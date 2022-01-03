Почему Егор Голуб завершил карьеру боксера в любителях, кто привел сборную Украины по боксу к победам на Олимпийских играх 2012, какую оценку получил Денис Беринчик за бой против Исы Чаниева и какие шансы у Александра Усика в реванше против Энтони Джошуа – читайте в эксклюзивном интервью 24 канала.

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Разговор с тренером Дениса Беринчика Егором Голубом читайте в рамках нового проекта сайта 24 канала – " Интервью24".

С Егором Голубом мы встретились в киевском зале, где он тренирует своих боксеров. Среди них и непобедимый украинский легковес Денис Беринчик.

Боксер владеет титулом WBO International в легком весе и уже провел 6 защит. Именно с Голубем боец из Краснодона готовится к чемпионскому бою в будущем.

Об интервью с Егором Голубом мы договорились спонтанно. Тренер оставил комментарий об одной из наших новостей, после чего мы решили поближе познакомиться со специалистом.

Как оборвалась карьера боксера

Можете рассказать о своей карьере боксера? В профессионалы вы так и не перешли?

Нет. На самом деле не было особого желания переходить в профессионалы. Чтобы переходить в профессионалы – нужно быть суперзвездой. Чтобы зарабатывать там деньги. Также должна быть интересная публике весовая категория.

На кого из современных боксеров вы были похожи?

Я был похож сам на себя. Высокий, длиннорукий и худощавый. Больше с дистанции и больше движения. Но мог и зарубиться, конечно.

Вы боксировали за сборную Украины в самой легкой категории?

Я и в 48 килограммах боксировал, а впоследствии – в 52 килограммах. В сборной я был с 2008 до 2016 года.

Вы отбирались на Олимпийские игры?

Нет. Я был на Олимпийских играх среди военнослужащих. Проиграл за медаль во втором бою корейцу, у которого за полгода до того выиграл в финале другого турнира. Учитывая то, что я сейчас тренер, то понимаю, почему тогда проиграл. Меня тогда подзагнали, не дали отдохнуть.

Я отбоксировал два подряд хороших, мощных турнира. Сперва стал третьим, а потом мой организм устал. Если бы после первого турнира мне дали отдохнуть, и я бы целенаправленно готовился 4 месяца к World Peace Game в Рио, то я бы выиграл эти соревнования.

Егор Голуб / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Вы были в сборной Дмитрия Сосновского и пересекались с Усиком и Ломаченко?

Мы были вместе и там познакомились. С 2008 года я близко дружу Александром Усиком, Василием Ломаченко и Денисом Беринчиком. Василий много помог мне в жизни. И Александр (Усик, – 24 канал), мы с ним часто видимся и общаемся, но не афишируем это, не выставляем фотографии.

Анатолий Николаевич Ломаченко многое сделал для меня, помог. Поэтому слава Богу, что всегда есть такой человек рядом. Постоянно могу обратиться за каким-то тренерским советом.

Анатолий Ломаченко – тренер Василия Ломаченко. Ломаченко – тренер года по версии авторитетного журнала The Ring (2018).

Как Анатолий Ломаченко помогал на практике?

Я тогда был боксером. Он секундировал, плюс он хорошо общается с моим тренером Юрием Ткаченко. Он участвовал в нашем тренировочном процессе. Всегда подсказывал. Это боксерские тонкости. Все так и не вспомнишь.

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Было ли уже тогда понятно, что Усик, Ломаченко и Гвоздик станут чемпионами в профессионалах?

Тогда они не думали о переходе в профессионалы. Они думали об Олимпийских играх. Это был 2011 год, поэтому никто далеко не смотрел.

Вы завершили карьеру боксера в 2016 году из-за травмы плеча?

Да, у меня болт в плече стоит. На тренировке банально упал на ровном месте. Хрустнуло плечо. Никакой особой боли не было. Когда уже поднялся, то почувствовал, что у меня рука тяжеловата. Посмотрел на себя в зеркало – когда ровно стоял, то моя правая рука доставала до колена – висела. Я попросил, чтобы мне сняли футболку и увидел, как у меня кость из плеча торчит. Поехали к врачу.

Это несовместимая с боксом травма?

Я не знаю, совместима она или нет. Я не знал, как моя рука поведет потом во время боя. Я принял для себя такое решение. Говорю: "Юрий Иванович, я все!" Он сказал, что это мой выбор. Чтобы вы понимали, я до сих пор ею занимаюсь. Но периодически она болит. Это уже на всю жизнь. Нужно постоянно ее закачивать и следить.

