Много интересных интервью

Не могли мы обойти вниманием наших олимпийских и паралимпийских призеров. Это те люди, которые должны становиться для нас примерами. Также на сайте 24 канала не обошлось без горячих спортивных эксклюзивов о боксе, которые мгновенно разлетались другими изданиями и соцсетями.

Стоит внимания От сенсации Стариковой к побитому рекорду Ломаченко: открытие украинского спорта 2021

В 2021-м мы успели поговорить с бойцами смешанных единоборств, каратистами и спортсменами одного из самых любимых зимних видов спорта украинцев – биатлонистами.

Наталья Морквич

Украинская фехтовальщица Наталья Морквич дала эксклюзивное интервью сразу после Паралимпиады-2020. В Токио львовянка получила "серебро" на рапире.

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Девушка рассказала о впечатлениях от самых важных соревнований в жизни каждого спортсмена. Эмоции переполняли, поэтому у нас получился крутой и большой материал с паралимпийской призером.

Морквич в подростковом возрасте пережила ампутацию ноги после ДТП. После чего Наталья попробовала себя в фехтовании. Сперва она наотрез отказывалась садиться в тележку, чтобы фехтовать, а теперь девушка не представляет свою жизнь без этого вида спорта. Наталья думала, что паралимпийская медаль, это что-то далекое. А теперь "серебро" с Паралимпиады заняло почетное место в ее медальнице.



Наталья Морквич / Фото ПравдаТУТ

К вниманию. В первом материале украинка рассказала об "украденной" у нее победе в сабле, бессонной ночи после получения "серебра", предвзятом судействе и незабываемых эмоциях от побед.

Вторая часть материала с Натальей собрала наибольшее количество просмотров среди всех спортивных эксклюзивов 2021 года – более 60 тысяч. И это безумно круто, ведь именно на таких сильных людей нужно равняться.

В продолжении интервью спортсменка из города Льва рассказала о том, как с первого взгляда не полюбила фехтование, о тренировках с мужчинами, психологической подготовке к Паралимпиаде и о том, как не сломалась после ампутации.

Александр Красюк

Александр Красюк – генеральный директор компании K2 Promotions Ukraine. Промоутер представляет украинских звезд бокса – Александра Усика и Дениса Беринчика.

Стоит внимания Бой Усик – Джошуа в Киеве, возвращение Кличко и титул для Беринчика: интервью промоутера Красюка

Не так давно Красюку удалось организовать жаркий титульный поединок Усика против Энтони Джошуа. Александра Красюка можно назвать настоящим "зверем" в организации боксерских шоу. И это в хорошем смысле этого слова – большой профессионал.



Александр Красюк / Фото 24 канала

В интервью с промоутером поговорили о сорванных боях и тонкостях его работы. Также Красюк откровенно рассказал о перспективах талантливых боксеров-Василия Чеботаря, Дмитрия Митрофанова, Виктора Вихриста, Юрия Захареева и Александра Хижняка.

Теперь в мечтах Красюка привезти чемпионское шоу уже в родную Украину. Промоутер, как и его клиент Усик, говорили, что хотели бы провести реванш против Джошуа на украинской земле, а точнее на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Елена Овчинникова

Чтобы перечислить титулы Елены Овчинниковой не хватит пальцев. Поэтому мы не могли не обойти вниманием спортсменку по смешанным боевым искусствам.

Горячий эксклюзив Сквозь преграды к званию чемпионки мира: интервью с Еленой Овчинниковой

Интервью получилось довольно развернутым, поэтому читатели смогли насладиться аж двумя частями эксклюзивного материала. В первой Елена рассказала о сложном развитии своего вида спорта в Украине, предложения сменить гражданство, как выбиться из тренировок в подвале на вершины спорта и предложении одного из лучших бойцов мира Конора МакГрегора.



