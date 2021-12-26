Багато цікавих інтерв'ю

Не могли ми оминути увагою наших олімпійських та паралімпійських призерів. Це ті люди, які повинні ставати для нас прикладами. Також на сайті 24 каналу не обійшлось без гарячих спортивних ексклюзивів про бокс, які миттєво розлітались іншими виданнями та соцмережами.

Варте уваги Від сенсації Старікової до побитого рекорду Ломаченка: відкриття українського спорту 2021

У 2021-му ми встигли поговорити з бійцями змішаних єдиноборств, каратистами та спортсменами одного з найбільш улюблених зимових видів спорту українців – біатлоністами.

Наталія Морквич

Українська фехтувальниця Наталія Морквич дала ексклюзивне інтерв'ю відразу після Паралімпіади-2020. У Токіо львів'янка здобула "срібло" на рапірі.

До теми Незламна: ексклюзив із срібною призеркою Паралімпіади з фехтування Наталією Морквич

Дівчина розповіла про враження від найважливіших змагань у житті кожного спортсмена. Емоції переповнювали, тому у нас вийшов крутий та великий матеріал із паралімпійською призеркою.

Морквич у підлітковому віці пережила ампутацію ноги після ДТП. Після чого Наталія спробувала себе у фехтуванні. Спершу вона навідріз відмовлялась сідати у візок, щоб фехтувати, а тепер дівчина не уявляє своє життя без цього виду спорту. Наталія гадала, що паралімпійська медаль, це щось далеке. А тепер "срібло" з Паралімпіади зайняло почесне місце у її медальниці.



Наталія Морквич / Фото ПравдаТУТ

До уваги. У першому матеріалі українка розповіла про "вкрадену" у неї перемогу у шаблі, безсонну ніч після здобуття "срібла", упереджене суддівство та незабутні емоції від перемог.

Друга частина матеріалу з Наталією зібрала найбільшу кількість переглядів серед усіх спортивних ексклюзивів 2021 року – понад 60 тисяч. І це шалено круто, адже саме на таких сильних людей потрібно рівнятись.

У продовженні інтерв'ю спортсменка з міста Лева розповіла про те, як з першого погляду не вподобала фехтування, про тренування з чоловіками, психологічну підготовку до Паралімпіади та про те, як не зламалась після ампутації.

Олександр Красюк

Олександр Красюк – генеральний директор компанії K2 Promotions Ukraine. Промоутер представляє українських зірок боксу – Олександра Усика та Дениса Берінчика.

Варте уваги Бій Усик – Джошуа в Києві, повернення Кличка й титул для Берінчика: інтерв'ю промоутера Красюка

Не так давно Красюку вдалося організувати спекотний титульний двобій Усика проти Ентоні Джошуа. Олександра Красюка можна назвати справжнім "звіром" в організації боксерських шоу. І це у хорошому значенні цього слова – великий професіонал.



Олександр Красюк / Фото 24 каналу

В інтерв'ю з промоутером поговорили про зірвані бої та тонкощі його роботи. Також Красюк відверто розповів про перспективи талановитих боксерів – Василя Чоботаря, Дмитра Митрофанова, Віктора Вихриста, Юрія Захарєєва та Олександра Хижняка.

Тепер у мріях Красюка привезти чемпіонське шоу вже у рідну Україну. Промоутер, як і його клієнт Усик, говорили, що хотіли б провести реванш проти Джошуа на українській землі, а точніше на НСК "Олімпійський" у Києві.

Олена Овчиннікова

Щоб перелічити титули Олени Овчиннікової не вистачить пальців. Тому ми не могли не оминути увагою спортсменку зі змішаних бойових мистецтв.

Гарячий ексклюзив Крізь перепони до звання чемпіонки світу: інтерв'ю з Оленою Овчинніковою

Інтерв'ю вийшло доволі розгорнутим, тому читачі змогли насолодитись аж двома частинами ексклюзивного матеріалу. У першій Олена розповіла про складний розвиток свого виду спорту в Україні, пропозиції змінити громадянство, як вибитись із тренувань у підвалі на вершини спорту та пропозицію одного з найкращих бійців світу Конора МакГрегора



Олена Овчиннікова / Фото з інстаграму Олени Овчиннікової

У другій частині ексклюзиву Овчиннікова розповіла про відмінності UFC від Bellator, один мільйон доларів, бій з травмою та про плани після завершення кар'єри.

