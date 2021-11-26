"Вже хочеться якнайшвидше позмагатися"

Чоловіча команда з 22 листопада перебуває в Естерсунді, де незабаром розпочнеться новий сезон. Дмитро розповів, що наразі у Швеції плюсова температура, але снігу вистачає. Проте на найближчі дні обіцяють похолодання, тому, скоріше за все, під час стартів у суботу та неділю на спортсменів очікують зовсім інші погодні умови.

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Настрій перед відкриттям сезону хороший та бойовий. До цих стартів довго готувалися, тому вже хочеться якнайшвидше позмагатися. З нетерпінням чекаємо, коли розпочнеться Кубок світу,

– зазначив чемпіон світу.

Для капітана чоловічої команди Естерсунд – особливе місце, адже саме тут він став чемпіоном світу у 2019 році. Він сподівається на хороші результати у шведському містечку, оскільки його цілком задовольняє траса, а також будуть мотивувати приємні спогади переможного моменту.



Дмитро Підручний / Getty Images

Дмитро розповів, що перед початком сезону він почав займатися з психологом. Спортсмен відчував певні проблеми з налаштуванням на змагання, особливо до основних стартів.

Минулий сезон показав мені, що це не буде зайвим і слід спробувати. Є певні проблеми, тому я подумав, що варто на цей сезон позайматися зі спеціалістом. Стосовно того, чи допомагає це чи ні, важко сказати. Думаю, що є вже певні позитивні кроки. На весні точно можна буде сказати наскільки це було вдале рішення,

– запевнив спортсмен.

"Підтримка вболівальників дуже мотивує"

Минулий сезон дещо відрізнявся від попередніх, адже вперше всі етапи Кубка світу були без вболівальників. Дмитро зазначає, що спортсмени вже звикли до такої атмосфери. Проте біатлоністи хочуть, аби фанати все ж таки повернулися на трибуни.

"Перші декілька етапів не відчувалася атмосфера Кубків світу та таких великих змагань. З іншого боку, вже звикли, що нікого немає, не так шумно. Та особливо мені комфортніше та емоційніше бігти, коли є багато вболівальників, особливо наших. Відчувається святковий настрій змагань", – запевнив український біатлоніст.

Також для Підручного присутність шанувальників – це додаткова мотивація.

Коли вболівальники підтримують тебе на трасі та з трибун – це дуже мотивує. Такий своєрідний поштовх, коли ти з останніх сил борешся на дистанції, і хтось тебе підганяє, то відразу відкриваються резерви та стараєшся покращити результат,

– зізнається спортсмен.

На перших двох етапах у Швеції фанати біатлону зможуть потрапити на стадіон. Але кількість вільних місць обмежена. Дмитро розповів, що підтримати спортсменів на перших двох етапах Кубка світу зможуть лише 5 тисяч вболівальників.

За словами чемпіона світу з біатлону, Естерсунд ніколи не славився переповненими трибунами. Зазвичай стадіон відвідувала не велика кількість шанувальників.

Продуктивна підготовка до нового сезону

Українець наголосив, що у спортсменів збірної була досить хороша підготовка до майбутніх стартів. Дмитро розповів, що минулого року вони майже не виїжджали за кордон. Всі збори були в Західному реабілітаційно-спортивному центрі на Львівщині.

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"Там досить хороші умови, але чотири збори проводити на одному місці, це не зовсім добре для нашого спорту. Так само як ми змінюємо Кубки світу за сезон, так необхідно їздити на різні локації під час підготовки, пробувати інші траси, стрільбища", – стверджує Дмитро.

Цього року такої проблеми не було, спортсмени вільно пересувалися по Європі, зазначає Дмитро. Перед початком нового сезону в українських спортсменів були збори в Австрії, Італії, Німеччині та Норвегії.



Дмитро Підручний на стартах в Німеччині / Фото instagram.com/dmytro.pidruchnyi

Коронавірус в збірній України

Останній збір у норвезькому Бейтостолені завершився для українських біатлоністів дещо раніше. Все через те, що у деяких спортсменів виявили коронавірус. За словами Дмитра, вірус могли підчепити в аеропорту чи в літаку. Більша частина команди відправилася на самоізоляцію, тому ці спортсмени не зможуть виступити на першому етапі.

Вся команда вакцинувалася ще в травні, розповів біатлоніст. За його словами, всі відсторонені спортсмени перехворіли у легкій формі.

Тренерський штаб та керівництво збірної швидко на це відреагувало. Нас всіх розселили по одному, аби не контактувати між собою, всі зустрічі відбувалися тільки в масках і на свіжому повітрі. Хто не хворів – ходив на тренування,

– розповів біатлоніст.

