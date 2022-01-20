Камбосос: Потребуется армия, чтобы отобрать пояса у нас

Именно Ломаченко и Хейни борются за то, чтобы встретиться с Камбососом. Боб Арум считает, что бой с Ломаченко будет лучше для Джорджа, ведь украинца знают во всем мире.

Промоутер Ломаченко рассказал, почему Камбосос должен выйти на ринг против украинца

28-летний Камбосос не согласился с Арумом. Родившийся в греческой семье боксер считает, что болельщики в Австралии придут посмотреть на него, а не соперников.

И, по словам Джорджа, нет разницы, будет ли это Хейни или Ломаченко. Австралиец уверяет, что обоим понадобится армия, чтобы победить.

Мистер Арум, при всем уважении зрители придут посмотреть не на Хейни или Ломаченко, они придут смотреть, как их император возвращается домой со всеми поясами после того, как перевернул бокс. Эти пояса принадлежат Австралии и Греции, и понадобится армия, чтобы отобрать их у нас,

– отметил Камбосос.

Кто станет следующим соперником Камбососа