Хейни настаивает на своем

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум оценил перспективы предстоящего поединка Камбососа против Ломаченко и Хейни. Он подчеркнул, что австралиец в предстоящем поединке должен встретиться именно с украинцем.

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По мнению промоутера, Василий является более узнаваемым, кстати, не только в Австралии, но и вообще во всем мире. А что касается американского боксера, то Боб заявил, что на родине Камбососа его никто не знает.

Девин отреагировал на заявление специалиста в своей сети.

Заткнись, Боб. Лома уже имел шанс,

– написал Хейни в своем твиттере.

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