Как вы психологически справились с травмой и завершением карьеры?

Тяжело было. Жена была рядом. Я чувствовал себя инвалидом, я не мог сам нормально ни одеться, ни обуться, ни помыться. Продал авто и поехал с женой в Таиланд.

Если бы не травма, каков был ваш план на карьеру? Оставаться в любителях?

Я поставил себе четкую цель боксировать до 30 лет и хотел попасть на одну из Олимпиад. Олимпиада – это наивысшее достижение, это крупнейшие соревнования.

Переход в тренеры

После завершения карьеры боксеры вы сразу решили стать тренером?

Нет, я вообще никогда не думал, что стану тренером и не планировал этого. Жил в розовых очках. Потом как-то один товарищ написал, чтобы я его потренировал, на что ему ответил, что не умею этого. Он мне сказал: "Да как ты не умеешь? Ты 15 лет тренировался – давай попробуй".

И так оно пошло все. Теперь я понимаю, что я на своем месте. Мне это очень нравится. Я одержим результатом и получаю удовольствие от того, что людям объясняю и они это выполняют. Просто кайфую от этого.

Егор Голуб / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Когда вы переходили в тренеры, то использовали знания боксера или учились специально?

Я учился в институте. У меня высшее образование – я магистратуру окончил в Национальном университете физического воспитания и спорта Украины. Три курса было бакалавр – тренер по боксу. Четвертый – специалист и пятый я закончил физическое воспитание – магистратуру. Все из своей головы.

Я даже когда выступал, всегда все задания запоминал. Мне почему-то было это интересно. У нас была огромная работа в парах – 1,15 часа. Мы в парах работали – я помню раунд за раундом задания.

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С каким боксером вы бы хотели поработать?

Своих вырастить.

А как же получить опыт, например, от Усика?

Я могу посещать собрания Александра Усика и там получаю опыт. У него есть тренер. Заслуженный тренер Украины Юрий Ткаченко, который меня тренировал, Беринчика. Говорить, что я мог бы тренировать Усика – еще очень-очень рано. Всему свое время в плане того, что я должен набираться опыта и делать своих ребят. Я прихожу на собрание и могу смотреть все, что мне нужно, изучать, интересоваться. Поэтому для чего мне это?

В футболе есть тренеры, которые "ремонтируют" новые для себя команды. Есть и такие, что строят с чистого листа. Что подходит вам?

Творить. У меня есть двое ребят, которых я "взял с нуля" и 4 года тренирую их. Им только по 16 лет исполнилось. У меня огромные планы на них. То, что они делают сейчас, мне очень нравится. Но нет предела совершенствованию. А насчет Дениса Беринчика – я даю то, как сам вижу.

Это не идет вразрез с умениями Беринчика?

Нет. Ему нравится мое понимание бокса. Думаю, если бы его что-то не устраивало, то он бы меня давно уволил и нашел себе нового тренера.

Есть ли разница в гонораре, который боксер платит тренеру после победы и поражения?

У спортсмена фиксированный гонорар несмотря на победу или поражение.

А между тренером и боксером нет договоренности, что за победу одна сумма, за поражение – другая?

Да нет. У всех фиксированные суммы. Там процентное соотношение в работе. У каждого оно разное. У каждого боксера с тренером разное процентное соотношение разделения гонорара.

Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер и другие после поражений увольняли тренера.

Боксер же нанимает на работу тренера. Значит в чем-то ему не нравится. Возможно, они делали на эмоциях. Или чувствует, что перестал развиваться и берет себе другого специалиста, с которым хочет работать. У каждого это индивидуально.

Вы тренировали футболистов сборной Украины Георгия Бущана, Никиту Бурду, Тараса Степаненко? Им по боксу нужна только координация?

Да. Они все, когда приходят и пробуют, то шокированы, как это тяжело. Всегда выходили после первой тренировки и говорили: "Мы не ждали, что здесь столько нужно думать". Всем нравится и по мере возможности, если график не насыщенный, приходят и тренируются.

С какими боксерами можно сравнить Бурду, Бущана и Степаненко?

Бурда был только один раз. У него были травмы. Тарас также очень долго не заходил. Насчет Жоры говорил, что он Тайсон Фьюри. Антропометрия как раз подходит. И ему нравится, как Тайсон Фьюри боксирует. Он даже скопировать может на самом деле.

