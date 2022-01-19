Боб Арум: Все знают Ломаченко

Промоутер подчеркнул, что сейчас ведутся активные переговоры с австралийским боксером Джорджем Камбососом. Поединок с чемпионом мира состоится в Австралии.

Стоит внимани Мы ждем бой против Ломаченко, – тренер Дэвиса заинтересован в поединке против украинца

"Мы общаемся с Лу Ди Беллой и Питером Каном. Мы настроены оптимистично, потому что у нас действительно хорошие связи в Австралии. Коронавирус немного нам мешает, но я думаю, что все будет хорошо. ESPN готов взять на себя ответственность, чтобы провести этот бой", – заверил Боб Арум.

Глава промоутерской компании Top Rank заявил, что поединок Камбосос-Хейни пока не имеет смысла. Потому что американского боксера никто не знает.

"Честно говоря, в Австралии никто не знает Дэвина Хейни. Его поединки там вообще нигде не показывали", – отметил специалист.

По словам Арума, австралиец должен встретиться в следующем поединке с Василием Ломаченко.

Все, кто следит за боксом по всему миру, включая Австралию, знают Ломаченко. Так что бой Камбососа с Ломаченко в Австралии будет гораздо больше, чем с Хейни,

– убежден американский промоутер.

Кто выйдет на ринг против Камбососа