Слід відзначити, що спортсменка хоче жити в Україні та відкривати для країни нових талантів. Навіть попри численні травми Олена завжди поверталась та здобувала перемоги під синьо-жовтим прапором.

Декілька разів Овчиннікова попри ризик виходила на поєдинок із пошкодженням, а чому спортсменка стала чемпіонкою світу однією рукою читайте за посиланням.

Олена Старікова

Олена Старікова стала авторкою останньої нагороди України у Токіо. Спортсменка стала справжнім "козирем" у рукаві олімпійської команди.

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Вона фінішувала другою у спринті на велотреку. Дівчина у фіналі програла лише рекордсменці світу з Канади Келсі Мітчелл. До слова, у кейріні українка зупинилась за крок від ще однієї медалі – 4 місце.



Олена Старікова / Фото Getty Images

Срібна призерка Олімпіади-2020 розповіла про особливості змагань, емоції після четвертої позиції у кейріні, улюблену дисципліну, яка захопила її серце, та дуелі з суперницями перед стартом.

Старікова підійшла до Токіо на піку форми. Олена сама зізналась, що ще ніколи не відчувала себе настільки сильною та швидкою, як це було на токійському велотреку. Не забули поговорити і про життя поза треком.

Українська спортсменка також розповідала про запрошення на історичну Лігу чемпіонів. До слова, вона вже відбулась. На четвертому етапі у Лондоні Старікова стала найкращою у кейріні. Українка на мажорній ноті завершила змагання.

Юрій Захарєєв

Чемпіонат світу став для Юрія Захарєєва тріумфальним. Український боксер святкував перемогу та став наймолодшим чемпіоном світу, переплюнувши рекорд Василя Ломаченка. Здобув таке звання Захарєєв у свої 19 років.

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Після цих змагань до боксера були прикута чимала увага. Ми теж взяли ексклюзивне інтерв'ю у новоспеченого чемпіона.



Юрій Захарєєв / Фото 24 каналу

Захарєєв розповів, як змінилось його життя після цієї перемоги, чому батьки не дивляться його поєдинки, чому любительський бокс важчий за професіональний.

Боксер пригадав перші складні кроки на шляху до чемпіонства. Тепер Юрій налаштований принести Україні олімпійське "золото" та перейти у професіонали.

Катерина Крива

Катерина Крива – одна з небагатьох спортсменок, яка не лише сама прославляє Україну на змаганнях з карате, а ще й встигає виховувати майбутніх чемпіонів. Катерина – сувора тренерка, але поза татамі спортсменка намагається збудувати зі своїх вихованців велику та дружню сім'ю. Каратистка разом із дітьми може поїхати у гори, піти у кіно, щоб трішки розвіятись.

Детальніше Українська каратистка, яка виховує майбутніх чемпіонів: ексклюзив із Катериною Кривою

Уродженка Нової Ушиці, що у Хмельницькій області, розповіла про труднощі у роботі з юним поколінням, мотивацію дітей та карате поза Олімпіадою.



Катерина Крива / Фото з фейсбуку Катерини Кривої

На жаль, карате знову не буде у Парижі-2024. Але Катерина сподівається, що її вид спорту таки повернуть в олімпійську програму, як це було у Токіо. Щоправда, саме у Японії цей вид спорту дебютував на Іграх.

Дівчина з маленького містечка змогла пробитись до мрії. Зараз 29-річна Крива – титулована каратистка, яка у листопаді 2021-го стала бронзовою призеркою чемпіонату світу, який відбувся у Дубаї.

Богдан Цимбал

Біатлоніст лише у 2018 році дебютував на міжнародних стартах. Однак неозброєним оком було видно, як швидко прогресував Богдан Цимбал. Цей розвиток не зміг оминути тренер чоловічої команди Юрай Санітра. Після чого спортсмен доєднався до основної команди "А".