Как тренеру – какой бокс вам нравится больше всего?

Умный. Достичь победы с наименьшим вредом для себя. Умный бокс – не дать себя ударить, наказывать за промахи. Бокс – это искусство, наука. Не просто выйти, опустить голову и махать кулаками.

Если сравнить стили Владимира Кличко и Александра Усика?

Стиль Александра Усика мне больше нравится. Игра, он игровик такой, мягкий, плавный, передвижение постоянно. Не давать по себе бить, постоянно щипать, жалить с дистанции, убираться, смещаться. Класс!

Усика сравнивают с Кличко в контексте кто лучше.

Усик – абсолютный чемпион мира в крузервейте и сейчас владеет тремя титулами чемпиона мира в тяжелом весе, выиграл у Энтони Джошуа. Это вау! А Владимир Кличко 12 лет был чемпионом мира и провел 18 защит титула. Нельзя сказать, кто лучше. И Александр красавец, и Владимир красавец. Я не возьму на себя ответственность судить, кто из них лучше. Чей бокс мне больше нравится – я сказал.

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Какой у вас в качестве тренера первоочередной план выиграть бой?

Не знаю у кого как. У нас никогда нет такой заряженности выйти нокаутировать. Мы всегда на всех тренировочных сборах готовимся на прохождение полной дистанции. Какой план на бой... Нужно выиграть эпизоды. Не давать по себе попадать. Когда человек машет – наказывать за ошибки. Забирать каждый раунд и выигрывать.

Тактика... Под каждого соперника разная тактика, как мы будем себя с ним вести. Под каждого соперника мы нарабатываем разные комбинации, я просматриваю, какие соперник комбинации бьет, защитные действия отрабатываем. В общем под каждого нашего оппонента все индивидуально.

Егор Голуб / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Вы подстраиваетесь или диктуете условия на ринге?

Мы предлагаем свой бокс и делаем так, как это будет удобно нам. Но мы знаем сильные стороны соперника – какие он бьет удары и комбинации и отрабатываем под это защиту.

Вас называют адептом идей Анатолия Ломаченко. Как вы относитесь к этому? Вам безразлично или приятно?

Я считаю, что Анатолий Николаевич – это вообще гений. Мне не все равно. С одной стороны мне чрезвычайно приятно, а с другой – мне неудобно. Я считаю, что он величайший. Мне до него еще далеко. Это мой тренерский пример, вообще как человека. Мне нравится его бокс, какой он бокс предлагает. Так, как боксирует Василий Ломаченко, Александр Усик и все в сборной (речь идет о "золотой" олимпийской сборной Украины 2012 года, – 24 канал). Вот эта философия бокса мне очень нравится.

Можете конкретно привести пример, как Анатолий Ломаченко на вас повлиял?

Если хочешь победить – значит надо сделать больше! Все по желанию. У каждого индивидуально. Никто никого не заставляет делать. Тут уж как у тебя внутри самолюбие просыпается. Так я, например, не буду делать. А ты понимаешь, что это нужно делать. Он (Анатолий Ломаченко, – 24 канал) никого ничего не заставляет делать. Просто рядом с ним это все хочется делать.

Это психология?

Да! Он для меня большой пример.

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Футбол, например, сильно изменился за 20 лет. Можно ли так сказать о боксе, какие сейчас стили доминируют?

Бокс также эволюционирует. Спорт развивается. Возьмите футбол и посмотрите, какой сейчас темп игры. Как они 90 минут носятся по полю, сколько передач, какие передачи, как играют в три центральных защитника, схемы, каждый с каждым играет индивидуально. В боксе так же. Самый крутой бокс, который я видел, и который мне очень нравится – фурор, который ввел Анатолий Ломаченко. Разумно – эти отходы, выкручивания, развороты.

Анатолий Ломаченко ездил со сборной на Олимпийские игры, но тренером был Дмитрий Сосновский. Как они совмещали работу?

Он ездил как тренер Василия Ломаченко.

Тогда Ломаченко не имел отношения к Усику, Гвоздику и другим?

Как это? Имел.

Получается, поехала сборная Сосновского, а тренировал Ломаченко?

Ну вы же читали новости такие... Говорили неоднократно.

Сотрудничество с Денисом Беринчиком

Как началось ваше сотрудничество с Денисом Беринчиком?

