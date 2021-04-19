Вояж в Португалию отменяется
Роман Яремчук входил в интересы португальского клуба. Теперь руководство Спортинга кардинально изменило свои планы.
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Клуб больше не заинтересован в покупке забивного форварда из Украины. Приоритет номер один – приход в команду 28-летнего нападающего Браги Паулинью Диаша.
- В этом сезоне Яремчук в футболке Гента проводит один из лучших для себя сезонов. Украинец в 37 матчах наколотил 20 голов и отдал 7 ассистов.
- Его контракт с бельгийцами рассчитан до конца июня 2025 года.
Ранее Спортинг дважды выходил на контакт с Гентом по поводу возможной покупки Романа, но две попытки были неуспешными. Бельгийцев не устроила сумма, которую предлагал португальский клуб за Яремчука. Первый клуб Криштиану Роналду был готов купить украинца за 10 миллионов евро.
Яремчук покинет Гент
- Рома дважды интересовалась услугами Яремчука и была готова предложить солидную сумму в размере 12 миллионов евро. Сам главный наставник команды Паулу Фонсека опроверг эти слухи. Итальянский гранд не наблюдал за нападающим из Украины.
- Также футболистом интересовались Брюгге и Арсенал. Сам футболист хотел покинуть клуб, но в один момент изменил свою позицию и остался в команде.
- В Генте пошли навстречу форварду и дали гарантию украинцу, что тот покинет клуб уже летом 2021 года после чемпионата Европы. Все ради того, чтобы дать шанс Яремчуку сыграть за сборную Украины на турнире. Сам игрок заявил, что определится с будущим клубом уже к Евро-2020, чтобы не отвлекаться на эти вопросы во время матчей.
- Сам игрок откровенно заявил, что не видит проблем для того, чтобы в будущем стать игроком донецкого Шахтера.