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Для сайту 24 каналу Богдан розповів про збір в Італії, підготовку до Олімпіади-2022, яка відбудеться у Пекіні, та чому занепадає український біатлон. Ще Богдан відверто зізнався, як через пандемію коронавірусу біатлоністам бракує підтримки та часу з рідними.



Богдан Цимбал / Фото biathlon.com.ua

У сезоні-2021/2022 Богдан поки що не потрапляв у залікову зону (топ-40 найкращих за підсумками гонки). Найкращий результат Цимбал продемонстрував у спринті та індивідуалці у шведському Естерсунді – 52 місце.

Оксана Лівач

24-річній борчині зовсім трішки не вистачило до "бронзи" Олімпіади у Токіо. Ігри стали для Оксани Лівач дебютними у кар'єрі. Українка у бронзовому фіналі поступилась американці Сарі Хільдебрандт та посіла 5 місце.

До речі Унікальна Олімпіада-2020 очима української борчині Оксани Лівач: ексклюзив

Після прильоту з Японії дівчина розповіла про конкуренцію, новий досвід, умови олімпійського селища, які вражають. Тому інтерв'ю з Оксаною назвали саме так: "Олімпіада очима Лівач".



Оксана Лівач / Фото з фейсбуку Оксани Лівач

Олімпійське селище справило на титуловану борчиню приємне враження. Оксана не могла уявити, як японці створили цей острів із твердих побутових відходів. Лівач приємно було потрапити у топ-5 найкращих борчинь світу у ваговій категорії до 50 кілограмів, але відсутність медалі дещо підпсувала настрій.

Однак перебувати в оточенні багаторазових чемпіонів дало додаткову мотивацію працювати, щоб відібратись у Париж-2024, та підійнятись на п'єдестал вже на наступній Олімпіаді.

Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх стала єдиною легкоатлеткою, яка принесла Україні медаль Олімпіади-2020. Українці покладали великі надії на Ярославу, яка не підвела.

Варто дізнатись Із "бронзою" та позитивними емоціями: Магучіх розповіла про дебютну Олімпіаду у Токіо

Напередодні Олімпійських ігор стрибунка у висоту отримала травму, яка вибила її з тренувального процесу. Однак у свої 19 років дівчина проявила характер та з підтримкою своєї тренерки підійнялась на п'єдестал. Магучіх змогла підкорити планку на висоті 2 метри та посіла третє місце.



Ярослава Магучіх / Фото Getty Images

Після прильоту в Україну Ярослава не відмовила нам в інтерв'ю. За це ми вдячні легкоатлетці, адже до неї завжди прикуто багато уваги зі сторони представників ЗМІ.

Ярослава поділилась враженнями від Олімпіади, розповіла, як отримала пошкодження напередодні дебютних Ігор, підтримку наставниці Тетяни Степанової та, як впоралась із тиском людей, які ще до змагань надягнули на шию легкоатлетки олімпійську нагороду.

Браво! Після "бронзи" на Олімпіаді-2020 Ярослава очолила світовий рейтинг найкращих стрибунок у висоту. Українка випередила двох інших призерок Ігор у Токіо – представницю ОКР Марію Ласіцкене та австралійку Ніколу Макдермотт.

Дмитро Підручний

Дмитро Підручний – капітан та лідер чоловічої збірної України. Біатлоніст із Тернополя ще перед початком сезону розповів про підготовку до стартів, роботу з психологом, відсутність уболівальників на трибунах та спалах коронавірусу у команді. COVID-19 вирішив дещо підпсувати підготовку українських біатлоністів.

До теми На Олімпіаді треба використовувати кожен шанс, – ексклюзив із біатлоністом Підручним



Дмитро Підручний / Фото Getty Images

За чотири етапи Підручний здобув 108 очок та йде у топ-30 загального заліку Кубка світу – 29 місце.

Слід відзначити те, що усі свої гонки у новому сезоні Дмитро завершував у топ-40. Найкращий результат продемонстрував у гонці переслідування у Хохфільцені (Австрія) – 16-та позиція.