Денис пришел ко мне на работу и предложил с ним работать. Он сказал, что остался без тренера. Я ответил, что мне нужно время, чтобы подумать. Опыта у меня было очень мало как для тренера и тем более сразу "подписываться" под 12-раундовый бой... Профессиональный бокс, в котором я мало что понимаю. Потому что любительский и профессиональный бокс – это два разных вида спорта. Я попросил время подумать, посоветовался с Александром Усиком. И на меня давило то, что я не мог отказать другу. Оставить его самого в беде, можно так сказать. Сказал: "Давай попробуем!"

Как изменилось ваше видение бокса после того, как вы стали тренером?

Я по-другому бокс видел. Сейчас вижу совершенно иначе. Если бы я видел бокс как сейчас, когда выступал, стал бы уже заслуженным мастером спорта в любом случае. Всему свое время и все так, как должно быть. Я рад, что сейчас тренирую. Как спортсмен по боксу я стал мастером спорта международного класса – это тоже неплохо. Но я об этом не думаю. Честно, если напомнить, то вспомню. А так никогда даже не думаю, не рассказываю.

У вас есть фотографии многих медалей, но об этом мало кто знает…

А для чего кричать об этом? Простота украшает. Кто знает – тот знает. Для чего мне кому-то об этом говорить и кричать? Нужно доказывать не словом, а делом.

Сколько людей работает над Беринчиком?

Я – тренер, Евгений Иванчук – директор команды, массажист – Артур Компаниец, менеджер – Денис Перч, диетолог – Александр Фока.

Говорят, что у Беринчика сложный характер…

Правда! Мы все такие, не из сахара.

В чем это проявляется и как с этим жить?

Как с этим жить (смеется)? Да нормально, это рабочий процесс. Человек работает, устает и где-то может погорячиться. Мы все вспыльчивы. Это нормально.

Как вы реагируете?

Он такой. Я уже об этом говорил. Он настоящий – за словом в карман не полезет. Он просто настоящий. Я знал, на что я подписываюсь. Я его очень давно знаю, поэтому это все нормально.

Между вами бывали конфликты?

Ну, словесные перепалки. Конфликт руками махать? Нет, все взрослые люди. Можем о чем-то подискутировать. Это все эмоции. Потом успокаивается и все забывается. Никаких обид никто ни на кого не держит.

Егор Голуб / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Комментатор во время боя Беринчика против Исы Чаниева назвал его радиоуправляемым боксером. Это хорошо?

Ну конечно, хорошо. Я ему со стороны говорю, что делать и он это выполняет. Со стороны виднее.

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Но если он выполнил ваши наставления, тем не менее они не помогли. Тренер будет виноват?

Не знаю, кто будет виноват. Я об этом даже не думал. Слава Богу, он выполняет то, что я от него прошу, то, что мы нарабатываем, то, что я от него требую. Пока таких проблем у нас не было.

Вы ставите Беринчику такой бокс, как хотели себе?

Нет! Я ему ставлю то, как вижу вообще бокс сейчас. Не так, как когда боксировал я, а так, как я его вижу сейчас, и то, что подходит ему. Анализирую то, что он делает, смотрю, какие он выполняет комбинации в работе на мешке, спаррингах. Я их просматриваю себе и потом смотрю – это идет и идет. Начинаю сам развивать в голове и потом с ним отрабатываю.

Ваше сотрудничество с Беринчиком оформлено контрактом?

Нет, у нас все на рукопожатии. Никаких контрактов мы не подписывали. Когда мы начали работать, у нас не было никаких разговоров о деньгах. Мне очень нужен опыт.

С помощью Беринчика вы делаете себе имя?

Конечно! Я получаю огромный опыт. Колоссальный опыт.

Беринчик – ваш единственный боксер в профессионалах?

Да. У меня еще трое в любителях. Саливон, Тимур, Ян и Жека еще у меня есть. Двум по 16 лет, другому – 19.

У вас не было предложений взять других профессионалов?

Пишут. Парень один – поляк. В крузервейте боксирует. Писал, что хочет поработать, приехать ко мне в клуб на работу. Добро пожаловать. Я готов работать. Мне это интересно.

Как вы относитесь к выходам Беринчика на ринг?

Нормально, это шоу. Он делает шоу. Понятно, что это красиво, прикольно и все это ждут. Он объяснял, что кто-то увидит своего героя какого-то... Даже если один человек в зале улыбнется, то значит, он это сделал это для него. Денису нравится дарить людям улыбку. Так почему бы нет? Своя фишка.

