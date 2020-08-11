Результати Ліги Європи, перший трансфер Луческу: головні новини спорту 10 серпня
У понеділок, 10-го серпня, відбулися перші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи, а "Динамо" оформило перший трансфер на чолі з Мірчою Луческу. Головні новини спорту за 10 серпня – читайте у дайджесті.
Перші півфіналісти Ліги Європи
У протистоянні "Інтера" з "Баєром" та "Манчестер Юнайтед" з "Копенгагеном" визначилися перші півфіналісти Ліги Європи. Про це повідомляє 24 канал.
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Першим півфіналістом став міланський "Інтер", який в основний час переміг "Баєр". Перемогу італійцям принесли голи Барелли та Лукаку.
"Баєр" відповів тільки одним точним пострілом Хаверца. У півфіналі "Інтер" зіграє з переможцем пари "Шахтар" – "Базель".
"Манчестер Юнайтед" у паралельному поєдинку здолав "Копенгаген" тільки після додаткового часу.
Складну перемогу та путівку у півфінал "червоним дияволам" приніс Бруну Фернандеш.
Спалах COVID-19 в українському футболі
Услід за київським "Динамо" коронавірус добрався і до бронзового призера УПЛ – луганської "Зорі".
У таборі луганського клубу позитивний тест на COVID-19 здав півзахисник збірної України Дмитро Іванісеня.
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У "Зорі" повідомили, що 6 серпня гравець відчув слабкість і після позитивного тесту на коронавірус Іванісеню відправили на самоізоляцію.
Дмитро почуває себе добре. В клубі повідомили, що футболіст скаржиться лише на відсутність смаку та нюху.
Коронавірус виявили і в Павелка
Окрім того, COVID-19 було виявлено у президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка.
Президент УАФ заявив, що почуває себе нормально та планує працювати у віддаленому режимі.
За його словами, співробітники УАФ, які можуть бути контактними особами, в обов'язковому порядку пройдуть ПЛР-тестування.
Перший трансфер Луческу
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Результати жеребкування Ліги чемпіонів
10-го серпня відбулося жеребкування другого кваліфікаційного кола Ліги чемпіонів. На цій стадії турніру зіграють команди, які в наступному раунді можуть стати суперником київського "Динамо".
"Динамо" у третьому кваліфікаційному раунді виступатиме у "шляху представника ліг". У другому кваліфікаційному раунді тут між собою зіграють:
- АЗ (Нідерланди) – Вікторія (Плзень, Чехія)
- Локомотива (Хорватія) – Рапід (Відень, Австрія)
- ПАОК (Греція) – Бешикташ (Туреччина)
"Динамо" може зіграти з одним із переможців двох перших пар. А також з ПАОКом, якщо грецька команда переможе "Бешикташ". Якщо ж переможе турецький клуб, то він потрапить у число сіяних, і з "Динамо" не зіграє.
Ще один ймовірний суперник "Динамо" – французький "Ренн", який теж стартуватиме з третього кваліфікаційного раунду.
Календар УПЛ сезону 2020/2021
Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) затвердила календар матчів першого кола чемпіонату наступного сезону. Матч між "Динамо" – "Шахтар" відбудеться у 9-у турі.
У сезоні 2020/21 в УПЛ буде виступати 14 команд. Однак остаточний список учасників стане відомий лише після останнього туру Першої ліги (13 серпня).
Перше коло Favbet Ліги сезону 2020/21
1-й тур
Шахтар — Колос
Олімпік — Динамо
Десна — Зоря
Олександрія — Маріуполь
Команда ПФЛ — Дніпро-1
Ворскла — Команда ПФЛ
Львів — Команда ПФЛ
2-й тур
Шахтар — Команда ПФЛ
Десна — Динамо
Зоря — Маріуполь
Колос — Львів
Команда ПФЛ — Олександрія
Дніпро-1 — Олімпік
Ворскла — Команда ПФЛ
3-й тур
Зоря — Шахтар
Динамо — Львів
Команда ПФЛ — Десна
Команда ПФЛ — Колос
Олександрія — Ворскла
Дніпро-1 — Маріуполь
Олімпік — Команда ПФЛ
4-й тур
Шахтар — Олімпік
Команда ПФЛ — Динамо
Львів — Зоря
Десна — Команда ПФЛ
Колос — Команда ПФЛ
Олександрія — Дніпро-1
Ворскла — Маріуполь
5-й тур
Десна — Шахтар
Динамо — Зоря
Колос — Маріуполь
Олімпік — Олександрія
Дніпро-1 — Ворскла
Команда ПФЛ — Львів
Команда ПФЛ — Команда ПФЛ
6-й тур
Шахтар — Львів
Команда ПФЛ — Динамо
Зоря — Колос
Дніпро-1 — Десна
Олександрія — Команда ПФЛ
Команда ПФЛ — Маріуполь
Олімпік — Ворскла
7-й тур
Ворскла — Шахтар
Динамо — Олександрія
Зоря — Команда ПФЛ
Десна — Олімпік
Колос — Команда ПФЛ
Львів — Дніпро-1
Команда ПФЛ — Маріуполь
8-й тур
Шахтар — Маріуполь
Дніпро-1 — Динамо
Команда ПФЛ — Зоря
Олександрія — Десна
Колос — Олімпік
Львів — Ворскла
Команда ПФЛ — Команда ПФЛ
9-й тур
Динамо — Шахтар
Зоря — Ворскла
Десна — Команда ПФЛ
Дніпро-1 — Колос
Олександрія — Львів
Олімпік — Маріуполь
Команда ПФЛ — Команда ПФЛ
10-й тур
Шахтар — Олександрія
Команда ПФЛ — Динамо
Олімпік — Зоря
Десна — Львів
Ворскла — Колос
Команда ПФЛ — Дніпро-1
Команда ПФЛ — Маріуполь
11-й тур
Дніпро-1 — Шахтар
Динамо — Ворскла
Команда ПФЛ — Зоря
Колос — Десна
Олександрія — Команда ПФЛ
Львів — Маріуполь
Команда ПФЛ — Олімпік
12-й тур
Шахтар — Команда ПФЛ
Маріуполь — Динамо
Зоря — Дніпро-1
Десна — Ворскла
Колос — Олександрія
Олімпік — Команда ПФЛ
Львів — Команда ПФЛ
13-й тур
Команда ПФЛ — Шахтар
Динамо — Колос
Олександрія — Зоря
Десна — Маріуполь
Команда ПФЛ — Дніпро-1
Олімпік — Львів
Ворскла — Команда ПФЛ