Новоиспеченный главный тренер "Динамо" Мирча Луческу хочет пригласить в свою команду турецкого нападающего "Фортуны" Кенана Караман.

Дюссельдорфский клуб по итогам чемпионата покинул Бундеслигу и много игроков, в том числе и Кенан, хотят покинуть команду. Об этом сообщает Star.

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Явным претендентом на форварда якобы является киевское "Динамо", где видеть Кенана очень хочет Мирча Луческу.

Сам Караман не прочь поработать с Луческу, так как именно при румынском специалисте он дебютировал в рядах национальной сборной Турции. Всего на счету форварда до нынешнего момента 10 матчей и 1 забитый мяч за турецкую сборную.

Также отмечается, что "Динамо" Караман может обойтись в 2 миллиона евро – именно такая сумма отступных фигурирует в контракте турка с "Фортуной", хотя Transfermarkt оценивает стоимость его контракта в 3,5 миллиона евро.

Что известно о Кенане Карамане: смотрите видео