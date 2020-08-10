"Динамо" и "Шахтер" сыграют в 9-м туре УПЛ: опубликован календарь чемпионата
Украинская премьер-лига утвердила календарь матчей первого круга чемпионата следующего сезона. Принципиальное дерби "Динамо" – "Шахтер" следует ожидать лишь в 9 туре.
В сезоне 2020/21 в УПЛ будет выступать 14 команд. Однако окончательный список участников станет известен только после последнего тура Первой лиги, где и определятся три команды, которые поднимутся в УПЛ.
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Поэтому пока вместо названий команд при жеребьевке была указана "Команда ПФЛ". При этом не указали, какая именно это команда – занявшая первое, второе или третье место.
УПЛ следующего сезона будут состоять из двух кругов – по 13 матчей в каждом из них. В отличие от предыдущего, по окончании второго круга не будет деления на две части. Поэтому и участники еврокубков определятся после 26-го тура.
В календаре, который представили в УПЛ, нет дат. А только номера туров. Поэтому сказать, когда именно состоятся матчи – пока невозможно. Предварительно планировалось, что новый сезон стартует 22 августа. На 25 августа запланирован матч за Суперкубок Украины, в котором сыграют "Шахтер" и "Динамо".
Первый круг Favbet Лиги сезона 2020/21
1-й тур
Шахтер — Колос
Олимпик — Динамо
Десна — Заря
Александрия — Мариуполь
Команда ПФЛ — Днепр-1
Ворскла — Команда ПФЛ
Львов — Команда ПФЛ
2-й тур
Шахтер — Команда ПФЛ
Десна — Динамо
Заря — Мариуполь
Колос — Львов
Команда ПФЛ — Александрия
Днепр-1 — Олимпик
Ворскла — Команда ПФЛ
3-й тур
Заря — Шахтер
Динамо — Львов
Команда ПФЛ — Десна
Команда ПФЛ — Колос
Александрия — Ворскла
Днепр-1 — Мариуполь
Олимпик — Команда ПФЛ
4-й тур
Шахтер — Олимпик
Команда ПФЛ — Динамо
Львов — Заря
Десна — Команда ПФЛ
Колос — Команда ПФЛ
Александрия — Днепр-1
Ворскла — Мариуполь
5-й тур
Десна — Шахтер
Динамо — Заря
Колос — Мариуполь
Олимпик — Александрия
Днепр-1 — Ворскла
Команда ПФЛ — Львов
Команда ПФЛ-Команда ПФЛ
6-й тур
Шахтер — Львов
Команда ПФЛ — Динамо
Заря — Колос
Днепр-1 — Десна
Александрия — Команда ПФЛ
Команда ПФЛ — Мариуполь
Олимпик — Ворскла
7-й тур
Ворскла — Шахтер
Динамо — Александрия
Заря — Команда ПФЛ
Десна — Олимпик
Колос — Команда ПФЛ
Львов — Днепр-1
Команда ПФЛ — Мариуполь
8-й тур
Шахтер — Мариуполь
Днепр-1 — Динамо
Команда ПФЛ — Заря
Александрия — Десна
Колос — Олимпик
Львов — Ворскла
Команда ПФЛ-Команда ПФЛ
9-й тур
Динамо — Шахтер
Заря — Ворскла
Десна — Команда ПФЛ
Днепр-1 — Колос
Александрия — Львов
Олимпик — Мариуполь
Команда ПФЛ-Команда ПФЛ
10-й тур
Шахтер — Александрия
Команда ПФЛ — Динамо
Олимпик — Заря
Десна — Львов
Ворскла — Колос
Команда ПФЛ — Днепр-1
Команда ПФЛ — Мариуполь
11-й тур
Днепр-1 — Шахтер
Динамо — Ворскла
Команда ПФЛ — Заря
Колос — Десна
Александрия — Команда ПФЛ
Львов — Мариуполь
Команда ПФЛ — Олимпик
12-й тур
Шахтер — Команда ПФЛ
Мариуполь — Динамо
Заря — Днепр-1
Десна — Ворскла
Колос — Александрия
Олимпик — Команда ПФЛ
Львов — Команда ПФЛ
13-й тур
Команда ПФЛ — Шахтер
Динамо — Колос
Александрия — Заря
Десна — Мариуполь
Команда ПФЛ — Днепр-1
Олимпик — Львов
Ворскла — Команда ПФЛ