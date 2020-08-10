Официальный сайт УЕФА выбрал лучшего игрока матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Победу одержал нападающий немецкой "Баварии" Роберт Левандовски.

Левандовски в голосовании обошел двух других звездных нападающих – Криштиану Роналду из "Ювентуса" и Лионеля Месси из "Барселоны". А также защитника "Манчестер Сити" Кайла Уокера, пишет 24 канал.

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В матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси" Левандовски оформил дубль и отдал две результативные передачи. А его команда победила 4:1.

Видеообзор матча Бавария – Челси

Форвард находится на первом месте в списке бомбардиров нынешней Лиги чемпионов. На его счету 13 голов. Он также приблизился к Месси по количеству голов, забитых игроком за один розыгрыш Лиги чемпионов. Аргентинец в сезоне 2011/12 отличился 14 раз.

Лидерство в этом списке получает Роналду. Его рекорд в 17 голов держится с сезона 2013/14. Отметим, что португалец удерживает также и второе и третье место по этому показателю – 16 голов в сезоне 2015/16 и 15 голов в сезоне 2017/18.

У Левандовски есть три матча, чтобы превзойти этот показатель. В четвертьфинале его команда сыграет против "Барселоны". Победитель этой пары в полуфинале будет противостоять победителю пары "МанСити" – "Лион".