Фиаско для Лопеса

Уже с первых секунд Лопес решил подтвердить свои громкие заявления о победе и бросился в атаку. Но Камбосос надежно выдерживал мощные выстрелы Теофимо.

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Уже в первом раунде Джордж поймал соперника на атаке и выбросил сильный правый в голову американца. Лопес оказался на канвасе – нокдаун для боксера из США. Однако он быстро восстановился и продолжил держать высокий темп на ринге.

Камбосос отправил в нокдаун Лопеса: видео

Лопес хотел владеть преимуществом, но Камбосос оказался "крепким орешком" – равный бой.

Нокдаун для австралийского боксера

В конце поединка Лопесу также удалось положить соперника на канвас. В десятом раунде Теофимо мощным правым тоже попал по сопернику и отправил его в нокдаун. Но Камбосос тоже поднялся на ноги и сигнализировал, что может продолжать поединок.

Лопес положил Камбососа на канвас: видео

Камбосос отобрал чемпионские титулы

В чемпионских раундах Лопес добавил еще больше активности. Однако австралийский боксер не только выдерживал удары оппонента, но и сам отвечал такими же.

Боксеры провели все раунды. Все решали только судейские записки. По раздельному решению победу одержал Джордж Камбосос – 111:115, 112:115 и 114:113. Австралиец отобрал чемпионские титулы Лопеса, которые он ранее забрал у украинца Ломаченко.

Когда конферансье объявлял результат, Лопес сам поднял руку вверх. Но судья поднял руку соперника. Теофимо с иронической улыбкой на лице принял это решение. А вот австралиец со слезами на глазах радовался невероятно сложной победе.

Видео момента объявления результатов