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На бой против Артема Лобова вам тоже пришлось войти в стиль…

Да, пришлось вспомнить, как носить костюм.

Летом 2021 года Денис Беринчик провел бой против русского ирландца Артема Лобова на голых кулаках. На бой Беринчик и его команда вышла в стиле сериала "Острые козырьки".

Как вы относитесь к этому?

Когда нужно – почему нет? Это же командная работа.

Какая идея Беринчика для вас будет "стоп"?

Не знаю, пока такого не было. Обычно в боксерском выходе он сам участвует. Это было впервые, когда мы на голые кулаки вышли и он попросил всех одеться. Мы подумали, почему бы нет. Это будет действительно красиво выглядеть. Эффектно.

Но есть пример Деонтея Уайлдера…

Ага, когда он начал рассказывать, что у него тяжелый костюм был.

В феврале 2020 года американец Деонтей Уайлдер эффектно явился на ринг на бой против Тайсона Фьюри и проиграл техническим нокаутом. Уайлдер "повесил" вину за поражение на свой костюм.

Боксер может круто выйти на ринг, но там ему "отдадут"…

Это бокс. Денис, возможно, так расслабляется. Ему нравится. Кто ему запретит это сделать? Никто.

Но ведь можно потерять концентрацию?

Да не потеряет. Он очень опытный спортсмен, настроеный на бой. Возможно, благодаря этому он угомоняет свой мандраж и выходит и делает свою работу на ринге.

Егор Голуб / Фото Валентины Полищук, 24 канал

В фильме Сергея Долбилова Усик сказал, что у Беринчика, возможно, есть несколько уличных боев, о которых мы не знаем.

Шикарный фильм. Я Сергею потом писал и сказал большое спасибо. Я считаю, что он топ. Даже HBO такого не снимет. Закадровый голос, есть структура, сценарий. Фильм "Папаченко" про Усика, Кличко. Просто кайф.

Конечно, может быть (об уличных боях Беринчика, – 24 канал). В такое время живем. Мы на таком районе живем. Люди выпили 50 грамм и героя включают. Это наше общество. Стараемся всегда объяснить дипломатическим путем.

Бой Беринчика против Чаниева и шансы на титул

Как оцените бой Беринчика против Чаниева?

Поставлю четыре с минусом по "пятерке".

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Что получилось и не получилось в этом бою?

Начало боя не вышло. План боя был такой, как поединок начался в шестом раунде. Так мы должны были боксировать от первого раунда. Сперва это не пошло. Возможно, дался в знаки долгий простой. Мы 9 месяцев не боксировали. Кулачный бой я не принимаю во внимание. Поэтому он не мог найти…

В углу он мне все четко отвечал: "Я все слышу и понимаю. Подожди, я пока не могу найти. Сейчас все будет, сейчас пристроюсь". После поединка я говорил – большое уважение за то, что, хоть у него и не получалось и первую половину боя мы плясали под дудку соперника, но раунды не отдавали.

Мы не в своем боксе были первую половину боя. Но Денис раунды не отдавал. Я в фильме об этом говорил – за свое он будет грызть и не отдаст. У него есть такое храброе сердце. Он боец и ему за это большое уважение. За то, что, хоть и не получалось, он не опустил руки и все равно работал. Как-никак – раунды забирал.

Вы не боялись, что в первых пяти раундах Денис пойдет в "зарубу"?

Нет, не боялся. Я просто знаю, как он может драться. Это его стихия. Я его от этого увожу. Не боялся, но нам это не было особенно выгодно. Раз на раз не приходится. Так получилось в начале, но впоследствии он нашел. Он после 5-го раунда сел и сказал мне: "Я все вижу, я все понял, я сейчас все буду делать, как мы нарабатывали, как ты меня просишь". И с шестого раунда уже пошла другая картинка.

Чаниев демонстрировал крутую работу туловищем в начале боя.

Да. Денис чуточку не слышал, куда нужно было бить. На эмоциях был.

Вы не переживали в 5-6 раундах, когда Чаниев разбил Денису нос?

Нет.

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У Беринчика же нет перелома?

Нет, он сел в угол и сразу попросил посмотреть нос.

Если бы нос был сломан, бой бы продолжался?

Конечно. Люди с поломанными руками боксируют, сломанными челюстями. Боксировал бы, конечно.

