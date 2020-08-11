Английский "Манчестер Юнайтед" вышел в полуфинал Лиги Европы сезона 2019/2020. В четвертьфинале "красные дьяволы" не без проблем одолели датский "Копенгаген".

Манчестер Юнайтед – Копенгаген 1:0

Гол: Фернандес, 95 (п)

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Поединок четвертьфинала против "Копенгагена" оказался чрезвычайно сложным для английского гранда, сообщает 24 канал. МЮ одержал победу только после овертайма.

Первый тайм не увенчался ливнем моментов, хотя мяч таки побывал в воротах датчан. Результативным ударом отметился талант МЮ Гринвуд, но арбитр отменил гол из-за офсайда.

После перерыва "Манчестер Юнайтед" во второй раз в игре отличился из офсайда. На этот раз рефери отменил взятие ворот от Решфорда.

Во втором тайме команды были более креативными в атаке, однако до забитых голов дело так и не дошло. На команды ждал овертайм.

Очень быстро подопечные Сульшера открыли счет в игре. МЮ заработал право пробить пенальти, который уверенно реализовал Бруну Фернандеш.

Вторую половину овертайма "Копенгаген" безуспешно пытался отыграться. Подопечные Сульшера удачно оборонялись и отстояли минимальное преимущество.

В полуфинале МЮ сыграет с победителем пары "Вулверхэмптон" – "Севилья".

Манчестер Юнайтед – Копенгаген видеообзор