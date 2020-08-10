Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сдал положительный тест на COVID-19. Чиновник чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции.

Андрей Павелко сообщил в своем фейсбуке, что сдал положительный тест на коронавирус. Результаты теста Павелко узнал в понедельник, 10-го августа.

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"Получил сегодня положительный результат ПЦР-тестирования на COVID-19. Круг моих контактных лиц четко обозначен, все также проходят тестирование и уже находятся на самоизоляции, как и я", – написал президент УАФ.

Детали состояния Павелко

Президент УАФ заявил, что чувствует себя нормально и планирует работать в удаленном режиме.

По его словам, сотрудники УАФ, которые могут быть контактными лицами, в обязательном порядке пройдут ПЦР-тестирования.

Что известно о Павелко? Кроме того, что он возглавляет УАФ, Павелко является членом Исполкома УЕФА. Павелко – бывший депутат Верховной Рады Украины и экс-глава Комитета по вопросам бюджета. Павелко – кум главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

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