Чаниев – сильнейший соперник в карьере Беринчика?

Из всех? Да. Я с ним работаю – по боксу 4 боя уже и кулачка. Я считаю, что это была сильнейшая оппозиция. Получили большой багаж опыта. Получил много сигналов о том, над чем нам нужно работать и что совершенствовать. Огромный опыт на самом деле.

На фоне этого боя Беринчик имеет формальное право претендовать на бой за титул?

Его пояс уже позволяет ему боксировать.

Чаниев сражался против Ричарда Комми и проиграл во втором раунде нокаутом. Зато Ломаченко деклассировал Комми.

Это бокс. Никто от этого не застрахован. Например, тот же Теофимо Лопес возится с Масайоши Накатани 12 раундов и едва выигрывает. Затем травмированный Василий Ломачено боксирует с Лопесом... Я не считаю, что Лопес там выиграл, но все равно. Василий выходит боксировать с Накатани и что он с ним делает?

Деклассирует.

Да. Потом Комми. Вышел с Василием и деклассирован. Я читал комментарии, что Комми разобрался с Чаниевым за 2 раунда, а вы с ним не справились... Во-первых, у нас не было задачи справиться за 2 раунда. У нас была задача боксировать 12 раундов. Мы давно не дрались.

Во-вторых, это бокс. Раз на раз не приходится. Такое бывает. Мы ни перед кем не оправдываемся и на мнение этих всех диванных экспертов мне глубоко безразлично. Это бокс и то, что вы спрашиваете на фоне кого-то... Денис искусный спортсмен и под каждого спортсмена можно подготовиться.

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Не хочется быстрее закончить бой, ведь может случиться глупый нокаут?

Это бокс. Нет, не хочется. Если есть возможность быстрее закончить бой, то всегда закончим. Хорошо, что у нас был такой тяжелый 12-раундовый бой. Мы продышались, давно не были на ринге. Выпустили пар. Прошли большой тяжелый сбор. Два месяца были в горах.

​Егор Голуб / Фото Валентины Полищук, 24 канал

У Берничика мог быть бой против Густаво Лемоса. К этому боксеру вы даже не начинали готовиться?

Мы делали общую физическую подготовку. Я просматривал его бои и анализировал. Конкретно под него мы не начали готовиться.

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Кто был бы более тяжелым соперником для Беринчика – Чаниев или Лемос?

Я вот недавно на FightingRoom ответил, что Чаниев. Но, приехав домой, подумал, что немножко ошибся. Я не могу сказать, потому что мы были на ринге только с Чаниевым. Если бы мы боксировали с Лемосом, я бы сказал, с кем был бой тяжелее. Тут не могу ответить, потому что с Лемосом мы не проверили свои силы.

Кого бы вы хотели видеть следующим соперником Беринчика?

Без разницы на самом деле. Хотелось, чтобы Денис получил свой шанс стать чемпионом мира.

Джордж Камбосос?

Возможно, нас и выберут. Недооценят и выберут.

Джордж Камбосос – абсолютный чемпион мира в легком весе.

Бой с Ломаченко?

Нереально. Никому не выгодно будет.

Беринчику выгодно.

А Василию не выгодно. Не забывайте, что профессиональный бокс – это не только титулы, но и заработок. Публике бой Ломаченко – Беринчик не будет интересен. Кто в Америке будет смотреть бой двух украинцев? Это здесь в Украине так! Тут был бы фурор, я думаю. Они могли бы стадион собрать.

Тогда с кем драться Беринчику? С точки зрения финансов бой Беринчика против Девина Хейни, Джервонты Дэвиса, Райана Гарсии и Камбососа не интересен.

Нет, они у себя заплатят. Им будет интересно. Если будут титул защищать, то будет интересно. Нам, конечно, меньше. Нам нужно завоевать титул и тогда все обыгрывается в нашу сторону.

Каковы шансы Беринчика в бою против Ломаченко, если такой поединок состоится?

Шансы есть всегда. Как сказал Валерий Васильевич Лобановский, шансы есть даже тогда, когда кажется, что их нет.

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С Камбососом у Беринчика больше шансов?

Конечно, вы сравнили! Я считаю Ломаченко лучшим легковесом вообще по его боксу, навыкам, мастерству. Если у Василия будет бой с Камбососом – Вася его в школу сводит. Как было у Усика с Гассиевым. Будет то же самое. То, что Камбосос умеет драться... Василий его легко перебоксирует и не будет принимать драку.

