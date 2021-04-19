Вояж в Португалию отменяется

Роман Яремчук входил в интересы португальского клуба. Теперь руководство Спортинга кардинально изменило свои планы.

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Клуб больше не заинтересован в покупке забивного форварда из Украины. Приоритет номер один – приход в команду 28-летнего нападающего Браги Паулинью Диаша.

В этом сезоне Яремчук в футболке Гента проводит один из лучших для себя сезонов. Украинец в 37 матчах наколотил 20 голов и отдал 7 ассистов.

Его контракт с бельгийцами рассчитан до конца июня 2025 года.

Ранее Спортинг дважды выходил на контакт с Гентом по поводу возможной покупки Романа, но две попытки были неуспешными. Бельгийцев не устроила сумма, которую предлагал португальский клуб за Яремчука. Первый клуб Криштиану Роналду был готов купить украинца за 10 миллионов евро.

Гент хочет хорошо заработать на трансфере футболиста и готов продать Яремчука за 20 миллионов евро. Минимальная сумма, которую бельгийцы хотят выручить за своего лучшего бомбардира команды составляет 15 миллионов евро. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 13 миллионов евро.

Яремчук покинет Гент