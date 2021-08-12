Найкраща у світі

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій оновила рейтинг найкращих стрибунок у висоту. Список очолила українка Ярослава Магучіх.

Як це було Українка Магучіх здобула "бронзу" на Олімпіаді зі стрибків у висоту

У свої 19 років Магучіх стала справжньою лідеркою сектору із стрибків у висоту. На Олімпійських іграх у Токіо вона підтвердила це звання, здобувши "бронзу" для України. Ярослава стала єдиною серед українок, яка взяла висоту 2 метри.

До теми. Інші українки Ірина Геращенко та Юлія Левченко увійшли у топ-10 найкращих на Олімпіаді. Ірина зупинилась за крок від нагород – 4 місце. Відзначимо, що Геращенко показала найкращий результат сезону (1.98). Юлія завершила виступ із результатом 1.96 та стала 8-ю.

Цікаво, що у трійці лідерок розташували олімпійські призерки – представниця Росії Марія Лесіцкене, яка стала олімпійською чемпіонкою у Токіо. Трійку замкнула австралійка Нікола Макдермотт, яка стала другою на Олімпіаді-2020.

Світовий рейтинг

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 1401

2. Марія Ласіцкене (Росія) – 1365

3. Нікола Макдермотт (Австралія) – 1 355

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4. Ірина Геращенко (Україна) – 1324

7. Юлія Левченко – 1 293.

Нагадаємо, що у лютому Магучіх із національним рекордом перемогла у Банська-Бистриці (Словаччина). Українка у приміщенні підкорила планку на висоті 2.06 метра.