Как вам ситуация с тем, что Беринчику не дают титульный бой? Все мы понимаем, что WBO, наверное, сделает Ломаченко официальным претендентом.

У Беринчика шестая защита титула WBO International. Якобы 5 защит позволяют боксировать за титул чемпиона мира. В рейтинге он третий, но я думаю, что сейчас будет второй после этого боя. Потому что Лопес уходит в 63,5 килограмма.

Не хочется бросить все, ведь на очереди к титульному бою куча людей?

Не куча людей, я думаю. Эта задача промоутера все это решить. От этого устаешь столько ждать. Мы будем ждать и надеяться получить свой шанс побоксировать. Очень хочется себя проверить и получить пояс для нашей страны.

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Сколько Беринчик может продержаться в боксе, чтобы быть на пике формы?

Зависит от того, какие у него будут бои. Пока у него не было боев, на которых он сжег себя. Боксер заканчивается, когда у него куча тяжелых боев. А так у него не было тяжелых боев вообще. Такой в принципе тяжеловатый бой был против Чаниева.

У Беринчика вроде бы мог быть поединок против Люка Кэмпбелла в андеркарде Усик – Джошуа. Бой не состоялся, ведь Кэмпбелл завершил карьеру. Но есть версия, что и Денис не хотел драться в андеркарде.

Нам ничего не предлагали. С таким разговором на нас никто не выходил. Мы боксировали бы с Кэмпбеллом. Конечно, мы хотим боксировать не только в Украине.

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Из-за отсутствия титульных боев нет идеи вернуться в бои на голых кулаках?

Есть! Если нам не будут давать бои... если там будет какое-то интересное предложение, то мы снова подеремся на голых кулаках.

Когда вы принимаете решение о следующем бое на голых кулаках? Ведь после поединка против Хоса Санчеса Беринчик знал, что полгода не будет боксерского поединка.

Сейчас нам сказали, что должен быть бой весной. Если будет – то мы будем боксировать. Если нет – опять простой.

Беринчик не думал переходить в смешанные единоборства?

Пока нет... В MMA пока он не думал переходить.

Не лучше ли изменить весовую категорию, чтобы получить титульный бой?

Спуститься в 59 килограммов (второй полулегкий вес, – 24 канала) трудно будет. А взобраться – он маленький будет в 63,5 (первый полусредний вес, – 24 канал). Там такие здоровые лошади, ростом под 180 сантиметров. Там габариты решают. Там будет трудно.

Егор Голуб / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Как, по вашему мнению, развяжется ситуация в легком весе?

Я не могу ответить на этот сложный вопрос. Увидим. Надежда, что нас кто-то недооценит и мы возьмем и сделаем "БУМ!" Как это сделал Камбосос с Лопесом. И мы так же поступим вместе с Беринчиком. Было бы шикарно.

В легком весе анархия с титулами.

Видите, куча этих поясов... Было бы в каждом весе по одному. А не так, как WBA Regular, Global и Super. WBA Super у Камбососа, WBA Regular у Джервонты Дэвиса. У Девина Хейни титул WBC обычный. У Камбососа – титул WBC Franchise, а у Райана Гарсии WBC Silver. Кучу поясов навыдумывали. Думаю, из-за денег…

Шансы Усика в реванше с Джошуа

Как оцените шансы Усика в реванше с Джошуа?

Я не могу дать прогноз, но скажу одно, а будет другое – выйду, как балабол. Я думаю, что Джошуа сделает работу над ошибками. Но я уверен, что и Александр будет лучше.

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Первый бой был чистый – джентльменский. Не захочет ли Джошуа во втором поединке биться грязно?

А Александр даст ему это сделать или нет? Непонятно. Мы это узнаем только тогда, когда они выйдут, ударит гонг и мы будем за этим наблюдать.

Если Усик сразится с Фьюри?

Это будет испытание. Мне подсказывает чутье, что Александр все равно сделает. Но это будет очень тяжелый бой. Потому что Фьюри неудобен, неуклюж – в этом его конек. Он для своих габаритов еще и очень быстр. Еще и волевой. Когда Уайлдер... Я думал, что его убили. А он полежал себе и поднялся. Оторванный – это именно цыган.

Это психологические игры.

Да, я думаю, что он Уайлдера съел просто морально.

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Автор проекта – заместитель главного редактора сайта Анастасия Зазуляк.