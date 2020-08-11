Результаты Лиги Европы, первый трансфер Луческу: главные новости спорта 10 августа
В понедельник, 10 августа, состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги Европы, а "Динамо" оформило первый трансфер во главе с Мирчей Луческу. Главные новости спорта за 10 августа – читайте в дайджесте.
Первые полуфиналисты Лиги Европы
В противостоянии "Интера" с "Байером" и "Манчестер Юнайтед" с "Копенгагеном" определились первые полуфиналисты Лиги Европы. Об этом сообщает 24 канал.
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Первым полуфиналистом стал миланский "Интер", который в основное время победил "Байер". Победу итальянцам принесли голы Бареллы и Лукаку.
"Байер" ответил только одним точным выстрелом Хаверца. В полуфинале "Интер" сыграет с победителем пары "Шахтер" – "Базель".
"Манчестер Юнайтед" в параллельном поединке одолел "Копенгаген" только после дополнительного времени.
Сложную победу и путевку в полуфинал "красным дьяволам" принес Бруну Фернандеш.
Вспышка COVID-19 в украинском футболе
Вслед за киевским "Динамо" коронавирус добрался и до бронзового призера УПЛ – луганской "Зари".
В лагере луганского клуба положительный тест на COVID-19 сдал полузащитник сборной Украины Дмитрий Иванисеня.
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В "Заре" сообщили, что 6 августа игрок почувствовал слабость и после положительного теста на коронавирус Иванисеню отправили на самоизоляцию.
Дмитрий чувствует себя хорошо. В клубе сообщили, что футболист жалуется только на отсутствие вкуса и обоняния.
Коронавирус обнаружили и в Павелко
Кроме того, COVID-19 был обнаружен у президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко.
Президент УАФ заявил, что чувствует себя нормально и планирует работать в удаленном режиме.
По его словам, сотрудники УАФ, которые могут быть контактными лицами, в обязательном порядке пройдут ПЦР-тестирование.
Первый трансфер Луческу
"Динамо" Киев объявило о подписании контракта с защитником Владимиром Костевичем, который последние сезоны выступает в чемпионате Польши.
Договор на 3 года является предварительным и вступит в силу 1 января 2021 года, когда у футболиста закончится контракт с "Лехом".
К январю 2021 года Костевич продолжит выступать за "Лех", а в состав "Динамо" украинец перейдет на правах свободного агента.
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Результаты жеребьевки Лиги чемпионов
10 августа состоялась жеребьевка второго квалификационного круга Лиги чемпионов. На этой стадии турнира сыграют команды, которые в следующем раунде могут стать соперником киевского "Динамо".
"Динамо" в третьем квалификационном раунде будет выступать в "пути представителя лиг". Во втором квалификационном раунде здесь между собой сыграют:
- АЗ (Нидерланды) – Виктория (Пльзень, Чехия)
- Локомотива (Хорватия) – Рапид (Вена, Австрия)
- ПАОК (Греция) – Бешикташ (Турция)
"Динамо" может сыграть с одним из победителей двух первых пар. А также с ПАОКом, если греческая команда победит "Бешикташ". Если же победит турецкий клуб, то он попадет в число сеяных, и с "Динамо" не сыграет.
Еще один вероятный соперник "Динамо" – французский "Ренн", который тоже будет стартовать с третьего квалификационного раунда.
Украинская Премьер-лига (УПЛ) утвердила календарь матчей первого круга чемпионата следующего сезона. Матч между "Динамо" – "Шахтер" состоится в 9-м туре.
В сезоне 2020/21 в УПЛ будет выступать 14 команд. Однако окончательный список участников станет известен только после последнего тура Первой лиги (13 августа).
Первый круг Favbet Лиги сезона 2020/21
1-й тур
Шахтер – Колос
Олимпик – Динамо
Десна – Заря
Александрия – Мариуполь
Команда ПФЛ – Днепр-1
Ворскла – Команда ПФЛ
Львов – Команда ПФЛ
2-й тур
Шахтер – команда ПФЛ
Десна – Динамо
Заря – Мариуполь
Колос – Львов
Команда ПФЛ – Александрия
Днепр-1 – Олимпик
Ворскла – Команда ПФЛ
3-й тур
Заря – Шахтер
Динамо – Львов
Команда ПФЛ – Десна
Команда ПФЛ – Колос
Александрия – Ворскла
Днепр-1 – Мариуполь
Олимпик – Команда ПФЛ
4-й тур
Шахтер – Олимпик
Команда ПФЛ – Динамо
Львов – Заря
Десна – Команда ПФЛ
Колос – Команда ПФЛ
Александрия – Днепр-1
Ворскла – Мариуполь
5-й тур
Десна – Шахтер
Динамо – Заря
Колос – Мариуполь
Олимпик – Александрия
Днепр-1 – Ворскла
Команда ПФЛ – Львов
Команда ПФЛ – команда ПФЛ
6-й тур
Шахтер – Львов
Команда ПФЛ – Динамо
Заря – Колос
Днепр-1 – Десна
Александрия – Команда ПФЛ
Команда ПФЛ – Мариуполь
Олимпик – Ворскла
7-й тур
Ворскла – Шахтер
Динамо – Александрия
Заря – Команда ПФЛ
Десна – Олимпик
Колос – Команда ПФЛ
Львов – Днепр-1
Команда ПФЛ – Мариуполь
8-й тур
Шахтер – Мариуполь
Днепр-1 – Динамо
Команда ПФЛ – Заря
Александрия – Десна
Колос – Олимпик
Львов – Ворскла
Команда ПФЛ – команда ПФЛ
9-й тур
Динамо – Шахтер
Заря – Ворскла
Десна – Команда ПФЛ
Днепр-1 – Колос
Александрия – Львов
Олимпик – Мариуполь
Команда ПФЛ – команда ПФЛ
10-й тур
Шахтер – Александрия
Команда ПФЛ – Динамо
Олимпик – Заря
Десна – Львов
Ворскла – Колос
Команда ПФЛ – Днепр-1
Команда ПФЛ – Мариуполь
11-й тур
Днепр-1 – Шахтер
Динамо – Ворскла
Команда ПФЛ – Заря
Колос – Десна
Александрия – Команда ПФЛ
Львов – Мариуполь
Команда ПФЛ – Олимпик
12-й тур
Шахтер – команда ПФЛ
Мариуполь – Динамо
Заря – Днепр-1
Десна – Ворскла
Колос – Александрия
Олимпик – Команда ПФЛ
Львов – Команда ПФЛ
13-й тур
Команда ПФЛ – Шахтер
Динамо – Колос
Александрия – Заря
Десна – Мариуполь
Команда ПФЛ – Днепр-1
Олимпик – Львов
Ворскла – Команда ПФЛ