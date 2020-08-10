Футболист сборной Украины и "Зари" Иванисеня заразился коронавирусом
В луганской "Заре" обнаружили вспышку коронавируса. Инфицирован игрок Дмитрий Иванисеня, который, в том числе, выступает за сборную Украины.
Информацию о коронавирусе у Дмитрия Иванисени подтвердили официально в "Заре".
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В клубе сообщили, что 6 августа игрок почувствовал слабость, после чего его отправили на тестирование. Тест подтвердил коронавирус у футболиста, после чего его отправили на самоизоляцию. На самоизоляции он будет находиться две недели.
После обнаружения коронавируса в Иванисени, было принято решение остановить тренировочный процесс. Команду отправили на самоизоляцию. Игроки и тренерский штаб после этого прошли еще одно ПЦР-тестирование. Оно не выявило других случаев инфекции в команде.
Относительно Иванисени, то игрок чувствует себя хорошо. В клубе сообщили, что футболист жалуется лишь на отсутствие вкуса и обоняния. Он находится под наблюдением врача.
После самоизоляции, игроки вернулись к тренировочному процессу. На 11 августа у команды запланирован товарищеский матч с "Днепр-1".
- Дмитрий Иванисеня лишь летом 2019 года присоединился к луганской "Заре". Однако сразу стал игроком основы, в целом проведя в чемпионате 29 матчей и забив один гол.
- Игра полузащитника позволила ему получить вызов в национальную сборную Украины. За главную команду страны он дебютировал 14 ноября 2019 года в товарищеском матче против Эстонии.