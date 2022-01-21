Ломаченко у поєдинку проти Лопеса виставив на кін три чемпіонські пояси :

Перед боєм проти Ломи балакливий Лопес мав тільки титул IBF, який виграв у грудні 2019 року в Річарда Коммі. Теофімо нокаутував ганця.

Та слід розібратися, яким же титулами заволодів американець і що він програв Камбососу .

Щось схоже у 2020 році намагався здійснити Василь Ломаченко, однак поступився Теофімо Лопесу через травму плеча. Тоді Лопеса у 23 роки проголосили наймолодшим в історії абсолютним чемпіоном світу .

Олександр Усик у 2018 році започаткував моду на звання абсолютного чемпіона світу. Українець зібрав у своїх руках всі чотири пояси у першій важкій вазі – WBC, WBO, WBA, IBF.

WBA Super, який здобув у 2018 році в бою з Хорхе Лінаресом;

WBO, який виграв у бою проти Хосе Педраси у 2018 році;

WBC Franchise, за який формально та фактично ніколи не бився.

Титул WBC Franchise Ломаченко отримав восени 2019 року за "видатні досягнення". Перед цим українець здолав Люка Кемпбелла за "нормальний" у нашому розумінні чемпіонський пояс WBC.

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Та Світова боксерська рада зробила українця так званим "франчайзинговим чемпіоном", як і Сауля Альвареса. Цей статус означав, що Василю не потрібно захищати пояс.

Тоді президент WBC Маурісіо Сулейман казав, що звання WBC Franchise не може перейти від одного боксера до іншого. Та на практиці виявилося, що може.

Водночас титул WBC, який Ломаченко здобув у бою проти Кемпбелла, перейшов до непереможного американця Девіна Хейні. Фактично Хейні не бився за чемпіонський пояс WBC.



Девін Хейні / Фото Ed Mulholland/Matchroom Boxing

Через плутанину з поясами невідомо, чи Камбосос абсолютний чемпіон світу. Він володіє поясами WBC Franchise, WBA Super, IBF і WBO.

При цьому, крім Хейні, титул WBA WORLD CHAMPION в американця Джервонти Девіса. Камбосос називає себе абсолютним чемпіоном світу. Та що робити зі званнями Хейні та Девіса?

У грі тільки Ломаченко та Хейні

Після того, як Камбосос заволодів титулами, на бій з австралійцем претендували не тільки Ломаченко та Хейні. Виклик Джорджу так-сяк кидали Раян Гарсія і "Танк" Девіс. Про цю четвірку у своїх заявах згадував і сам Камбосос.

Та з плином часу кандидатури Девіса та Гарсії як майбутніх суперників Камбососа відпали. Медійно та в кабінетах за бій з Камбососом змагаються тільки Ломаченко та Хейні.

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Першим медійну битву розпочав глава Matchroom Boxing Едді Хірн, який представляє Хейні. Британець заявив, що веде переговори з Камбососом про бій.

Сторона Хейні готова прийняти бій в будь-якій точці світу. Також Хірн вважає, що зустріч Хейні та Камбососа – наразі найбільший бій у легкій вазі.

Разом з тим, Хірн розповів, що паралельно з австралійцем спілкується і глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, який веде справи Ломаченка.



Василь Ломаченко / Фото Getty Images

На відміну від Хірна, у своїй риториці Арум говорить тільки про Австралію як місце для поєдинку Камбосос – Ломаченко. Тим самим він, напевно, підіграє Камбососу.

Арум навіть назвав місто Сідней, але зазначив, що через спалах коронавірусу – Австралія не найкраще місце для поєдинку.

І справді, на фоні скандалу довкола тенісиста Новака Джоковича, мабуть, не кожен захоче битися в Австралії. Хто може гарантувати, що міністр не анулює візу Ломаченку чи Хейні? Ризики високі.

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Згодом у ЗМІ з'явилася ще одна заява 90-річного Арума. Він позитивно оцінив переговори з представника Камбососа й зазначив, що канал ESPN, з яким співпрацює Top Rank, готовий взяти на себе витрати.

Після цього Арум підкинув дров у багаття, заявивши, що Хейні ніхто не знає в Австралії, на відміну від Ломаченка – колишнього чемпіона світу у трьох дивізіонах та екслідера p4p.

Тут як тут прибігли не тільки Хейні, але й Камбосос. Девін ледь не істерично накинувся на Арума, сказавши, що Ломаченко змарнував свій шанс.

Відповів Аруму й Камбосос і заявив, що він головна зірка в Австралії, а не Ломаченко чи Хейні. Мовляв, вболівальники прийдуть дивитися на нього.

Найцікавіше, що заява Джорджа з'явилася на стрімінговій платформі DAZN, з якою співпрацює Matchroom Boxing Хірна.

Аргументи на користь Ломаченка та Хейні

Схоже, що Боб Арум втратив надію звести Ломаченка в ринзі зі своїм проспектом Шакуром Стівенсеном і намагається задовольнити прохання українця.

Промоутер чи не вперше став на захист Василя у контексті програного бою Лопесу та нарешті звернув увагу, що українець бився з травмою.

Арум міцно взявся за організацію бою для Ломаченка й має хороші шанси домовитися зі своїм американським земляком Лу Ді Беллою, який представляє Камбососа. Нещодавно Арум і Ді Белла успішно провели зустріч Ломаченка та Коммі.

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Водночас Matchroom Boxing вже знає, як співпрацювати з Камбососом. Адже саме ця компанія організувала бій австралійця проти Лопеса. По суті Хірн врятував цей бій, коли Triller відмовився його організовувати.

Для Matchroom Boxing, як і Top Rank, немає різниці, де відбудеться поєдинок. Обидві компанії зберуть приблизно однакові кошти з квитків. Питання тільки в тому, PPV якого поєдинку потужніше.

Ломаченко та Хейні – це ринок США. Хоча PPV боїв Ломаченка не б'є рекорди, все ж з цієї точки зору Ломаченко більш вигідний суперник для Камбососа.



Камбосос у бою проти Лопеса / Фото Ed Mulholland/Matchroom Boxing

Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика, припускав, що Ломаченко та Камбосос спробують домовитися про бій полюбовно, адже тоді зможуть самі визначити розподіл гонорару.

Ломаченко має ще один інструмент, як добитися поєдинку – шляхом статусу офіційного претендента по лінії WBO. В Арума хороші відносини з главою WBO Пако Валькарселем.

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Поки Ломаченку не надали статус обов'язкового претендента, що може свідчити, що команди шукають найрозумніше рішення.

Якщо говорити не про фінанси, то для Камбососа бій проти Ломаченка несе максимальні ризики. Якщо в зустрічі з Хейні австралієць матиме приблизно рівні шанси на перемогу, то проти українця – мізерні.

Ломаченка не настільки сильно цікавлять фінанси. Дворазовий олімпійський чемпіон прагне здобути титули й нарешті стати абсолютним чемпіоном світу. Лопес брутально скинув Василя з боксерського Олімпу. Проте українець не менш ефектно на нього повертається.

Влітку 2021-го Лома розбив Масайоші Накатані, після чого декласував Коммі. На потенційний бій з Камбососм мотивація Василя буде надзвичайна. У лютому українцю виповниться 34 роки – чи не останній шанс здобуде щось велике в боксі.