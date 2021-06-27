Предыдущий бой Василий Ломаченко провел 18 октября 2020 года, когда проиграл три чемпионских пояса Теофимо Лопесу.

Накатани единственный бой на профессиональном ринге тоже проиграл Лопесу. А предыдущий бой провел 12 декабря 2020 года против Феликса Вердехо. Несмотря на то, что Накатани уже в первом раунде оказался в нокдауне (а впоследствии и в четвертом), японцу удалось выиграть нокаутом в девятом раунде.

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В Накатани над Ломаченко было значительное преимущество - он выше на 12 сантиметров, и размах рук у него тоже больше. Но Ломаченко свёл на нет это.

Уже в первом раунде боксеры пошли в активный бой, без особой "разведки". Ломаченко удалось нанести хороший прицельный удар левой рукой.

Неприятным моментом первого раунда было столкновение головами, после которого во лбу Ломаченко выступила кровь. И она начала заливать лицо. Но и у японца было подбитый глаз, позже там была гематома.

Во втором раунде в Ломаченко снова проходили удары – правый короткий попал в висок. Украинец превосходил своего соперника в ринге.

В третьем раунде Накатани даже коленом оказался на ринге. Но арбитр решил не отсчитывать нокдаун. Ломаченко же продолжал наносить удары.

И все же в пятом раунде Накатани таки побывал в нокдауне. После клинча Ломаченко нанес ряд ударов, после чего японский боксер оказался на настиле. Арбитр этот раз начал отсчитывать. От нокаута Накатани спас гонг.

В шестом раунде доминирование Ломаченко стало тотальным. Он активно передвигался по рингу, зажимал соперника в углу и полностью его истощил. К проблемам Накатани добавилось то, что у него правая бровь была рассечена.

Накатани продержался с Ломаченко до 9 раунда. Но после очередного падения японца судья таки остановил бой. Ломаченко одержал победу техническим нокаутом.