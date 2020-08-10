Жеребьевка Лиги чемпионов: с кем и когда сыграют потенциальные соперники "Динамо"
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного круга Лиги чемпионов. На этой стадии турнира сыграют команды, которые в следующем раунде могут стать соперником киевского "Динамо".
Команды при жеребьевке традиционно были поделены на сеяных и несеяных. Кроме того, клубы идут "путем победителей" и "путем представителя лиг", сообщает 24 канал.
Достойно внимания: "Динамо" и "Шахтер" сыграют в 9-м туре УПЛ: опубликован календарь чемпионата
"Динамо" в третьем квалификационном раунде будет выступать в "пути представителя лиг". Во втором квалификационном раунде здесь между собой сыграют:
- АЗ (Нидерланды) – Виктория (Пльзень, Чехия)
- Локомотива (Хорватия) – Рапид (Вена, Австрия)
- ПАОК (Греция) – Бешикташ (Турция)
Поэтому "Динамо" может сыграть с одним из победителей двух первых пар. А также с ПАОКом, если греческая команда победит "Бешикташ". Если же победит турецкий клуб, то он попадет в число сеяных, и с "Динамо" не сыграет. Еще один вероятный соперник "Динамо" – французский "Ренн", который тоже стартует с третьего квалификационного раунда.
Матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов запланированы на 25 – 26 августа. Победители будут определены в одном матче. Проигравшая команда попадет в третий квалификационный раунд Лиги Европы.
К теме: УЕФА не будет допускать фанатов на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы: решение могут изменить
Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов запланирована на 31 августа. Матчи – 15 и 16 сентября.