В понедельник, 10 августа, состоялись первые четвертьфиналы Лиги Европы. Миланский "Интер" нанес поражение немецкому "Байеру" и вышел в полуфинал Лиги Европы.

Интер – Байер 2:1

Голы: Барелла, 15 Лукаку, 21 – Хаверц, 25

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Ход игры

От старта матча "Интер" играл первым номером, хотя "Байер" пытался прессинговать, сообщает 24 канал. На 15 минуте подопечные Антонио Конте были вознаграждены.

Лукаку получил мяч в штрафной, но удар бельгийца заблокировали. Перед штрафной "фармацевтов" мяч подхватил Баррела и "шведой" выкрутил в угол ворот Градецки.

На 21 минуте счет стал 2:0. Лукаку получил проникновенную передачу от Янга в штрафной, продавил защитника и переправил мяч в ворота. Через две минуты Лукаку мог ховать "Байер".

Но бельгиец во время выхода один на один с Градецки не смог переиграть голкипера. Почти сразу "Байер" возобновил интригу в игре.

Хаверц в очередной раз доказал, почему считается одним из самых талантливых футболистов Германии. Кай подхватил мяч на подступах к воротам, обыгрался с партнером и прошил голкипера.

Но не успели немцы отпраздновать свой гол, как могли получить мяч в собственные ворота. На 26 минуте Д'Амброзио якобы попал в руку Синкгравена в штрафной. Арбитр назначил пенальти, но после использования VAR отменил свое решение.

Во втором тайме команды продолжали обмениваться острыми атаками, играя практически без центра поля.

Вывести вперед "Интер" на 66 минуте мог Санчес. После гениального паса Эриксена чилиец не смог реализовать выход один на один с Градецки. Голкипер "Байера" в очередной раз спас партнеров.

Еще один отличный сейв Градекци сделал на 76 минуте. После сольного прохода и удара от Лукаку финский голкипер вновь продемонстрировал великолепную реакцию.

На 90-й минуте "Интер" почти добился пенальти: Бельараби сбил в штрафной Эриксена – одиннадцатиметровый. Но во время атаки мяч попал в руку игроку "Интера", поэтому пенальти был отменен.

За шесть компенсированных минут "Байер" не смог перевести игру в овертайм. "Интер" выборол победу и сыграет в полуфинале с победителем пары "Шахтер" – "Базель", которые свой матч сыграют 11 августа.

Интер – Байер видеообзор