Украинский боксер Сергей Деревянченко прокомментировал предстоящий бой против чемпиона мира по версии WBC Джермалла Чарло. Боксеры проведут титульный бой 26-го сентября.

Сергей Деревянченко считает, что бой с Чарло будет для него сложнее, чем с Геннадием Головкиным или Саулем Альваресом. Об этом сообщает vRINGe.

Читайте также: Сергей Деревянченко – Джермалл Чарло: официальная дата и место боя за титул WBC

По мнению украинца, Головкин и Альварес подходят ему по стилю. А Чарло более сложный оппонент.

Буду смотреть по ситуации. Конечно, он не Геннадий Головкин и Сауль, мне с ними было бы проще строить план на бой, они подходят мне по стилю. Именно поэтому я и говорил, что мне, возможно, с Чарло будет даже сложнее, чем с Канело,

– сказал Сергей.

Деревянченко готов пойти ва-банк

34-летний украинец заверил, что пойдет ва-банк, если бой не будет складываться в его пользу. Впрочем, Сергей утверждает, что это произойдет после середины поединка.

Я думаю, что если буду видеть, что совсем не получается ничего, то пойду даже на очень большой риск. Но это в 6-м, 7-м, 8-м раундах, не раньше. Я готов к 12 раундам и не хочу, чтобы случилось так, что я выложусь за 5 раундов и потом не буду готов драться дальше. Если получится закончить бой раньше – я тоже буду готов к этому,

– отметил Сергей.

Вместе с тем, Сергей уверяет, что не будет бросаться сломя голову в атаку.

"У меня есть любительская карьера, я могу и на ногах поработать, и потянуть его на себя. Но если ничего из этого не выйдет – я попробую пойти в размен", – резюмировал украинец.

Что известно о Чарло? 30-летний американец становился чемпионом мира в 1-м среднем весе, а ныне является действующим обладателем титула WBC в среднем весе. Непобедимый боксер провел 30 боев на профессиональном ринге.

Последний шанс Деревянченко?

Сергей за два года дважды упустил шанс стать чемпионом мира. В обоих случаях украинец терпел поражений в поединках за титул IBF.

В октябре 2018 года Деревянченко проиграл Дэниэлю Джейкобсу. Через год Деревянченко скандальным решением судей проиграл Головкину.

Сам боксер заявил, что не считает, что бой с Чарло его последний шанс стать чемпионом мира.

"Нет. Потому как я совсем не рассматриваю вариант своего поражения, и что может случиться после этого. Мы все настроены выиграть этот титул", – заявил Сергей.