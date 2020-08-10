Президент УАФ Павелко сдал положительный тест на COVID-19
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сдал положительный тест на COVID-19. Чиновник чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции.
Андрей Павелко сообщил в своем фейсбуке, что сдал положительный тест на коронавирус. Результаты теста Павелко узнал в понедельник, 10-го августа.
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"Получил сегодня положительный результат ПЦР-тестирования на COVID-19. Круг моих контактных лиц четко обозначен, все также проходят тестирование и уже находятся на самоизоляции, как и я", – написал президент УАФ.
Детали состояния Павелко
Президент УАФ заявил, что чувствует себя нормально и планирует работать в удаленном режиме.
По его словам, сотрудники УАФ, которые могут быть контактными лицами, в обязательном порядке пройдут ПЦР-тестирования.
Что известно о Павелко?
Кроме того, что он возглавляет УАФ, Павелко является членом Исполкома УЕФА. Павелко – бывший депутат Верховной Рады Украины и экс-глава Комитета по вопросам бюджета. Павелко – кум главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.
Вспышка COVID-19 в украинском футболе
- В течение двух дней случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в двух ведущих клубах Украины.
- 9-го августа в "Динамо" положительные тесты сдали Назарий Русин и Роман Вантух.
- В понедельник "Заря" сообщила о положительном тесте на коронавирус у игрока сборной Украины Дмитрия Иванисени.