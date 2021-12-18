Невдалий початок сезону

Основа чоловічої збірної України з біатлону пропускає останній етап Кубку світу у 2021-му році. Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал відправилися на збір до Італії. Головний тренер Юрай Санітра пояснив, що це пов’язано з особливостями підготовки команди до зимової Олімпіади-2022, що відбудеться у Пекіні.

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Чому збірна України відправилася на збір саме до Італії?

В Італії будемо понад два тижні, як раз пройдемо акліматизацію. Тут схожі умови, які будуть нас чекати у Пекіні – 1800 метрів над рівнем моря. Влітку ми вже мали збір у цій місцевості, тут комфортна траса та стрільбище. Тренування на високогір'ї – це вже великий плюс. Тренерський штаб зробив цей збір, аби ми набрали кращу фізичну форму.

Зауважимо. На початку сезону Богдану не вдалося продемонструвати хороших результатів. У спортсмена ніяк не складалося зі стрільбою. Найкращим показником у новому сезоні для Цимбала 52-ге місце в індивідуальній гонці та спринті.

На старті сезону Вам не вдалося ще проявити себе, що впливає на такі результати?

Певно, що на такі виступи впливає психологія. Поки що не виходить продемонструвати хороший результат. Наскільки добрий, аби бути впевненим, що тебе візьмуть в естафету. З двох спринтів я жодного разу не потрапив до персьюту. Це дуже поганий результат, який б’є по психіці. У двох гонках я тричі схибив, а це багато для того, аби боротися за гонку переслідування. До того ж і хід не дуже вдалий. Радує те, що в другій естафеті вийшло себе краще відчути, особливо на стрільбищі. В першій естафеті сподобалося те, що вийшло потерпіти, протриматися з лідерами. Я не зовсім задоволений стартом. Сподіваюся, що на наступному етапі вдасться продемонструвати кращий результат.



Богдан Цимбал / Фото Getty Images

До уваги. Проте в другій естафеті сезону українському біатлоністу вдалося продемонструвати неймовірну швидкострільність. Спортсмен з одним додатковим патроном закрив всі мішені за 26 секунд. Це був найкращий показник серед всіх біатлоністів на його етапі.

"Психолог – важливий фактор в команді"

У другій естафеті сезону Ви блискавично відпрацювали на вогневому рубежі, доводилося ризикувати?

Так, треба було працювати. Я вже не перший рік пробував стріляти в такому темпі, часто навіть виходило. Швидка стрільба в естафеті допомагає вийти на хорошій позиції. І ризик був виправданий. Так, я спершу схибив, але тоді швидко закрив інші мішені, навіть з одним додатковим. До того, щоб швидко стріляти та попадати, треба прийти через старти.

Чи зверталися Ви до психолога, аби краще зрозуміти у чому полягає проблема?

З психологом я ніколи не спілкувався, але це була б хороша практика. Ну це вже скоріше на наступний сезон. Поки що сам справляюся зі своїми думками, знаходжу відповіді на свої помилки.

Чи потрібен психолог команді?

Я думаю, що так. Це важливий фактор в команді. Бо все залежить насамперед від думок. Якщо мозок буде налаштований на роботу, то буде необхідний результат.

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До слова. Богдан проаналізував свої помилки та невдачі з головним тренером Юраєм Санітрою. Наставник зауважив, що спортсмену наразі краще сконцентруватися на стрільбі та відпустити все, що не виходило у минулих стартах.

Роль тренера у збірній

Наскільки важлива роль тренера у команді?

Тренер – це найголовніше людина в спорті. Він пише плани, розмірковує над тим, що тобі краще зробити. Ти повністю залежиш від нього та повинен йому довіряти. Якщо у вас взаємна довіра, то це передбачає успішне майбутнє. Без наставника дуже складно. Коли у вас старти, то він може щось підказати. Якщо до прикладу, не виходить зі стрільбою, то може допомогти, сказати що не так. Або порадить прогулятися, та не думати про це все. Йому необхідно довіряти – це найголовніше.



