Джокович проиграл суд

Суд принял решение отклонить апелляцию Новака Джоковича по делу о въезде в Австралию. Australian Open состоится без одной из главных звезд тенниса.

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В ближайшее время сербский спортсмен депортируется из страны.

Сербский теннисист подал апелляцию после повторного решения отменить его визу. Причиной такого решения правительства страны стал отказ Джоковича от вакцинации.

Федеральный суд Австралии принял сторону правительства, которое действовало в рамках закона, когда вторично аннулировало визу первой ракетки мира. Такое решение может стать роковым для серба, ему могут запретить въезд в Австралию на три года.

К сведению. Открытый чемпионат Австралии состоится с 17 по 30 января в Мельбурне.

Резонансная история въезда Джоковича в Австралию