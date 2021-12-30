Всемирная боксерская организация (WBO), пояса которой у Камбососа, намерена обязать его провести защиту титула именно против украинца. Промоутер Ломаченко Боб Арум оказывает на WBO давление, заставляя санкционировать бой Джорджа с Василием.
К слову Ломаченко с удовольствием проведет бой с Камбососом в Австралии, – Боб Арум
И если австралиец хочет избежать встречи с Ломаченко, то ему нужно до решения WBO официально договориться о бое с другим соперником.
Самым реальным и финансовым вариантом называют бой с Дэвином Хейни. Кроме того, называют фамилии Райана Гарсии и Джервонты Дэвиса, но именно Ломаченко занимает 1 место рейтинга WBO.
Если WBO санкционирует бой против Ломаченко раньше, то Камбососу будет сложно избежать поединка и сохранить пояса.
Ломаченко – Камбосос: потенциальный бой
- 2021 год стал триумфальным для украинца. Ломаченко с двух побед вернулся на ринг после горького поражения от Теофимо Лопеса, которое постигло его в 2020-м.
- Однако уже в первой защите титулов американец провалился. Теофимо отдал пояса Камбососу. После их поединка Джордж заговорил о поединке с Василием. Австралиец готов дать украинцу шанс вернуть утраченные титулы.
- После победы Ломаченко над Ричардом Комми австралиец включил Василия в список потенциальных соперников.