Бой с Ломаченко отменяется

Лопес сообщил в сети, что планирует продолжить в первом полусреднем весе.

Достойно внимания Ломаченко может получить чемпионский бой уже в январе: решение за WBO

Я снова стану бесспорным чемпионом мира, но уже в первом полусреднем весе,

– написал боксер в своем твиттере.

Лопес – Ломаченко: что известно о боксерах