11 августа "Шахтер" сыграет с "Базелем" в матче 1/4 финала Лиги Европы. О самом главном перед поединком – читайте в материале Спорт24.

Шахтер – Базель: главное

Что: матч 1/4 финала Лиги Европы

Где: "Фельтинс Арена", Гельзенкирхен, Германия

Когда: вторник, 11 августа, 22:00

Трансляция: канал "Футбол 1", Oll.tv, ВоляTV, сайт Спорт24.

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Что известно о "Базеле"

По состоянию на сегодня "Базель" является вторым в Швейцарии по количеству побед в национальном чемпионате. Их на счету "красно-синих" 20, что меньше чем у "Грассхоппера" (27), но больше чем у "Серветта" (17), "Янг Бойз" (14), "Цюриха" (12) и других.

В последнем розыгрыше швейцарской Суперлиги (сезоне-2019/20) "Базель" выступил не так удачно. Команда Марселя Коллера пропустила вперед не только "Янг Бойз", что делает вот уже три года подряд, но еще и весьма скромный даже по тамошним меркам "Санкт-Галлен" (эта команда становилась чемпионом Швейцарии лишь дважды – в сезонах-1903/04 и 1999/2000). Впрочем, финиш на третьем месте позволит "красно-синим" стартовать в следующем сезоне Лиги Европы, и не остаться тем самым без еврокубков.

К слову, что касается еврокубков, то здесь высшим достижением "Базеля" в истории является полуфинал Лиги Европы-2012/13, когда швейцарцы в плей-офф последовательно прошли наш "Днепр" (2:0, 1:1), российский "Зенит" (2:0, 0:1) и английский "Тоттенхэм" (2:2, 2:2, 4:1 – в серии пенальти), а только потом споткнулись на будущем триумфаторе турнира "Челси" (1:2, 1:3).

История матчей "Шахтер" – "Базель"

Всего за время независимости Украины "Шахтер" трижды проводил официальные матчи против "Базеля". Впервые команды встретились в 1996 году в рамках розыгрыша Кубка Интертото, который впоследствии отошел в историю. Тогда соперники разошлись ничьей 2:2.

Следующая встреча "горняков" с "красно-синими" пришлась на времена расцвета украинской команды. Соперники сошлись в групповом раунде Лиги чемпионов-2008/09, и "Шахтер" дважды справился с сопротивлением швейцарцев – 2:1 на выезде и 5:0 дома.

Слова тренеров перед матчем

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру:

"Базель" очень сильный соперник. Лишь тот, кто не уделил этой теме внимания, не увидит этого. Знаете, в жизни есть такая интересная вещь, как статус. В некоторых случаях этот статус оказывается фатальным, заставляет потерпеть неудачу, а в некоторых – добиться успеха. Я вижу "Базель" очень агрессивной командой с сильной полузащитой. Фрай, Джака, Кампо – они очень, очень сильные. Артур Кабрал – напористый, агрессивный нападающий, Пюлюлю слева также сильный. У них есть и линия обороны, идеально обслуживающая атаку, которая использует оставленное противником пространство.

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Они сильны при обороне, а это значит, что оппонент в определенный момент потеряет мяч, и тогда они начнут быструю контратаку. Центральные защитники работают с мячом, доставляют его в атаку длинными передачами, Фрай – игрок, который контролирует пространство и помогает диагональными пасами. Так что это команда с очень хорошим оборонительным блоком, сильный коллектив. Нас ждет сложный матч".

Главный тренер "Базеля" Марсель Коллер:

"Я видел, как они играли против "Вольфсбурга". Это отличная команда с техничными быстрыми игроками, которые хорошо действуют индивидуально в атаке. Это, действительно, серьезный соперник. Если мы будем действовать слаженно, если поверим в себя, то получим шанс. В одной игре можно добиться многого. В любом случае, с нетерпением ждем матча в Гельзенкирхене и возможности преподнести сюрприз".

Ориентировочные составы

У "Шахтера" не сыграет Хочолава (дисквалификация) и был под вопросом Матвиенко, который тренировался индивидуально. Но если не сможет выйти Николай, то придется выпускать Витао, а это слишком рискованно. По остальным позициям у "Шахтера" не стоит ждать каких-то перемен, не время для экспериментов.

У "Базеля" не смогут сыграть против "Шахтера" сразу 4 игрока: основной вратарь Омлин, основной защитник Кюмарт, полузащитники Рамирес (игрок ротации) и Зуффо (игрок основы). Также важно отдельно отметить, что не сыграет важнейший игрок "Базеля" Эдон Жегрова. У него серьезная травма, из-за которой он пропустил матч с "Айнтрахтом".

Прогноз от Спорт24: проход дальше "Шахтера".



Сравнение "Шахтера" и "Базеля" в сезоне 2019/20 / Фото: Sport.ua