Елена Овчинникова / Фото из инстаграма Елены Овчинниковой

Во второй части эксклюзива Овчинникова рассказала об отличиях UFC от Bellator, один миллион долларов, бой с травмой и о планах после завершения карьеры.

Следует отметить, что спортсменка хочет жить в Украине и открывать для страны новых талантов. Даже несмотря на многочисленные травмы Елена всегда возвращалась и одерживала победы под сине-желтым флагом.

Несколько раз Овчинникова несмотря на риск выходила на поединок с повреждением, а почему спортсменка стала чемпионкой мира одной рукой читайте по ссылке.

Елена Старикова

Елена Старикова стала автором последней награды Украины в Токио. Спортсменка стала настоящим "козырем" в рукаве олимпийской команды.

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Она финишировала второй в спринте на велотреке. Девушка в финале проиграла лишь рекордсменке мира из Канады Келси Митчелл. К слову, в кейрине украинка остановилась в шаге от еще одной медали – 4 место.



Елена Старикова / Фото Getty Images

Серебряный призер Олимпиады-2020 рассказала об особенностях соревнований, эмоциях после четвертой позиции в кейрине, любимой дисциплине, которая захватила ее сердце, и дуэли с соперницами перед стартом.

Старикова подошла к Токио на пике формы. Елена сама призналась, что еще никогда не чувствовала себя настолько сильной и быстрой, как это было на токийском велотреке. Не забыли поговорить и о жизни вне трека.

Украинская спортсменка также рассказывала о приглашении на историческую Лигу чемпионов. К слову, она уже состоялась. На четвертом этапе в Лондоне Старикова стала лучшей в кейрине. Украинка на мажорной ноте завершила соревнования.

Юрий Захареев

Чемпионат мира стал для Юрия Захареева триумфальным. Украинский боксер праздновал победу и стал самым молодым чемпионом мира, переплюнув рекорд Василия Ломаченко. Получил такое звание Захареев в свои 19 лет.

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После этих соревнований к боксеру были приковано немалое внимание. Мы тоже взяли эксклюзивное интервью у новоиспеченного чемпиона.



Юрий Захареев / Фото 24 канала

Захареев рассказал, как изменилась его жизнь после этой победы, почему родители не смотрят его поединки, почему любительский бокс тяжелее профессионального.

Боксер вспомнил первые сложные шаги на пути к чемпионству. Теперь Юрий настроен принести Украине олимпийское "золото" и перейти в профессионалы.

Екатерина Кривая

Екатерина Кривая – одна из немногих спортсменок, которая не только сама прославляет Украину на соревнованиях по каратэ, но еще и успевает воспитывать будущих чемпионов. Екатерина – строгий тренер, но вне татами спортсменка пытается построить из своих воспитанников большую и дружную семью. Каратистка вместе с детьми может поехать в горы, пойти в кино, чтобы немного развеяться.

Подробнее Украинская каратистка, которая воспитывает будущих чемпионов: эксклюзив с Екатериной Кривой

Уроженка Новой ушицы, что в Хмельницкой области, рассказала о трудностях в работе с юным поколением, мотивации детей и каратэ вне Олимпиады.



Катерина Крива / Фото из Фейсбука Екатерины Кривой

К сожалению, каратэ снова не будет в Париже-2024. Но Екатерина надеется, что ее вид спорта – таки вернут в олимпийскую программу, как это было в Токио. Правда, именно в Японии этот вид спорта дебютировал на Играх.

Девушка из маленького городка смогла пробиться к мечте. Сейчас 29-летняя кривая – титулованная каратистка, которая в ноябре 2021-го стала бронзовым призером чемпионата мира, который состоялся в Дубае.

Богдан Цимбал

Биатлонист лишь в 2018 году дебютировал на международных стартах. Однако невооруженным глазом было видно, как быстро прогрессировал Богдан Цимбал. Это развитие не смог обойти тренер мужской команды Юрай Санитра. После чего спортсмен присоединился к основной команде "А".