Аби не наражати інших спортсменів на небезпеку, українським біатлоністам доводилося дещо змінити графік тренувань. Зранку вони виходили на стадіон о 6:50, інші команди зазвичай з'являлися там о 9:00 – 10:00. А на вечірнє тренування українці відправлялися дещо пізніше.

Чемпіон світу сподівається, що вже на другий – третій етапи зможуть доєднатися спортсмени з основної команди. За його словами, вони почуваються добре, а також почали повноцінні тренування.

Старт сезону з дебютантом

В Естерсунді до основної збірної у складі Дмитра Підручного, Богдана Цимбала та Антона Дудченка доєднаються біатлоністи з команди Б – Денис Насико й Андрій Доценко.

Для Дениса етап у Швеції буде дебютом у межах Кубка світу. Андрій виступить на рівні таких стартів вже вдруге.

Я позитивно ставлюся до того, що хлопці з команди Б попробувати себе тут. Кубок світу та Кубок IBU – не порівнюються. Тут інший рівень та атмосфера. Хотілося б, щоб команда Б була сильнішою та нав'язувала боротьбу основній команді,

– наголосив Підручний.

Дмитро не очікує від Насико та Доценка високих результатів та не радить робити це іншим. Спортсмен по собі знає, наскільки важко впоратися з емоціями, коли перший раз виступаєш на Кубку світу.

Підручний загадав про значний прогрес Насико. 26-річний спортсмен справді досягнув неабияких результатів за останній рік. Досить довго біатлоністу не щастило, він був за межами призових місць на чемпіонатах України. Відповідно, щоб позмагатися на міжнародній арені Денис не мав можливості.

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Та у 2020 році зумів привернути свою увагу. На чемпіонаті України у Буковелі він пробився до трійки найкращих. Такі результати гарантували йому місце в складі команди Б. Спортсмен дебютував на Кубку IBU, де з кожною гонкою почав встановлювати особисті рекорди: 14, 10, 7 місця.

"Якщо в нашій країні біатлоніст не потрапляв в жодну з команд, перспектив займатися далі дуже мало. Бо ж треба мати якийсь стабільний дохід, щоб забезпечувати свої тренування, інвентар", – зазначив Дмитро.

Денис молодець, що не закинув, а почав далі тренуватися. Минулого року я з захопленням спостерігав за його успіхами. Сподіваюся, що його прогрес на тому не закінчиться,

– додав чемпіон світу з біатлону.



Збірна України з біатлону / Фото instagram.com/dmytro.pidruchnyi

Що відомо про умови на Олімпіаді у Пекіні

В українських біатлоністів наразі мало інформації щодо головної траси на Олімпійських Іграх у Пекіні. За словами Дмитра, вони бачили лише невеликі графіки, де вказано про рельєф, кількість поворотів, довжину, підйоми. Проте цієї інформації недостатньо, оскільки біатлоністи не знають, як це буде виглядати на практиці.

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Є така інформація, що в цей період завжди дуже холодно, велика вологість, а на стрільбищі сильний вітер. Це все, що ми знаємо,

– розповів біатлоніст.

Перед стартом Олімпіади спортсмени матимуть можливість потренуватися у Пекіні, для цього в них буде близько 10 днів. Дмитро запевняє, що цього часу достатньо, щоб зрозуміти стиль траси, стрільбища та й узагалі освоїтися. Проте спортсмени не зможуть нічого змінити в підготовці за цей термін.

"За ці 10 днів нічого не натренеруєш, тільки так – підкорегувати можна буде і все", – запевняє Підручний.



Дмитро Підручний / Getty Images

Підручний неодноразово розповідав, що не любить бігти індивідуальну гонку, тому деколи міг пропускати її на етапах Кубка світу.

Проте у цьому сезоні спортсмен планує виступати на кожному старті. За рік Дмитро так не полюбив цю дисципліну. Це рішення пов'язано з олімпійським сезоном.

"На Олімпіаді мені б не хотілося пропускати індивідуальну гонку. На Іграх вона буде першою з особистих стартів, тому її пропуск може дуже негативно повпливати на попадання в мас-старт. На Олімпіаді треба використовувати кожен шанс", – переконаний Дмитро.

Дмитро пророкує успіх французам у новому сезоні

Щодо потенційних суперників, то українець вважає, що Йоганес Бьо все ж таки залишиться одним із лідером. На думку Підручного, у новому сезоні французька команда буде основним конкурентом норвежців.

Я очікував минулого сезону боротьби від Кентена Фійона-Має. Але він був не дуже стабільним, у нього було дуже багато провальних гонок. Думаю, що у цьому сезоні він буде нав’язувати більшу боротьбу. Можливо до цього ще доєднається Емільєн Жаклін,

– вважає українець.

Зверніть увагу! Кубок світу стартує 27 листопада у Естерсунді. Традиційно етап розпочнеться з індивідуальної гонки.