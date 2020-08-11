В понедельник, 10 августа, состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги Европы, а "Динамо" оформило первый трансфер во главе с Мирчей Луческу. Главные новости спорта за 10 августа – читайте в дайджесте.

Первые полуфиналисты Лиги Европы

В противостоянии "Интера" с "Байером" и "Манчестер Юнайтед" с "Копенгагеном" определились первые полуфиналисты Лиги Европы. Об этом сообщает 24 канал.

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Первым полуфиналистом стал миланский "Интер", который в основное время победил "Байер". Победу итальянцам принесли голы Бареллы и Лукаку.

"Байер" ответил только одним точным выстрелом Хаверца. В полуфинале "Интер" сыграет с победителем пары "Шахтер" – "Базель".

"Манчестер Юнайтед" в параллельном поединке одолел "Копенгаген" только после дополнительного времени.

Сложную победу и путевку в полуфинал "красным дьяволам" принес Бруну Фернандеш.

Вспышка COVID-19 в украинском футболе

Вслед за киевским "Динамо" коронавирус добрался и до бронзового призера УПЛ – луганской "Зари".

В лагере луганского клуба положительный тест на COVID-19 сдал полузащитник сборной Украины Дмитрий Иванисеня.

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В "Заре" сообщили, что 6 августа игрок почувствовал слабость и после положительного теста на коронавирус Иванисеню отправили на самоизоляцию.

Дмитрий чувствует себя хорошо. В клубе сообщили, что футболист жалуется только на отсутствие вкуса и обоняния.

Коронавирус обнаружили и в Павелко

Кроме того, COVID-19 был обнаружен у президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко.

Президент УАФ заявил, что чувствует себя нормально и планирует работать в удаленном режиме.

По его словам, сотрудники УАФ, которые могут быть контактными лицами, в обязательном порядке пройдут ПЦР-тестирование.

Первый трансфер Луческу

"Динамо" Киев объявило о подписании контракта с защитником Владимиром Костевичем, который последние сезоны выступает в чемпионате Польши.

Договор на 3 года является предварительным и вступит в силу 1 января 2021 года, когда у футболиста закончится контракт с "Лехом".

К январю 2021 года Костевич продолжит выступать за "Лех", а в состав "Динамо" украинец перейдет на правах свободного агента.

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Результаты жеребьевки Лиги чемпионов

10 августа состоялась жеребьевка второго квалификационного круга Лиги чемпионов. На этой стадии турнира сыграют команды, которые в следующем раунде могут стать соперником киевского "Динамо".

"Динамо" в третьем квалификационном раунде будет выступать в "пути представителя лиг". Во втором квалификационном раунде здесь между собой сыграют:

АЗ (Нидерланды) – Виктория (Пльзень, Чехия)

Локомотива (Хорватия) – Рапид (Вена, Австрия)

ПАОК (Греция) – Бешикташ (Турция)

"Динамо" может сыграть с одним из победителей двух первых пар. А также с ПАОКом, если греческая команда победит "Бешикташ". Если же победит турецкий клуб, то он попадет в число сеяных, и с "Динамо" не сыграет.

Еще один вероятный соперник "Динамо" – французский "Ренн", который тоже будет стартовать с третьего квалификационного раунда.

Важно. "Ренн" может получить прямую путевку в Лигу чемпионов. Это произойдет в том случае, если нынешнюю Лигу чемпионов выиграет не французский "Лион".

Календар перших матчів українських клубів в УПЛ. Першим з українських клубів стартує "Динамо". Останнім розпочне свій шлях на євроарені "Зоря". pic.twitter.com/2xKbZIllI0 — Спорт 24 (@sport24tvua) July 31, 2020 Календарь УПЛ сезона 2020/2021

Украинская Премьер-лига (УПЛ) утвердила календарь матчей первого круга чемпионата следующего сезона. Матч между "Динамо" – "Шахтер" состоится в 9-м туре.

В сезоне 2020/21 в УПЛ будет выступать 14 команд. Однако окончательный список участников станет известен только после последнего тура Первой лиги (13 августа).

Первый круг Favbet Лиги сезона 2020/21

1-й тур

Шахтер – Колос

Олимпик – Динамо

Десна – Заря

Александрия – Мариуполь

Команда ПФЛ – Днепр-1

Ворскла – Команда ПФЛ

Львов – Команда ПФЛ

2-й тур

Шахтер – команда ПФЛ

Десна – Динамо

Заря – Мариуполь

Колос – Львов

Команда ПФЛ – Александрия

Днепр-1 – Олимпик

Ворскла – Команда ПФЛ

3-й тур

Заря – Шахтер

Динамо – Львов

Команда ПФЛ – Десна

Команда ПФЛ – Колос

Александрия – Ворскла

Днепр-1 – Мариуполь

Олимпик – Команда ПФЛ

4-й тур

Шахтер – Олимпик

Команда ПФЛ – Динамо

Львов – Заря

Десна – Команда ПФЛ

Колос – Команда ПФЛ

Александрия – Днепр-1

Ворскла – Мариуполь

5-й тур

Десна – Шахтер

Динамо – Заря

Колос – Мариуполь

Олимпик – Александрия

Днепр-1 – Ворскла

Команда ПФЛ – Львов

Команда ПФЛ – команда ПФЛ



6-й тур

Шахтер – Львов

Команда ПФЛ – Динамо

Заря – Колос

Днепр-1 – Десна

Александрия – Команда ПФЛ

Команда ПФЛ – Мариуполь

Олимпик – Ворскла

7-й тур

Ворскла – Шахтер

Динамо – Александрия

Заря – Команда ПФЛ

Десна – Олимпик

Колос – Команда ПФЛ

Львов – Днепр-1

Команда ПФЛ – Мариуполь

8-й тур

Шахтер – Мариуполь

Днепр-1 – Динамо

Команда ПФЛ – Заря

Александрия – Десна

Колос – Олимпик

Львов – Ворскла

Команда ПФЛ – команда ПФЛ

9-й тур

Динамо – Шахтер

Заря – Ворскла

Десна – Команда ПФЛ

Днепр-1 – Колос

Александрия – Львов

Олимпик – Мариуполь

Команда ПФЛ – команда ПФЛ

10-й тур

Шахтер – Александрия

Команда ПФЛ – Динамо

Олимпик – Заря

Десна – Львов

Ворскла – Колос

Команда ПФЛ – Днепр-1

Команда ПФЛ – Мариуполь

11-й тур

Днепр-1 – Шахтер

Динамо – Ворскла

Команда ПФЛ – Заря

Колос – Десна

Александрия – Команда ПФЛ

Львов – Мариуполь

Команда ПФЛ – Олимпик

12-й тур

Шахтер – команда ПФЛ

Мариуполь – Динамо

Заря – Днепр-1

Десна – Ворскла

Колос – Александрия

Олимпик – Команда ПФЛ

Львов – Команда ПФЛ

13-й тур

Команда ПФЛ – Шахтер

Динамо – Колос

Александрия – Заря

Десна – Мариуполь

Команда ПФЛ – Днепр-1

Олимпик – Львов

Ворскла – Команда ПФЛ