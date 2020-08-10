"Динамо" официально подписало первого новичка при Луческу: фото
"Динамо" Киев объявило о подписании контракта с защитником Владимиром Костевичем, который последние сезоны выступает в чемпионате Польши.
Договор на 3 года является предварительным и вступит в силу 1 января 2021 года, когда у футболиста закончится контракт с "Лехом". Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".
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Что известно о Владимире Костевиче
До января 2021 года Костевич продолжит выступать за "Лех", а в состав "Динамо" украинец перейдет на правах свободного агента.
Украинец играет в "Лехе" с 2017 года после перехода из "Карпат". Костевич провел 32 матча за клуб во всех турнирах прошлого сезона, забил один гол и отдал шесть результативных передач.
Владимир действует на позиции левого защитника. Не исключено, что его подписывают на замену Виталий Миколенко, который может быть продан.
Владимир Костевич перешел в "Динамо"