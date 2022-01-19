Боб Арум: Все знают Ломаченко
Промоутер подчеркнул, что сейчас ведутся активные переговоры с австралийским боксером Джорджем Камбососом. Поединок с чемпионом мира состоится в Австралии.
Стоит внимани Мы ждем бой против Ломаченко, – тренер Дэвиса заинтересован в поединке против украинца
"Мы общаемся с Лу Ди Беллой и Питером Каном. Мы настроены оптимистично, потому что у нас действительно хорошие связи в Австралии. Коронавирус немного нам мешает, но я думаю, что все будет хорошо. ESPN готов взять на себя ответственность, чтобы провести этот бой", – заверил Боб Арум.
Глава промоутерской компании Top Rank заявил, что поединок Камбосос-Хейни пока не имеет смысла. Потому что американского боксера никто не знает.
"Честно говоря, в Австралии никто не знает Дэвина Хейни. Его поединки там вообще нигде не показывали", – отметил специалист.
По словам Арума, австралиец должен встретиться в следующем поединке с Василием Ломаченко.
Все, кто следит за боксом по всему миру, включая Австралию, знают Ломаченко. Так что бой Камбососа с Ломаченко в Австралии будет гораздо больше, чем с Хейни,
– убежден американский промоутер.
Кто выйдет на ринг против Камбососа
- В ноябре 2021 года австралийский боксер Джордж Камбосос сенсационно победил Лопеса и отобрал у него чемпионские титулы.
- После победы Ломаченко над Ричардом Комми австралиец включил украинца в список потенциальных соперников.
- Однако Джордж может получить своего первого соперника в 2022 году. Им может стать Джервонта Дэвис.
- Также на бой против Камбососа претендует чемпион мира по версии WBC Дэвин Хейни. Его команда во главе с промоутером Эдди Хирном тоже начала переговоры с австралийцем.
- Камбосос рассказал, что следующий поединок может состояться уже в мае 2022 года. Он назвал Ломаченко и Хейни своими потенциальными соперниками.