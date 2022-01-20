Хейни настаивает на своем

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум оценил перспективы предстоящего поединка Камбососа против Ломаченко и Хейни. Он подчеркнул, что австралиец в предстоящем поединке должен встретиться именно с украинцем.

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По мнению промоутера, Василий является более узнаваемым, кстати, не только в Австралии, но и вообще во всем мире. А что касается американского боксера, то Боб заявил, что на родине Камбососа его никто не знает.

Девин отреагировал на заявление специалиста в своей сети.

Заткнись, Боб. Лома уже имел шанс,
– написал Хейни в своем твиттере.

Кто станет следующим соперником Камбососа

  • В ноябре 2021-го года австралиец Джордж Камбосос сенсационно победил Лопеса и отобрал у него чемпионские титулы.
  • После того, как в декабре Ломаченко победил Ричарда Комми, австралиец включил украинца в список потенциальных соперников.
  • Однако следующим соперником австралийца может стать Джервонта Дэвис.
  • На бой против Камбососа претендует чемпион мира по версии WBC Девин Хейни. Его команда во главе с промоутером Эдди Хирном тоже начала переговоры с австралийцем.
  • Камбосос рассказал, что следующий поединок может состояться уже в мае 2022-го года. Он назвал Ломаченко и Хейни своими потенциальными соперниками.