Лопес уперся: американец отказывается от боя с Ломаченко несмотря на уступки украинца
Переговорный процесс по поединку между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом не сдвинулся с места. Американский чемпион мира по версии IBF отказывается принять финансовые условия поединка.
Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, организующей бой, рассказал последние детали по подготовке шоу. Об этом информирует vRINGe.
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Арум напомнил, что Ломаченко пошел на уступки и отказался от части гонорара.
Ломаченко добровольно, с учетом обстоятельств, согласился на уменьшение гонорара, чтобы только мы были способны организовать их бой,
– подчеркнул глава Top Rank.
Доход Top Rank упал
Боб Арум считает, что нет ничего плохо в том, что Лопес требует больший гонорар. Впрочем, функционер заявил, что в период "коронакризиса" компания не получает максимальный доход из разных денежных потоков.
Теофимо должен понимать, что его желание получить контракт из расчета 2,5 – 3 миллиона долларов, куда входит часть от продажи билетов и еще миллион от PPV, – это не про нынешнюю ситуацию. Потоки доходов пересохли, что, конечно, не означает, что он не должен получать большой гонорар. Он его и получит. Но, понятное дело, не получится дать ему столько, сколько дал бы без глобального кризиса, так как нет прибыли за билеты и PPV. Все просто,
– отметил Арум.
Арум заверил, что Ломаченко и Лопес получат хорошие гонорары.
"Мы никогда не платим бойцам меньше их минимальной стоимости. Уверен, мы с Теофимо договоримся, он хороший парень", – резюмировал Арум.
Ломаченко – Лопес: главное о поединке
- Бой боксеров должен состояться 3-го октября. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Лопес владеет титулом IBF, а Ломаченко принадлежат пояса WBC, WBA, WBO.
- Неожиданно поединок оказался под угрозой срыва. Лопеса не устроил гонорар, который составил 1,2 миллиона долларов.
- Украинец согласился драться за 3,25 миллиона долларов, но впоследствии отказался от части заработка.
- Команда Лопеса угрожала найти другого соперника. В конце концов, Теофимо заявил, что переговоры по поединку еще продолжаются.