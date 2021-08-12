Найкраща у світі
Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій оновила рейтинг найкращих стрибунок у висоту. Список очолила українка Ярослава Магучіх.
Як це було Українка Магучіх здобула "бронзу" на Олімпіаді зі стрибків у висоту
У свої 19 років Магучіх стала справжньою лідеркою сектору із стрибків у висоту. На Олімпійських іграх у Токіо вона підтвердила це звання, здобувши "бронзу" для України. Ярослава стала єдиною серед українок, яка взяла висоту 2 метри.
Цікаво, що у трійці лідерок розташували олімпійські призерки – представниця Росії Марія Лесіцкене, яка стала олімпійською чемпіонкою у Токіо. Трійку замкнула австралійка Нікола Макдермотт, яка стала другою на Олімпіаді-2020.
Світовий рейтинг
1. Ярослава Магучіх (Україна) – 1401
2. Марія Ласіцкене (Росія) – 1365
3. Нікола Макдермотт (Австралія) – 1 355
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4. Ірина Геращенко (Україна) – 1324
7. Юлія Левченко – 1 293.
Нагадаємо, що у лютому Магучіх із національним рекордом перемогла у Банська-Бистриці (Словаччина). Українка у приміщенні підкорила планку на висоті 2.06 метра.
- Цим стрибком 19-річна легкоатлетка встановила відразу кілька рекордів. Результат Магучіх став найкращим в історії серед спортсменів до 20 років.
- Крім того, це третій результат в історії у світі. Світовий рекорд зі стрибків у висоту в приміщеннях належить Кайсе Бергквіст (2,08) зі Швеції, який вона встановила у 2006 році.