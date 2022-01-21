Почему Камбосос не совсем абсолютный чемпион мира

Александр Усик в 2018 году начал моду на звание абсолютного чемпиона мира. Украинец собрал в своих руках все четыре пояса в первом тяжелом весе – WBC, WBO, WBA, IBF.

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Нечто похожее в 2020 году пытался осуществить Василий Ломаченко, однако уступил Теофимо Лопесу из-за травмы плеча. Тогда Лопеса в 23 года провозгласили самым молодым в истории абсолютным чемпионом мира.

Но следует разобраться, какими же титулами завладел американец и что он проиграл Камбососу.

Перед боем против Ломы болтливый Лопес имел только титул IBF, который выиграл в декабре 2019 года у Ричарда Комми. Теофимо нокаутировал ганца.

Ломаченко в поединке против Лопеса выставил на кон три чемпионских пояса:

WBA Super, который получил в 2018 году в бою с Хорхе Линаресом;

WBO, который выиграл в бою против Хосе Педрасы в 2018 году;

WBC Franchise, за который формально и фактически никогда не дрался.

Титул WBC Franchise Ломаченко получил осенью 2019 года за "выдающиеся достижения". Перед этим украинец одолел Люка Кэмпбелла за "нормальный" в нашем понимании чемпионский пояс WBC.

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Но Мировой боксерский совет сделал украинца так называемым "франчайзинговым чемпионом", как и Сауля Альвареса. Этот статус означал, что Василию не нужно защищать пояс.

Тогда президент WBC Маурисио Сулейман говорил, что звание WBC Franchise не может перейти от одного боксера к другому. Но на практике оказалось, что может.

В то же время титул WBC, который Ломаченко одержал в бою против Кэмпбелла, перешел к непобедимому американцу Девину Хэйни. Фактически Хейни не сражался за чемпионский пояс WBC.