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Для сайта 24 канала Богдан рассказал о сборе в Италии, подготовке к Олимпиаде-2022, которая состоится в Пекине, и почему приходит в упадок украинский биатлон. Еще Богдан откровенно признался, как из-за пандемии коронавируса биатлонистам не хватает поддержки и времени с родными.



Богдан Цимбал / Фото biathlon.com.ua

В сезоне-2021/2022 Богдан пока что не попадал в зачетную зону (топ-40 лучших по итогам гонки). Лучший результат Цимбал продемонстрировал в спринте и индивидуалке в шведском Эстерсунде – 52 место.

Оксана Ливач

24-летней борчихе совсем немного не хватило до "бронзы" Олимпиады в Токио. Игры стали для Оксаны Левач дебютными в карьере. Украинка в бронзовом финале уступила американке Саре Хильдебрандт и заняла 5 место.

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После прилета из Японии девушка рассказала о конкуренции, новом опыте, условиях Олимпийской деревни, которые впечатляют. Поэтому интервью с Оксаной назвали именно так: "Олимпиада глазами Левач".



Оксана Ливач / Фото из Фейсбука Оксаны Ливач

Олимпийская деревня произвела на титулованную борчиху приятное впечатление. Оксана не могла представить, как японцы создали этот остров из твердых бытовых отходов. Ливач приятно было попасть в топ-5 лучших борцов мира в весовой категории до 50 килограммов, но отсутствие медали несколько подпортило настроение.

Однако находиться в окружении многократных чемпионов дало дополнительную мотивацию работать, чтобы отобраться в Париж-2024, и взобраться на пьедестал уже на следующей Олимпиаде.

Ярослава Магучих

Ярослава Магучих стала единственной легкоатлеткой, которая принесла Украине медаль Олимпиады-2020. Украинцы возлагали большие надежды на Ярославу, которая не подвела.

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Накануне Олимпийских игр прыгунья в высоту получила травму, которая выбила ее из тренировочного процесса. Однако в свои 19 лет девушка проявила характер и с поддержкой своей тренерши взобралась на пьедестал. Магучих смогла покорить планку на высоте 2 метра и заняла третье место.



Ярослава Магучих / Фото Getty Images

После прилета в Украину Ярослава не отказала нам в интервью. За это мы благодарны легкоатлетке, ведь к ней всегда приковано много внимания со стороны представителей СМИ.

Ярослава поделилась впечатлениями от Олимпиады, рассказала, как получила повреждения накануне дебютных Игр, поддержку наставницы Татьяны Степановой и, как справилась с давлением людей, которые еще до соревнований надели на шею легкоатлетки олимпийскую награду.

Браво! После "бронзы" на Олимпиаде-2020 Ярослава возглавила мировой рейтинг лучших прыгуний в высоту. Украинка опередила двух других призеров Игр в Токио – представительницу ОКР Марию Ласицкене и австралийку Николу Макдермотт.

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный – капитан и лидер мужской сборной Украины. Биатлонист из Тернополя еще перед началом сезона рассказал о подготовке к стартам, работе с психологом, отсутствии болельщиков на трибунах и вспышке коронавирус в команде. COVID-19 решил несколько подпортить подготовку украинских биатлонистов.

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Дмитрий Пидручний / Фото Getty Images

За четыре этапа Подручный получил 108 очков и идет в топ-30 общего зачета Кубка мира – 29 место.

Следует отметить то, что все свои гонки в новом сезоне Дмитрий заканчивал в топ-40. Лучший результат продемонстрировал в гонке преследования в Хохфильцене (Австрия) – 16-я позиция.

Врываемся в 2022-й! Обещаем, что в следующем году читателей сайта 24 канала ждет еще больше эксклюзивов с украинскими спортсменами и не только в текстовом формате. Заинтриговали? Поэтому оставайтесь с нами, будет интересно!