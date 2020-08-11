У понеділок, 10-го серпня, відбулися перші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи, а "Динамо" оформило перший трансфер на чолі з Мірчою Луческу. Головні новини спорту за 10 серпня – читайте у дайджесті.

Перші півфіналісти Ліги Європи

У протистоянні "Інтера" з "Баєром" та "Манчестер Юнайтед" з "Копенгагеном" визначилися перші півфіналісти Ліги Європи. Про це повідомляє 24 канал.

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Першим півфіналістом став міланський "Інтер", який в основний час переміг "Баєр". Перемогу італійцям принесли голи Барелли та Лукаку.

"Баєр" відповів тільки одним точним пострілом Хаверца. У півфіналі "Інтер" зіграє з переможцем пари "Шахтар" – "Базель".

"Манчестер Юнайтед" у паралельному поєдинку здолав "Копенгаген" тільки після додаткового часу.

Складну перемогу та путівку у півфінал "червоним дияволам" приніс Бруну Фернандеш.

Спалах COVID-19 в українському футболі

Услід за київським "Динамо" коронавірус добрався і до бронзового призера УПЛ – луганської "Зорі".

У таборі луганського клубу позитивний тест на COVID-19 здав півзахисник збірної України Дмитро Іванісеня.

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У "Зорі" повідомили, що 6 серпня гравець відчув слабкість і після позитивного тесту на коронавірус Іванісеню відправили на самоізоляцію.

Дмитро почуває себе добре. В клубі повідомили, що футболіст скаржиться лише на відсутність смаку та нюху.

Коронавірус виявили і в Павелка

Окрім того, COVID-19 було виявлено у президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка.

Президент УАФ заявив, що почуває себе нормально та планує працювати у віддаленому режимі.

За його словами, співробітники УАФ, які можуть бути контактними особами, в обов'язковому порядку пройдуть ПЛР-тестування.

Перший трансфер Луческу

"Динамо" Київ оголосило про підписання контракту із захисником Володимиром Костевичем, який останні сезони виступає в чемпіонаті Польщі.

Договір на 3 роки є попереднім і набуде чинності 1 січня 2021 року, коли у футболіста завершиться контракт з "Лехом". До січня 2021 року Костевич продовжить виступати за "Лех", а до складу "Динамо" українець перейде на правах вільного агента.

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Результати жеребкування Ліги чемпіонів

10-го серпня відбулося жеребкування другого кваліфікаційного кола Ліги чемпіонів. На цій стадії турніру зіграють команди, які в наступному раунді можуть стати суперником київського "Динамо".

"Динамо" у третьому кваліфікаційному раунді виступатиме у "шляху представника ліг". У другому кваліфікаційному раунді тут між собою зіграють:

АЗ (Нідерланди) – Вікторія (Плзень, Чехія)

Локомотива (Хорватія) – Рапід (Відень, Австрія)

ПАОК (Греція) – Бешикташ (Туреччина)

"Динамо" може зіграти з одним із переможців двох перших пар. А також з ПАОКом, якщо грецька команда переможе "Бешикташ". Якщо ж переможе турецький клуб, то він потрапить у число сіяних, і з "Динамо" не зіграє.

Ще один ймовірний суперник "Динамо" – французький "Ренн", який теж стартуватиме з третього кваліфікаційного раунду.

Важливо. "Ренн" може отримати пряму путівку в Лігу чемпіонів. Це станеться у тому випадку, якщо цьогорічну Лігу чемпіонів виграє не французький "Ліон". Календар перших матчів українських клубів в УПЛ. Першим з українських клубів стартує "Динамо". Останнім розпочне свій шлях на євроарені "Зоря". pic.twitter.com/2xKbZIllI0 — Спорт 24 (@sport24tvua) July 31, 2020

Календар УПЛ сезону 2020/2021

Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) затвердила календар матчів першого кола чемпіонату наступного сезону. Матч між "Динамо" – "Шахтар" відбудеться у 9-у турі.

У сезоні 2020/21 в УПЛ буде виступати 14 команд. Однак остаточний список учасників стане відомий лише після останнього туру Першої ліги (13 серпня).

Перше коло Favbet Ліги сезону 2020/21

1-й тур

Шахтар — Колос

Олімпік — Динамо

Десна — Зоря

Олександрія — Маріуполь

Команда ПФЛ — Дніпро-1

Ворскла — Команда ПФЛ

Львів — Команда ПФЛ

2-й тур

Шахтар — Команда ПФЛ

Десна — Динамо

Зоря — Маріуполь

Колос — Львів

Команда ПФЛ — Олександрія

Дніпро-1 — Олімпік

Ворскла — Команда ПФЛ

3-й тур

Зоря — Шахтар

Динамо — Львів

Команда ПФЛ — Десна

Команда ПФЛ — Колос

Олександрія — Ворскла

Дніпро-1 — Маріуполь

Олімпік — Команда ПФЛ

4-й тур

Шахтар — Олімпік

Команда ПФЛ — Динамо

Львів — Зоря

Десна — Команда ПФЛ

Колос — Команда ПФЛ

Олександрія — Дніпро-1

Ворскла — Маріуполь

5-й тур

Десна — Шахтар

Динамо — Зоря

Колос — Маріуполь

Олімпік — Олександрія

Дніпро-1 — Ворскла

Команда ПФЛ — Львів

Команда ПФЛ — Команда ПФЛ



6-й тур

Шахтар — Львів

Команда ПФЛ — Динамо

Зоря — Колос

Дніпро-1 — Десна

Олександрія — Команда ПФЛ

Команда ПФЛ — Маріуполь

Олімпік — Ворскла

7-й тур

Ворскла — Шахтар

Динамо — Олександрія

Зоря — Команда ПФЛ

Десна — Олімпік

Колос — Команда ПФЛ

Львів — Дніпро-1

Команда ПФЛ — Маріуполь

8-й тур

Шахтар — Маріуполь

Дніпро-1 — Динамо

Команда ПФЛ — Зоря

Олександрія — Десна

Колос — Олімпік

Львів — Ворскла

Команда ПФЛ — Команда ПФЛ

9-й тур

Динамо — Шахтар

Зоря — Ворскла

Десна — Команда ПФЛ

Дніпро-1 — Колос

Олександрія — Львів

Олімпік — Маріуполь

Команда ПФЛ — Команда ПФЛ

10-й тур

Шахтар — Олександрія

Команда ПФЛ — Динамо

Олімпік — Зоря

Десна — Львів

Ворскла — Колос

Команда ПФЛ — Дніпро-1

Команда ПФЛ — Маріуполь

11-й тур

Дніпро-1 — Шахтар

Динамо — Ворскла

Команда ПФЛ — Зоря

Колос — Десна

Олександрія — Команда ПФЛ

Львів — Маріуполь

Команда ПФЛ — Олімпік

12-й тур

Шахтар — Команда ПФЛ

Маріуполь — Динамо

Зоря — Дніпро-1

Десна — Ворскла

Колос — Олександрія

Олімпік — Команда ПФЛ

Львів — Команда ПФЛ

13-й тур

Команда ПФЛ — Шахтар

Динамо — Колос

Олександрія — Зоря

Десна — Маріуполь

Команда ПФЛ — Дніпро-1

Олімпік — Львів

Ворскла — Команда ПФЛ