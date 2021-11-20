Ще одна медаль для України

29-річна Катерина Крива здобула перемогу у бронзовому фіналі. Українська каратистка перемогла представницю Казахстану Молдир Жанжбирбай (5:3).

До теми Мельник здобула першу нагороду на чемпіонаті світу з карате-2021

Наша спортсменка пробилась у боротьбу за третє місце через втішні сутички. Крива у категорії до 50 кілограмів перемогла суперниць із Шотландії, Австрії та Алжиру. Поки що у скарбничці України дві нагороди чемпіонату світу.

Бронзова призерка чемпіонату світу Катерина Крива тренується під наставництвом Ігоря Богдана.



Катерина Крива взяла "бронзу" у Дубаї / Фото facebook.com/karate.ua

20 листопада відлік нагород для нашої країни відкрила ще одна представниця Львівської області Галина Мельник. Каратистка принесла "бронзу" у ваговій категорії до 68 кілограмів. У вирішальній сутичці українка здолала австрійку Алісу Бухінґер (3:0).

У цей день на українських прихильників карате чекає ще один фінал за участю українки. Учасниця Олімпіади-2020 Аніта Серьогіна буде боротись за "золото" чемпіонату світу у вазі до 61 кілограма.