности.

Карьера американца