Богдан Цимбал / Фото Getty Images

Зверніть увагу. У 2019-му році стало відомо, що подружжя олімпійських чемпіонів Уле-Айнара Бьорндалена і Дар'ї Домрачевої будуть тренувати збірну Китаю з біатлону. Поки що команда не продемонструвала позитивних зрушень. Богдан поділився своїми думками щодо китайської збірної. За його словами, наразі рано вимагати від Бйорндалена та Домрачевої високих результатів команди Китаю.

Як гадаєте, чи зможе збірна Китаю продемонструвати хороші результати у цьому сезоні?

Не можна за 2 роки з команди зробити "цукерку". Звісно, що все реально, але це дуже складно. По-перше, збірна Китаю у попередньому сезоні жодного разу не виступали на міжнародних стартах. Коли ти не відчуваєш конкуренції, то не знаєш чого прагнеш. Думаю, що не просто буде їм, якщо вони не виїжджали цілий рік за межі країни на змагання. Але це ще не Олімпіада, а тільки початок сезону. А там подивимося, може в них щось і вийде.

У нас ціль – Олімпіада. Вже в січні будемо дивитися, хто як себе почуває. А зараз треба просто зібратися та зробити свою роботу, до якої ми готувалися майже цілий рік.



Легендарне подружжя зі своїми підопічними / iФото nstagram.com/dadofun

Підтримка рідних та вболівальників під час виступів

Цимбал розповів про головні складнощі з якими зіштовхуються переважно всі біатлоністи – це відсутність поряд близьких та рідних. Спортсмен запевняє, що найтяжче було минулого сезону, бо ніхто з команди жодного разу не навідувався додому. А через карантинні обмеження рідним біатлоністів теж було складно приїхати на змагання.

Як часто бачитеся з рідними під час сезону?

В цьому році дещо простіше з цим, але багато часу ти не можеш бачитися з рідними, тому що у тебе етапи. Треба постійно тренуватися, а вдома немає снігу. Звісно, що потрібне якесь розвантаження, щоб абстрагуватися від спорту хоча б на 3 дні та побути з родиною. Рідні є рідні, вони завжди тебе підтримують. І коли сім'я близько, тебе це заспокоює та розслабляє. Цього нам і не вистачає в сезоні, цієї маленької нотки щастя. Їхня присутність мотивує покращувати результат.



Богдан Цимбал з дружиною / Фото nstagram.com/tsymbal_bogi

За словами Богдана, чоловіча збірна з біатлону можливо буде перебувати за межами України й на новорічні свята.

На перших двох етапах в Естерсунді були присутні вболівальники. Проте в Хохфільцені шанувальників біатлону не впускали на трибуни через карантинні обмеження. Богдан пригадав підтримку фанатів під час першої естафети сезону.

Чи була помітна відсутність вболівальників в Хохфільцені чи можливо спортсмени звикли до пустих трибун?

Я стояв на передачі естафети та чув, як викрикували з фан-сектору: "Богдан". Це було неймовірно. Ти розумієш, що люди приїхали сотні, а може й тисячі кілометрів, аби побачити нас, підтримати. Це дуже приємно та зворушливо. Це багато коштує. Я хотів би, щоб фанати відвідували етапи. Тоді це буде біатлон. А зараз, бігаємо та й бігаємо, ніхто не вболіває. Шкода, що коронавірус не дозволяє нам відчути ту атмосферу, яка була раніше. Коли було, то не цінували, а коли не стало, то починаємо за цим сумувати.

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Відмінність між Кубком світу та Кубком IBU

Не так давно Ви виступали на Кубках IBU, можете розповісти у чому полягає головна відмінність цих стартів з Кубком світу?

