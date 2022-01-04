Нокауты 2021 года

В Top Rank представили 11 лучших нокаутов 2021 года. Следует обратить внимание, что в рейтинг попали только те бои, которые организовывала промоутерская компания вместе с телеканалом ESPN.

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В число лучших попал нокаут в поединке между Василием Ломаченко и японцем Масайоши Накатани. Украинский боксер победил техническим нокаутом в 9-м раунде.

В список попал эффектный нокаут Оскара Вальдеса в бою с Мигелем Берчельтом. Этот нокаут был признан лучшим в 2021 году по версии WBC.

Компанию Ломаченко и Вальдесу составили два непобедимых боксера – Тайсон Фьюри и Теренс Кроуфорд.

В список лучших нокаутов попал бой Фьюри против Деонтея Уайлдера и встреча Кроуфорда с Шоном Портером.

Видео лучших нокаутов 2021 года