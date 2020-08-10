Переговорный процесс по поединку между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом не сдвинулся с места. Американский чемпион мира по версии IBF отказывается принять финансовые условия поединка.

Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, организующей бой, рассказал последние детали по подготовке шоу. Об этом информирует vRINGe.

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Арум напомнил, что Ломаченко пошел на уступки и отказался от части гонорара.

Ломаченко добровольно, с учетом обстоятельств, согласился на уменьшение гонорара, чтобы только мы были способны организовать их бой,

– подчеркнул глава Top Rank.

Доход Top Rank упал

Боб Арум считает, что нет ничего плохо в том, что Лопес требует больший гонорар. Впрочем, функционер заявил, что в период "коронакризиса" компания не получает максимальный доход из разных денежных потоков.

Теофимо должен понимать, что его желание получить контракт из расчета 2,5 – 3 миллиона долларов, куда входит часть от продажи билетов и еще миллион от PPV, – это не про нынешнюю ситуацию. Потоки доходов пересохли, что, конечно, не означает, что он не должен получать большой гонорар. Он его и получит. Но, понятное дело, не получится дать ему столько, сколько дал бы без глобального кризиса, так как нет прибыли за билеты и PPV. Все просто,

– отметил Арум.

Арум заверил, что Ломаченко и Лопес получат хорошие гонорары.

"Мы никогда не платим бойцам меньше их минимальной стоимости. Уверен, мы с Теофимо договоримся, он хороший парень", – резюмировал Арум.

Ломаченко – Лопес: главное о поединке