В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного круга Лиги чемпионов. На этой стадии турнира сыграют команды, которые в следующем раунде могут стать соперником киевского "Динамо".

Команды при жеребьевке традиционно были поделены на сеяных и несеяных. Кроме того, клубы идут "путем победителей" и "путем представителя лиг", сообщает 24 канал.

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"Динамо" в третьем квалификационном раунде будет выступать в "пути представителя лиг". Во втором квалификационном раунде здесь между собой сыграют:

АЗ (Нидерланды) – Виктория (Пльзень, Чехия)

Локомотива (Хорватия) – Рапид (Вена, Австрия)

ПАОК (Греция) – Бешикташ (Турция)

UEFA Champions League second qualifying round draw result



Who are you hoping reaches the Group Stage?#UCLdraw #UCL pic.twitter.com/nBlXjy00UL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 10, 2020

Поэтому "Динамо" может сыграть с одним из победителей двух первых пар. А также с ПАОКом, если греческая команда победит "Бешикташ". Если же победит турецкий клуб, то он попадет в число сеяных, и с "Динамо" не сыграет. Еще один вероятный соперник "Динамо" – французский "Ренн", который тоже стартует с третьего квалификационного раунда.

Стоит отметить, что "Ренн" может получить прямую путевку в Лигу чемпионов. Это произойдет в том случае, если нынешнюю Лигу чемпионов выиграет не французский "Лион". Тогда победителем станет одна из команд, которая гарантировала себе место в групповом этапе Лиги чемпионов напрямую через национальные чемпионаты. И место, которое предусмотрено для победителя ЛЧ, получит третья команда Франции – именно "Ренн".

Матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов запланированы на 25 – 26 августа. Победители будут определены в одном матче. Проигравшая команда попадет в третий квалификационный раунд Лиги Европы.

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Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов запланирована на 31 августа. Матчи – 15 и 16 сентября.