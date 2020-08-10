Украинская премьер-лига утвердила календарь матчей первого круга чемпионата следующего сезона. Принципиальное дерби "Динамо" – "Шахтер" следует ожидать лишь в 9 туре.

В сезоне 2020/21 в УПЛ будет выступать 14 команд. Однако окончательный список участников станет известен только после последнего тура Первой лиги, где и определятся три команды, которые поднимутся в УПЛ.

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Поэтому пока вместо названий команд при жеребьевке была указана "Команда ПФЛ". При этом не указали, какая именно это команда – занявшая первое, второе или третье место.

УПЛ следующего сезона будут состоять из двух кругов – по 13 матчей в каждом из них. В отличие от предыдущего, по окончании второго круга не будет деления на две части. Поэтому и участники еврокубков определятся после 26-го тура.

В календаре, который представили в УПЛ, нет дат. А только номера туров. Поэтому сказать, когда именно состоятся матчи – пока невозможно. Предварительно планировалось, что новый сезон стартует 22 августа. На 25 августа запланирован матч за Суперкубок Украины, в котором сыграют "Шахтер" и "Динамо".

Первый круг Favbet Лиги сезона 2020/21

1-й тур

Шахтер — Колос

Олимпик — Динамо

Десна — Заря

Александрия — Мариуполь

Команда ПФЛ — Днепр-1

Ворскла — Команда ПФЛ

Львов — Команда ПФЛ

2-й тур

Шахтер — Команда ПФЛ

Десна — Динамо

Заря — Мариуполь

Колос — Львов

Команда ПФЛ — Александрия

Днепр-1 — Олимпик

Ворскла — Команда ПФЛ

3-й тур

Заря — Шахтер

Динамо — Львов

Команда ПФЛ — Десна

Команда ПФЛ — Колос

Александрия — Ворскла

Днепр-1 — Мариуполь

Олимпик — Команда ПФЛ

4-й тур

Шахтер — Олимпик

Команда ПФЛ — Динамо

Львов — Заря

Десна — Команда ПФЛ

Колос — Команда ПФЛ

Александрия — Днепр-1

Ворскла — Мариуполь

5-й тур

Десна — Шахтер

Динамо — Заря

Колос — Мариуполь

Олимпик — Александрия

Днепр-1 — Ворскла

Команда ПФЛ — Львов

Команда ПФЛ-Команда ПФЛ

6-й тур

Шахтер — Львов

Команда ПФЛ — Динамо

Заря — Колос

Днепр-1 — Десна

Александрия — Команда ПФЛ

Команда ПФЛ — Мариуполь

Олимпик — Ворскла

7-й тур

Ворскла — Шахтер

Динамо — Александрия

Заря — Команда ПФЛ

Десна — Олимпик

Колос — Команда ПФЛ

Львов — Днепр-1

Команда ПФЛ — Мариуполь

8-й тур

Шахтер — Мариуполь

Днепр-1 — Динамо

Команда ПФЛ — Заря

Александрия — Десна

Колос — Олимпик

Львов — Ворскла

Команда ПФЛ-Команда ПФЛ

9-й тур

Динамо — Шахтер

Заря — Ворскла

Десна — Команда ПФЛ

Днепр-1 — Колос

Александрия — Львов

Олимпик — Мариуполь

Команда ПФЛ-Команда ПФЛ

10-й тур

Шахтер — Александрия

Команда ПФЛ — Динамо

Олимпик — Заря

Десна — Львов

Ворскла — Колос

Команда ПФЛ — Днепр-1

Команда ПФЛ — Мариуполь

11-й тур

Днепр-1 — Шахтер

Динамо — Ворскла

Команда ПФЛ — Заря

Колос — Десна

Александрия — Команда ПФЛ

Львов — Мариуполь

Команда ПФЛ — Олимпик

12-й тур

Шахтер — Команда ПФЛ

Мариуполь — Динамо

Заря — Днепр-1

Десна — Ворскла

Колос — Александрия

Олимпик — Команда ПФЛ

Львов — Команда ПФЛ

13-й тур

Команда ПФЛ — Шахтер

Динамо — Колос

Александрия — Заря

Десна — Мариуполь

Команда ПФЛ — Днепр-1

Олимпик — Львов

Ворскла — Команда ПФЛ