Це небо і земля. Навіть не знаю з чим це порівняти. В тому році я починав сезон з Кубку світу. Потім мене різко пропав хід, і все було дуже сумно. Складно було повернутися в хорошу форму. Коли я поїхав на Кубок IBU, то там я розслабився, не відчував тієї напруги, яка є на Кубку світу. На таких змаганнях ти сам себе починаєш накручувати, бо усвідомлюєш масштаб цих стартів. Через це потім у тебе може не виходить щось. А на Кубку IBU все простіше, приїжджаєш, як до себе додому. А на Кубку світу ти в гостях. Якщо щось не виходить, то ти починаєш шукати проблеми в собі.



Богдан Цимбал / Фото instagram.com/tsymbal_bogi

З чим пов'язані невдачі збірної України

До слова. На жаль, збірній України поки що не вдається продемонструвати хороші результати у цьому сезоні. Натомість збірні Швеції, Норвегії та Франції веде напружену боротьбу за кількість очок.

Чому збірній України не вдається конкурувати зі збірними Норвегії, Швеції чи Франції?

Шведи, норвежці та фіни – це лижні країни. Там дуже рано з’являється сніг. Коли ми були на вкатці в Швеції, Норвегії, то самі ж переконалися наскільки там розвинений лижний вид спорту. Не важливо чи це біатлон, фристайл чи лижні перегони. Там всі займаються спортом, особливо молодь, для них є дуже багато різних секцій. От у нас з цим проблема.

По-перше, в нас зараз не сніжні зими в Україні. Відповідно, дітям немає де тренуватися. Щоб поїхати на збори в Карпати для цього потрібні кошти, а це не дешево. Не всі батьки можуть дозволити собі це. Без снігу займатися лижними видами спорту дуже складно. Ми боремося, ми стараємося, та демонструємо, що в нас є сила волі. Оце основна причина. У нас не такий великий відсоток спортсменів, який може конкурувати з норвежцями чи шведами.

У норвезькій збірній серйозна конкуренція. Там є молодь, яка може гідно замінити теперішній склад команди. Натомість у нас з цим проблеми. В Україні вимирає біатлон. У Норвегії немає з цим проблем.



Естафета в Естерсунді / Фото biathlon.com.ua

Я пам’ятаю коли тільки почав займатися біатлоном, то на змаганнях виступало багато спортсменів. Зараз може не набратися і 30 людей. А як тренуватися? Раніше були хоча б були умови. Нащо їм тренуватися цілий рік? Аби стати на один місяць на лижі? Це складно, не кожен захоче чекати результату через такий проміжок часу, щоб раз виступити на змаганнях. Відсутність снігу взимку – одна із головних причин. Якби не це, то я впевнений, що було б бажання тренуватися.

Шанси збірної України на Олімпіаді-2022

Як оцінюєте шанси збірної України на Олімпійські ігри у Пекіні?

Ми непогано працювали останні 4 роки, старалися для того, аби показати результат на Олімпіаді. Я думаю, що старт буде хорошим. Що напрацювали, те й отримаємо. Може пощастить, а може й ні. Лідери можуть помилитися, а ми намагатимемося цим скористуватися. Звісно, що може бути й навпаки. Я знаю точно, що ми будемо сильними на цій Олімпіаді.

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А щодо загального заліку, як гадаєте, хто зможе виграти Великий кришталевий глобус?

Це олімпійський сезон, наразі важко щось передбачити, що буде далі. Зараз у всіх є ціль – Олімпіада. Звісно, що всі хочуть туди потрапити та гарно виступити. Повторю слова Легрейда: "Чи не забули шведи, що Олімпіада буде у лютому, а не улистопаді". Певно, що всі намагаються набрати форму саме на Ігри, а вони будуть тільки через півтора місяця. Думаю, що Йоганнес почне набирати. Та і ми почнемо додавати. Будемо сильніші ніж на перших етапах. Зараз поки що рано говорити, хто буде володарем Великого кришталевого глобуса.

До речі. Наразі шведський біатлоніст Себастьян Самуельссон очолює рейтинг загального заліку Кубку світу. Представник Франції Емільєн Жаклен відстає від лідера на 3 очки.